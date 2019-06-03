Внуково посоветовал пассажирам приезжать в аэропорт раньше из-за большого числа пассажиров Также аэропорт рекомендует пользоваться онлайн-регистрацией
Московский аэропорт Внуково посоветовал пассажирам приезжать за два-четыре часа до вылета и пользоваться онлайн-регистрацией, чтобы сократить время оформления на стойках.
В пресс-службе пояснили, что аэропорт сильно перегружен, так как наступило лето и началась пора отпусков. Представители добавили, что рекомендации в первую очередь касаются пассажиров, которые вылетают международными рейсами.
По данным сервиса «Яндекс.Расписания», на 17:30 во Внукове задержано 12 рейсов, а один вылет отменен. При этом в Домодедове отменено 18 рейсов, в том числе в Екатеринбург и Лейпциг, и семь вылетов задержано. Проблемы есть в Шереметьеве — там задерживаются 11 самолетов. Изменений не наблюдается только в работе Жуковского.
Ранее Шереметьево предупредил о задержках с выдачей багажа. Проблемы также объяснили нагрузкой в связи с туристическом сезоном. Некоторые пассажиры ждут чемоданы по четыре часа.
Источник: агентство «Москва»