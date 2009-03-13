Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде
Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству
Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде
В начале июня в Тверской области пройдёт детское «Архстояние»
Фестиваль проведут в ландшафтном комплексе «Конаково» Тверской области
Семь островов, которые можно купить The Village разобрался, кто продаёт и покупает острова, сколько стоит собственный кусок суши в океане и в каких странах самое высокое предложение
Семь островов, которые можно купить The Village разобрался, кто продаёт и покупает острова, сколько стоит собственный кусок суши в океане и в каких странах самое высокое предложение
Внешний вид (Киев): Евгений Рыбковский, сооснователь магазина «Остров» Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Киев): Евгений Рыбковский, сооснователь магазина «Остров» Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Hola, Margarita! Или жизнь на берегу Карибского моря Маргарита... Год назад я даже не знала, что такой остров вообще существует, а уж тем более, где он находится, хотя не удивлюсь, если вы тоже о нем ни разу не слышали
Остров Хорсстен: не свет, но покой Остров Хорсстен находится километрах в 20-30 от Скандинаского полуострова в Балтийском море, на широте Стокгольма (слева) и нашего Финского залива (далеко справа). Этот остров прекрасен.
Валаам Валаамский архипелаг расположен в Карелии, в северной части Ладожского озера в 22 км от материка. Площадь архипелага, состоящего более чем из 50 островов, составляет 36 кв.км.
Белые скалы и гадливые сурки острова Wight Иногда хочется оказаться на краю света. Оторваться от большой земли. Побыть "посередине нигде". Одним из таких мест может стать английский остров Isle of Wight.
THE BEST JOB IN THE WORLD Эта вакансия больше месяца будоражит Интернет. При зарплате в сто тысяч долларов за полгода смотритель острова Гамильтон должен просто фотографировать достопримечательности острова, кормить черепах и вести блог.