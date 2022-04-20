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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Я лазал по этому шинозавру все детство»
«Я лазал по этому шинозавру все детство» Обладатель татуировки с шедевром ЖЭК-арта — об уничтоженной достопримечательности
«Я лазал по этому шинозавру все детство»

«Я лазал по этому шинозавру все детство»
Обладатель татуировки с шедевром ЖЭК-арта — об уничтоженной достопримечательности

20 апреля 2022

В Москве у памятника Юрия Долгорукова произошел пожар

Протестующие в Казахстане снесли памятник Назарбаеву
Фото дня
5 января 2022

Протестующие в Казахстане снесли памятник Назарбаеву

Прогноз
1 марта 2021

Власти не исключили новое голосование насчет облика Лубянской площади

26 февраля 2021

Дзержинский и Невский проиграли — на Лубянской площади пока не будут устанавливать памятник

обновлено21 февраля 2021

«Би-би-си»: власти хотят продвинуть фигуру Александра Невского при голосовании о том, кому ставить памятник на Лубянке

22 ноября 2020

В центре Москвы хотят поставить памятник Иосифу Кобзону. На него уйдет 52 миллиона рублей

Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади

По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости

Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади

Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»

В поддержку журналистов

Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»

В Москве установили памятник курьерам. Вот как он выглядит

Создатели монумента решили поблагодарить доставщиков за работу во время эпидемии

В Москве установили памятник курьерам. Вот как он выглядит

На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)

Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем

На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)

В Москве установят памятник чемпионату мира по футболу

Пятиметровая скульптура из бронзы появится на Никольской

В Москве установят памятник чемпионату мира по футболу

На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей

Работы планируют закончить к 150-летию Исторического музея

На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей

Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа

На церемонии открытия монумента присутствовали Сергей Собянин и Алишер Усманов

Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа

Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты

Речь идет о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году

Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты

Минобороны хочет сажать за повреждение символов воинской славы России

Наказание предусматривает и миллионные штрафы

Минобороны хочет сажать за повреждение символов воинской славы России

На территории Еврейского музея откроют памятник жертвам холокоста

Он стоит 18 миллионов рублей

На территории Еврейского музея откроют памятник жертвам холокоста

Возле здания СК за счет сотрудников установят памятник архангелу Михаилу

Стоимость проекта оценивают в 13 миллионов рублей

Возле здания СК за счет сотрудников установят памятник архангелу Михаилу

Мэрия Москвы перенесла сроки установки памятника погибшим журналистам

Первое постановление о монументе приняли еще в 2015 году

Мэрия Москвы перенесла сроки установки памятника погибшим журналистам

В Таганском районе открыли памятник Солженицыну

На постаменте изображены Матрена и Иван Денисович

В Таганском районе открыли памятник Солженицыну

Как выглядит памятник Чингизу Айтматову в Москве

Открытие посвятили 90-летию со дня рождения писателя

Как выглядит памятник Чингизу Айтматову в Москве

В Москве появится четырехметровый памятник Конфуцию

Монумент установят на территории ландшафтного парка «Хуамин»

В Москве появится четырехметровый памятник Конфуцию

Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве

Монумент стал частью «Тургеневского квартала» на Остоженке

Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве

Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»

Мемориал называется «Стена памяти»

Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»

Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации

Обновленный фонтан «Дружба народов» планируют открыть в конце апреля

Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации

Собянина попросят не устанавливать памятник советскому архитектору Алабяну

В Москве начали сбор подписей

Собянина попросят не устанавливать памятник советскому архитектору Алабяну

Чему посвящены памятники в Москве и России

Основная часть монументов связана с военной тематикой

Чему посвящены памятники в Москве и России

Памятник Марине Цветаевой в Строгине

Бронзовую скульптуру выполнил Зураб Церетели

Памятник Марине Цветаевой в Строгине

Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях

Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие

Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях

На реставрацию фонтана на ВДНХ выделят 1,23 миллиарда рублей

На выполнение работ отводится чуть больше года

На реставрацию фонтана на ВДНХ выделят 1,23 миллиарда рублей

В усадьбе Измайлово отреставрируют мостовую башню и фонтан

Работы займут чуть больше года

В усадьбе Измайлово отреставрируют мостовую башню и фонтан

В центре Москвы установят памятник Евгению Примакову

Скульптура появится напротив здания МИД на Смоленской-Сенной площади

В центре Москвы установят памятник Евгению Примакову

Памятник мобильному интернету

Он изображает прохожего, которого засасывает в экран смартфона

Памятник мобильному интернету

Суд отменил референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади

Прокуратура настаивала, что голосование жителей по данному вопросу необязательно

Суд отменил референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади

Депутаты Якиманки запланировали референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади

Голосование жителей может пройти в день выборов президента

Депутаты Якиманки запланировали референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади

Главный архитектор Москвы — о моде на памятники

Сергей Кузнецов объяснил, почему в городе устанавливают все больше монументов

Главный архитектор Москвы — о моде на памятники

Ребрендинг в «Кофе Хаузе», памятник патриарху Кириллу и тату по эскизам Навального

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Ребрендинг в «Кофе Хаузе», памятник патриарху Кириллу и тату по эскизам Навального

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ

У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу

В «Сокольниках» и Строгине появятся памятники Третьякову и Цветаевой

Установку монументов одобрила комиссия

В «Сокольниках» и Строгине появятся памятники Третьякову и Цветаевой

Памятная доска Солженицыну на Тверской

Показываем, как выглядит мемориал писателю на стене его дома

Памятная доска Солженицыну на Тверской

Вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

Глава КПРФ напомнил, что 20 декабря отмечается 100-летие создания ВЧК

Вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

В Москве появится памятник начальнику сыска царской России Аркадию Кошко

Стоимость работ составила 20 миллионов рублей

В Москве появится памятник начальнику сыска царской России Аркадию Кошко

В Москве завершилась реставрация скульптуры «Тракторист и колхозница»

Специалисты выполнили золочение монумента и восстановили утраченные фрагменты

В Москве завершилась реставрация скульптуры «Тракторист и колхозница»

Главный минус Путина, правила развода и новый трейлер «Излома времени»
Главный минус Путина, правила развода и новый трейлер «Излома времени» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Главный минус Путина, правила развода и новый трейлер «Излома времени»

Главный минус Путина, правила развода и новый трейлер «Излома времени»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Заколоченный досками фонтан в Печатниках

Он проработал всего 2 дня

Заколоченный досками фонтан в Печатниках

В Ленобласти открыли мемориал погибшим в авиакатастрофе над Синаем

«Сад памяти» представляет собой коридор из плит с именами пассажиров лайнера А321

В Ленобласти открыли мемориал погибшим в авиакатастрофе над Синаем

Открытие «Стены скорби» в Москве
Открытие «Стены скорби» в Москве The Village собрал фото первого общенационального мемориала жертвам политических репрессий
Открытие «Стены скорби» в Москве

Открытие «Стены скорби» в Москве
The Village собрал фото первого общенационального мемориала жертвам политических репрессий

«Вся Россия в одном фото», уроки о троллинге в школах и флешмоб в память о жертвах репрессий

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

«Вся Россия в одном фото», уроки о троллинге в школах и флешмоб в память о жертвах репрессий

Подрядчика оштрафуют за снос памятника конструктивизма для строительства бутик-отеля

Размер санкции может составить до 1 миллиона рублей

Подрядчика оштрафуют за снос памятника конструктивизма для строительства бутик-отеля

Памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем

Монумент установили на Серафимовском кладбище в Петербурге

Памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем

В центре Москвы установят памятник Самуилу Маршаку

Также до конца 2019 года в столице появится памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову

В центре Москвы установят памятник Самуилу Маршаку

Мэрия Москвы одобрила установку памятника Булгакову в Хамовниках

Скульптура появится до конца 2018 года в сквере около музея писателя

Мэрия Москвы одобрила установку памятника Булгакову в Хамовниках

К 2020 году в «Зарядье» появится памятник Шекспиру

Монумент установят рядом с музеем «Старый английский двор»

К 2020 году в «Зарядье» появится памятник Шекспиру

Памятник Георгию Победоносцу в респираторе

Гринпис выразил протест о загрязнении воздуха в России

Памятник Георгию Победоносцу в респираторе

РВИО начнет внимательнее проверять памятники после ошибки на монументе Калашникову

«Если бы мы сделали это раньше, то нас бы обвинили, что мы вмешиваемся в свободу творчества», — считают в организации

РВИО начнет внимательнее проверять памятники после ошибки на монументе Калашникову

Минкультуры объявило конкурс на создание памятника Солженицыну

Проведение конкурса приурочено к 100-летнему юбилею со дня рождения писателя

Минкультуры объявило конкурс на создание памятника Солженицыну

Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»

Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

В мемориал Буданову в Москве бросили «коктейль Молотова»

Об этом сообщает агентство «Москва»

В мемориал Буданову в Москве бросили «коктейль Молотова»

С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера

Скульптор заявил, что изображение автомата попало туда по ошибке

С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера

Автор памятника Калашникову — о чертеже немецкой винтовки на монументе

Скульптор считает, что это происки врагов России

Автор памятника Калашникову — о чертеже немецкой винтовки на монументе

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