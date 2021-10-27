Работа школы «Останкино» регулируется федеральными законами об образовании. У нее должны быть устав и правила внутреннего распорядка — это два фундаментальных документа. В случае платного обучения к ним добавляется договор студента с вузом. Это те документы, к которым нужно обратиться в первую очередь, если вам угрожают отчислением.

Если мы говорим об отчислении за лайк, то вуз здесь опирается на дисциплинарное производство. Как оно устроено — должно быть написано в правилах внутреннего распорядка учебного заведения. Когда возникает какой-то проступок со стороны учащегося, то на имя директора направляется соответствующее заявление. После этого начинается дисциплинарное разбирательство, во время которого у потенциального нарушителя запрашивается объяснение. Только после этого принимается какое-то решение. Кроме того, у дисциплинарных нарушений есть градация по степени тяжести, отчисление является крайней мерой. Для того чтобы отчислить студента, он должен неоднократно грубо нарушить дисциплину. Из норм, объясняющих, что такое грубое нарушение, неясно, как лайк или комментарий могут являться таковыми.

Что касается в целом ответственности за лайк, то тут надо учитывать два фактора. Первый — существенность данного действия. Тут возникает вопрос: что значит лайк? Это одобрение комментария или ты случайно нажал? Вариантов много. Лайк — это несущественное, микроскопическое действие. Второй момент — лайк так или иначе является потенциальной формой выражения мнения. Именно поэтому человеку, поставившему лайк, гарантирована защита свободы слова, которая устанавливается и международными, и российскими нормами прав человека. Даже в самих правилах внутреннего распорядка в разделе прав учащихся должно быть положение о том, что у учащихся есть право выражать собственное мнение. Комментарий студента о том, как устроена система оплаты обучения в вузе, никоим образом не может считаться злоупотреблением этого права. Поэтому отчислить за лайк однозначно нельзя.