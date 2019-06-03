Московский аэропорт Внуково посоветовал пассажирам приезжать за два-четыре часа до вылета и пользоваться онлайн-регистрацией, чтобы сократить время оформления на стойках.

В пресс-службе пояснили, что аэропорт сильно перегружен, так как наступило лето и началась пора отпусков. Представители добавили, что рекомендации в первую очередь касаются пассажиров, которые вылетают международными рейсами.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», на 17:30 во Внукове задержано 12 рейсов, а один вылет отменен. При этом в Домодедове отменено 18 рейсов, в том числе в Екатеринбург и Лейпциг, и семь вылетов задержано. Проблемы есть в Шереметьеве — там задерживаются 11 самолетов. Изменений не наблюдается только в работе Жуковского.