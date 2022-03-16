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МЫ В СОЦСЕТЯХ

16 марта 2022

Студентка РЭУ имени Плеханова рассказала, что ее отчислили из-за протестных сториз

Можно ли отчислить из вуза за лайк?

И что делать студенту, если это произошло

Можно ли отчислить из вуза за лайк?

обновлено26 октября 2021

Руководство школы «Останкино» заявило, что отчислило студенток не за лайки. Но почему — не говорит

29 августа 2020

Двух студентов РГСУ восстановили. Весной их отчислили за попытку выйти из общежития в аптеку

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях

Учащимся не дают сдать сессию, не предупреждают о пересдачах и ставят ультиматумы

Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях

В РГСУ отчислили двух студентов. Они вышли из общежития вопреки запрету ректора

Вузы борются не только с коронавирусом, но и с учащимися

В РГСУ отчислили двух студентов. Они вышли из общежития вопреки запрету ректора

Студентам Бауманки пригрозили отчислением за сбор подписей в защиту фигуранта «московского дела»

Такое письмо им отправил проректор вуза по безопасности

Студентам Бауманки пригрозили отчислением за сбор подписей в защиту фигуранта «московского дела»

РАНХиГС сообщил родителям студентки об отчислении. Девушка обвинила вуз в нарушении ее прав

В академии объяснили СМС матери внутренними правилами

РАНХиГС сообщил родителям студентки об отчислении. Девушка обвинила вуз в нарушении ее прав

Живущие в России турки жалуются на травлю со стороны властей

Они утверждают, что полицейские оказывают на них давление и вынуждают покинуть страну

Живущие в России турки жалуются на травлю со стороны властей