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Новости

Авиакомпании, отменяющие рейсы чаще и реже всего

В этом году 360 тысяч пассажиров в России не смогли улететь

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Новости

Авиакомпании, отменяющие рейсы чаще и реже всего В этом году 360 тысяч пассажиров в России не смогли улететь

Новости

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на 22 июня из-за плохой погоды

Еще шесть вылетов перенесли на более позднее время

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Новости

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на 22 июня из-за плохой погоды Еще шесть вылетов перенесли на более позднее время

Новости

Внуково посоветовал пассажирам приезжать в аэропорт раньше из-за большого числа пассажиров

Также аэропорт рекомендует пользоваться онлайн-регистрацией

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Новости

Внуково посоветовал пассажирам приезжать в аэропорт раньше из-за большого числа пассажиров Также аэропорт рекомендует пользоваться онлайн-регистрацией

Новости

Весь день в Москве будет идти мокрый снег с сильным ветром

Пик непогоды придется на середину дня

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Новости

Весь день в Москве будет идти мокрый снег с сильным ветром Пик непогоды придется на середину дня

Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов

Наибольшие затруднения наблюдаются в работе Домодедова

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Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов Наибольшие затруднения наблюдаются в работе Домодедова

Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали около 50 рейсов (обновлено)

Больше всего задержек в Шереметьеве

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Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали около 50 рейсов (обновлено) Больше всего задержек в Шереметьеве

Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали 40 рейсов

Ранее синоптики предупредили, что до утра понедельника в Москве продлятся сильные снегопады

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Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали 40 рейсов Ранее синоптики предупредили, что до утра понедельника в Москве продлятся сильные снегопады

Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали около 60 рейсов

Из Шереметьева не может вылететь 41 самолет

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Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали около 60 рейсов Из Шереметьева не может вылететь 41 самолет

Новости

«Аэрофлот» массово отменяет и переносит рейсы из-за непогоды в Москве

До утра пятницы в городе сохранятся метель и порывистый ветер

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Новости

«Аэрофлот» массово отменяет и переносит рейсы из-за непогоды в Москве До утра пятницы в городе сохранятся метель и порывистый ветер

Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов

Больше всего отмен во Внукове

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Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов Больше всего отмен во Внукове

Новости

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 80 рейсов

Наибольшие проблемы наблюдаются в работе Домодедова

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Новости

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 80 рейсов Наибольшие проблемы наблюдаются в работе Домодедова

Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов

Сильный снегопад продлится в столице 24 и 25 декабря

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Новости

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов Сильный снегопад продлится в столице 24 и 25 декабря

Новости

В аэропортах Москвы из-за метели отменили и задержали более 50 рейсов

Непогода сохранится в регионе до конца дня

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Новости

В аэропортах Москвы из-за метели отменили и задержали более 50 рейсов Непогода сохранится в регионе до конца дня

Новости

В аэропортах Москвы задержали и отменили около 40 рейсов

Изменений в расписании нет только в аэропорте Жуковский

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Новости

В аэропортах Москвы задержали и отменили около 40 рейсов Изменений в расписании нет только в аэропорте Жуковский

Транспорт

В аэропортах Москвы снова отменяют и задерживают рейсы

Больше всего отмен — в аэропорту Шереметьево

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Транспорт

В аэропортах Москвы снова отменяют и задерживают рейсы Больше всего отмен — в аэропорту Шереметьево

Транспорт

В московских аэропортах отменили около 20 рейсов

Больше 10 рейсов задерживается

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Транспорт

В московских аэропортах отменили около 20 рейсов Больше 10 рейсов задерживается

Транспорт

В Шереметьеве и Домодедове отменили 35 рейсов

Еще 12 рейсов задерживаются

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Транспорт

В Шереметьеве и Домодедове отменили 35 рейсов Еще 12 рейсов задерживаются

Транспорт

В аэропортах Москвы отменяются и задерживаются рейсы

Всего отменено около 30 рейсов

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Транспорт

В аэропортах Москвы отменяются и задерживаются рейсы Всего отменено около 30 рейсов

Транспорт

В аэропортах Москвы отменили более 60 рейсов

Почти все они — в аэропорту Шереметьево

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Транспорт

В аэропортах Москвы отменили более 60 рейсов Почти все они — в аэропорту Шереметьево

Ситуация

«Аэрофлот» отменил четыре рейса в Грецию 7 апреля

Пассажиры, которые купили билеты на отменённые рейсы, смогут улететь 8 апреля

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Ситуация

«Аэрофлот» отменил четыре рейса в Грецию 7 апреля Пассажиры, которые купили билеты на отменённые рейсы, смогут улететь 8 апреля