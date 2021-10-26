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Руководство Школы «Останкино» подтвердило отчисление двух студенток — Алисы Тимченко и Алины Темирчиевой, отправив в ответ на запрос The Village ссылку на инстаграм-пост художественного руководителя вуза Елены Летучей.
В посте говорится, что некоторые студенты из-за недовольства антиковидными указами Владимира Путина и Сергея Собянина клевещут на вуз своими «провокационными комментариями».
При этом Летучая пишет, что комментарии и лайки студентов под ними не имеют отношения к отчислению Тимченко и Темирчиевой, однако в чем именно причина — не указывает. «Школа не будет терпеть нарушения дисциплины», — говорится в конце поста.
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«Высшая школа кино и телевидения „Останкино“» пока не выпустила приказ об отчислении студентов, об этом The Village рассказала Алиса Тимченко, которую тоже хотят выгнать из вуза.
Тимченко направила в администрацию института заявление-претензию, чтобы ей «расписали прчины отчисления по пунктам договора и устава», но в школе пока ответили. «Все у вуза было только на словах, так в приципе здесь проблемы и решаются», — говорит студентка.
The Village направил запрос руководству вуза.
Шестеро студентов «Высшей школы кино и телевидения „Останкино“» рассказали, что их отчислили из-за лайка комментария в Instagram с критикой учебного заведения.
Причиной для отчисления стали лайки на комментарий, в котором учащийся жаловался на частую отмену занятий на удаленке, говорит студентка Алина Темирчиева. «Делайте тогда каникулы по оплате обучения, раз вы не можете проводить занятия удаленно», — говорилось в комментарии.
Вместе с другими отчисленными одногруппниками Темирчиева решила обратиться к администрации института, чтобы уладить ситуацию. Вскоре Темирчиевой написал администратор аккаунта «Останкино» и сообщил, что ей заблокировали пропуск в учреждение. Директор школы Любовь Соколова отказалась разговаривать со студентами, отметила Темирчиева.
«Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе…. О Школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко», — написали студентке Алисе Тимченко в инстаграме с официального аккаунта института.
Источник: Алина Темирчиева, Алиса Тимченко