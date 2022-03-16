Руководство школы «Останкино» заявило, что отчислило студенток не за лайки. Но почему — не говорит
Двух студентов РГСУ восстановили. Весной их отчислили за попытку выйти из общежития в аптеку
На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания
В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права
Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях
Учащимся не дают сдать сессию, не предупреждают о пересдачах и ставят ультиматумы
В РГСУ отчислили двух студентов. Они вышли из общежития вопреки запрету ректора
Вузы борются не только с коронавирусом, но и с учащимися
Студентам Бауманки пригрозили отчислением за сбор подписей в защиту фигуранта «московского дела»
Такое письмо им отправил проректор вуза по безопасности
РАНХиГС сообщил родителям студентки об отчислении. Девушка обвинила вуз в нарушении ее прав
В академии объяснили СМС матери внутренними правилами
Живущие в России турки жалуются на травлю со стороны властей
Они утверждают, что полицейские оказывают на них давление и вынуждают покинуть страну