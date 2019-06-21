«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на 22 июня из-за плохой погоды Еще шесть вылетов перенесли на более позднее время
«Аэрофлот» отменил рейсы по 13 направлениям из-за неблагоприятной погоды на 22 июня.
Речь идет о маршрутах между Шереметьевым и Саратовом, Уфой, Ригой, Нижним Новгородом, Хельсинки, Прагой, Минском, Ставрополем, Челябинском, Казанью, Вильнюсом, Пермью, а также Волгоградом.
Кроме того, завтра авиакомпания перенесла вылеты шести самолетов из Тбилиси, Ростова, Вены, Штутгарта, Екатеринбурга и Волгограда на более позднее время.
По данным Гидрометцентра, завтра ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду и грозы. В Московском регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Температура поднимется до 28–33 градусов.
Источник: агентство «Москва»
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