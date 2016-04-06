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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Авиакомпании, отменяющие рейсы чаще и реже всего

В этом году 360 тысяч пассажиров в России не смогли улететь

Авиакомпании, отменяющие рейсы чаще и реже всего

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на 22 июня из-за плохой погоды

Еще шесть вылетов перенесли на более позднее время

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на 22 июня из-за плохой погоды

Внуково посоветовал пассажирам приезжать в аэропорт раньше из-за большого числа пассажиров

Также аэропорт рекомендует пользоваться онлайн-регистрацией

Внуково посоветовал пассажирам приезжать в аэропорт раньше из-за большого числа пассажиров

Весь день в Москве будет идти мокрый снег с сильным ветром

Пик непогоды придется на середину дня

Весь день в Москве будет идти мокрый снег с сильным ветром

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов

Наибольшие затруднения наблюдаются в работе Домодедова

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали около 50 рейсов (обновлено)

Больше всего задержек в Шереметьеве

В аэропортах Москвы отменили и задержали около 50 рейсов (обновлено)

В аэропортах Москвы отменили и задержали 40 рейсов

Ранее синоптики предупредили, что до утра понедельника в Москве продлятся сильные снегопады

В аэропортах Москвы отменили и задержали 40 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали около 60 рейсов

Из Шереметьева не может вылететь 41 самолет

В аэропортах Москвы отменили и задержали около 60 рейсов

«Аэрофлот» массово отменяет и переносит рейсы из-за непогоды в Москве

До утра пятницы в городе сохранятся метель и порывистый ветер

«Аэрофлот» массово отменяет и переносит рейсы из-за непогоды в Москве

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов

Больше всего отмен во Внукове

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 80 рейсов

Наибольшие проблемы наблюдаются в работе Домодедова

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 80 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов

Сильный снегопад продлится в столице 24 и 25 декабря

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов

В аэропортах Москвы из-за метели отменили и задержали более 50 рейсов

Непогода сохранится в регионе до конца дня

В аэропортах Москвы из-за метели отменили и задержали более 50 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили около 40 рейсов

Изменений в расписании нет только в аэропорте Жуковский

В аэропортах Москвы задержали и отменили около 40 рейсов

В аэропортах Москвы снова отменяют и задерживают рейсы

Больше всего отмен — в аэропорту Шереметьево

В аэропортах Москвы снова отменяют и задерживают рейсы

В московских аэропортах отменили около 20 рейсов

Больше 10 рейсов задерживается

В московских аэропортах отменили около 20 рейсов

В Шереметьеве и Домодедове отменили 35 рейсов

Еще 12 рейсов задерживаются

В Шереметьеве и Домодедове отменили 35 рейсов

В аэропортах Москвы отменяются и задерживаются рейсы

Всего отменено около 30 рейсов

В аэропортах Москвы отменяются и задерживаются рейсы

В аэропортах Москвы отменили более 60 рейсов

Почти все они — в аэропорту Шереметьево

В аэропортах Москвы отменили более 60 рейсов

«Аэрофлот» отменил четыре рейса в Грецию 7 апреля

Пассажиры, которые купили билеты на отменённые рейсы, смогут улететь 8 апреля

«Аэрофлот» отменил четыре рейса в Грецию 7 апреля