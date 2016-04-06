Авиакомпании, отменяющие рейсы чаще и реже всего
В этом году 360 тысяч пассажиров в России не смогли улететь
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на 22 июня из-за плохой погоды
Еще шесть вылетов перенесли на более позднее время
Внуково посоветовал пассажирам приезжать в аэропорт раньше из-за большого числа пассажиров
Также аэропорт рекомендует пользоваться онлайн-регистрацией
Весь день в Москве будет идти мокрый снег с сильным ветром
Пик непогоды придется на середину дня
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов
Наибольшие затруднения наблюдаются в работе Домодедова
В аэропортах Москвы отменили и задержали около 50 рейсов (обновлено)
Больше всего задержек в Шереметьеве
В аэропортах Москвы отменили и задержали 40 рейсов
Ранее синоптики предупредили, что до утра понедельника в Москве продлятся сильные снегопады
В аэропортах Москвы отменили и задержали около 60 рейсов
Из Шереметьева не может вылететь 41 самолет
«Аэрофлот» массово отменяет и переносит рейсы из-за непогоды в Москве
До утра пятницы в городе сохранятся метель и порывистый ветер
В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 80 рейсов
Наибольшие проблемы наблюдаются в работе Домодедова
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов
Сильный снегопад продлится в столице 24 и 25 декабря
В аэропортах Москвы из-за метели отменили и задержали более 50 рейсов
Непогода сохранится в регионе до конца дня
В аэропортах Москвы задержали и отменили около 40 рейсов
Изменений в расписании нет только в аэропорте Жуковский
В аэропортах Москвы снова отменяют и задерживают рейсы
Больше всего отмен — в аэропорту Шереметьево
«Аэрофлот» отменил четыре рейса в Грецию 7 апреля
Пассажиры, которые купили билеты на отменённые рейсы, смогут улететь 8 апреля