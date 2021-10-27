Можно ли отчислить из вуза за лайк? И что делать студенту, если это произошло
26 октября представители Высшей школы кино и телевидения „Останкино“ заявили об отчислении двух студенток — Алисы Тимченко и Алины Темирчиевой. Поводом для такого решения стали лайки, поставленные девушками под комментарием в инстаграме, где критиковалась система оплаты обучения Школы на дистанционном режиме. Скриншот с их лайками студенткам прислали с официального инстаграм-аккаунта вуза, сопроводив картинку сообщением об отчислении: «Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе… О Школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко». Руководство учебного заведения утверждает, что лайки не имеют отношения к отчислению студенток, но в чем именно причина отстранения от занятий Тимченко и Темирчиевой — не говорит. Девушки пытались обратиться в вуз за объяснениями, но их пропуски заблокировали. При этом официального приказа об отчислении Алисы и Алины пока нет, хотя 27 октября студенткам пообещали вернуть деньги за обучение.
The Village узнал у правозащитника и руководителя правовых программ Московской Хельсинкской группы Романа Киселева, можно ли отчислить студента за лайк и что делать, если учащийся оказался в такой ситуации.
Можно ли отчислить студента за лайк?
Роман Киселев
правозащитник
Работа школы «Останкино» регулируется федеральными законами об образовании. У нее должны быть устав и правила внутреннего распорядка — это два фундаментальных документа. В случае платного обучения к ним добавляется договор студента с вузом. Это те документы, к которым нужно обратиться в первую очередь, если вам угрожают отчислением.
Если мы говорим об отчислении за лайк, то вуз здесь опирается на дисциплинарное производство. Как оно устроено — должно быть написано в правилах внутреннего распорядка учебного заведения. Когда возникает какой-то проступок со стороны учащегося, то на имя директора направляется соответствующее заявление. После этого начинается дисциплинарное разбирательство, во время которого у потенциального нарушителя запрашивается объяснение. Только после этого принимается какое-то решение. Кроме того, у дисциплинарных нарушений есть градация по степени тяжести, отчисление является крайней мерой. Для того чтобы отчислить студента, он должен неоднократно грубо нарушить дисциплину. Из норм, объясняющих, что такое грубое нарушение, неясно, как лайк или комментарий могут являться таковыми.
Что касается в целом ответственности за лайк, то тут надо учитывать два фактора. Первый — существенность данного действия. Тут возникает вопрос: что значит лайк? Это одобрение комментария или ты случайно нажал? Вариантов много. Лайк — это несущественное, микроскопическое действие. Второй момент — лайк так или иначе является потенциальной формой выражения мнения. Именно поэтому человеку, поставившему лайк, гарантирована защита свободы слова, которая устанавливается и международными, и российскими нормами прав человека. Даже в самих правилах внутреннего распорядка в разделе прав учащихся должно быть положение о том, что у учащихся есть право выражать собственное мнение. Комментарий студента о том, как устроена система оплаты обучения в вузе, никоим образом не может считаться злоупотреблением этого права. Поэтому отчислить за лайк однозначно нельзя.
А сообщать об отчислении в соцсетях можно?
Роман Киселев
правозащитник
Сообщение об отчислении в инстаграме, конечно, не имеет юридической силы. Отчисление — это формальная процедура, которая требует соблюдения порядка и бумажного сопровождения. Даже если каким-то образом вуз пропустил все стадии дисциплинарного разбирательства, студенту должны дать приказ об отчислении. Заблокировать пропуск до того, как это случится, соответственно, тоже нельзя. Если тебя не пускают в здание, как тебе тогда вообще получить приказ?
Что делать студенту, если ему угрожают отчислением?
Роман Киселев
правозащитник
Первым делом нужно запросить документы и спросить, как так получилось, что тебя отчислили, не запросив объяснения. Если руководство вуза говорит, что тебя уже отчислили, пусть предоставляют приказ об отчислении. Нет документов, значит, никакого формального юридического действия еще тоже не было.
После того как студент получил приказ об отчислении, он может воспользоваться внутренним механизмом защиты: в вузе должна быть предусмотрена комиссия по разрешению споров, к которой стоит обратиться прежде всего. Далее уже можно идти в суд — это решающий аргумент. Мне кажется, случай со Школой «Останкино» — достаточно сильный кейс для студентов, потому что пока все индикаторы указывают на то, что это неправовая ситуация.
The Village направил администрации Школы «Останкино» запрос, но в ответ получил только ссылку на инстаграм-пост художественного руководителя вуза Елены Летучей с подтверждением отчисления студенток. На момент публикации материала Алисе Тимченко и Алине Темирчиевой все еще не предоставили приказ об отчислении.