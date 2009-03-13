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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству

Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде

Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству

Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству
Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде

В начале июня в Тверской области пройдёт детское «Архстояние»

Фестиваль проведут в ландшафтном комплексе «Конаково» Тверской области

В начале июня в Тверской области пройдёт детское «Архстояние»

Семь островов, которые можно купить
Семь островов, которые можно купить The Village разобрался, кто продаёт и покупает острова, сколько стоит собственный кусок суши в океане и в каких странах самое высокое предложение
Семь островов, которые можно купить

Семь островов, которые можно купить
The Village разобрался, кто продаёт и покупает острова, сколько стоит собственный кусок суши в океане и в каких странах самое высокое предложение

Внешний вид (Киев): Евгений Рыбковский, сооснователь магазина «Остров»
Внешний вид (Киев): Евгений Рыбковский, сооснователь магазина «Остров» Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Киев): Евгений Рыбковский, сооснователь магазина «Остров»

Внешний вид (Киев): Евгений Рыбковский, сооснователь магазина «Остров»
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.

Hola, Margarita! Или жизнь на берегу Карибского моря Маргарита... Год назад я даже не знала, что такой остров вообще существует, а уж тем более, где он находится, хотя не удивлюсь, если вы тоже о нем ни разу не слышали

Hola, Margarita! Или жизнь на берегу Карибского моря

Остров Хорсстен: не свет, но покой Остров Хорсстен находится километрах в 20-30 от Скандинаского полуострова в Балтийском море, на широте Стокгольма (слева) и нашего Финского залива (далеко справа). Этот остров прекрасен.

Остров Хорсстен: не свет, но покой

Валаам Валаамский архипелаг расположен в Карелии, в северной части Ладожского озера в 22 км от материка.  Площадь архипелага, состоящего более чем из 50 островов, составляет 36 кв.км.

Валаам

Белые скалы и гадливые сурки острова Wight Иногда хочется оказаться на краю света. Оторваться от большой земли. Побыть "посередине нигде". Одним из таких мест может стать английский остров Isle of Wight.&nbsp;

Белые скалы и гадливые сурки острова Wight

THE BEST JOB IN THE WORLD Эта вакансия больше месяца будоражит Интернет. При зарплате в сто тысяч долларов за полгода смотритель острова Гамильтон должен просто фотографировать достопримечательности острова, кормить черепах и вести блог.

THE BEST JOB IN THE WORLD