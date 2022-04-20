«Я лазал по этому шинозавру все детство» Обладатель татуировки с шедевром ЖЭК-арта — об уничтоженной достопримечательности
Дзержинский и Невский проиграли — на Лубянской площади пока не будут устанавливать памятник
«Би-би-си»: власти хотят продвинуть фигуру Александра Невского при голосовании о том, кому ставить памятник на Лубянке
В центре Москвы хотят поставить памятник Иосифу Кобзону. На него уйдет 52 миллиона рублей
Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади
По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»
В поддержку журналистов
В Москве установили памятник курьерам. Вот как он выглядит
Создатели монумента решили поблагодарить доставщиков за работу во время эпидемии
На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)
Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем
В Москве установят памятник чемпионату мира по футболу
Пятиметровая скульптура из бронзы появится на Никольской
На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей
Работы планируют закончить к 150-летию Исторического музея
Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа
На церемонии открытия монумента присутствовали Сергей Собянин и Алишер Усманов
Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты
Речь идет о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году
Минобороны хочет сажать за повреждение символов воинской славы России
Наказание предусматривает и миллионные штрафы
На территории Еврейского музея откроют памятник жертвам холокоста
Он стоит 18 миллионов рублей
Возле здания СК за счет сотрудников установят памятник архангелу Михаилу
Стоимость проекта оценивают в 13 миллионов рублей
Мэрия Москвы перенесла сроки установки памятника погибшим журналистам
Первое постановление о монументе приняли еще в 2015 году
В Таганском районе открыли памятник Солженицыну
На постаменте изображены Матрена и Иван Денисович
Как выглядит памятник Чингизу Айтматову в Москве
Открытие посвятили 90-летию со дня рождения писателя
В Москве появится четырехметровый памятник Конфуцию
Монумент установят на территории ландшафтного парка «Хуамин»
Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве
Монумент стал частью «Тургеневского квартала» на Остоженке
Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»
Мемориал называется «Стена памяти»
Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации
Обновленный фонтан «Дружба народов» планируют открыть в конце апреля
Собянина попросят не устанавливать памятник советскому архитектору Алабяну
В Москве начали сбор подписей
Чему посвящены памятники в Москве и России
Основная часть монументов связана с военной тематикой
Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях
Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие
На реставрацию фонтана на ВДНХ выделят 1,23 миллиарда рублей
На выполнение работ отводится чуть больше года
В центре Москвы установят памятник Евгению Примакову
Скульптура появится напротив здания МИД на Смоленской-Сенной площади
Суд отменил референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади
Прокуратура настаивала, что голосование жителей по данному вопросу необязательно
Депутаты Якиманки запланировали референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади
Голосование жителей может пройти в день выборов президента
Главный архитектор Москвы — о моде на памятники
Сергей Кузнецов объяснил, почему в городе устанавливают все больше монументов
Ребрендинг в «Кофе Хаузе», памятник патриарху Кириллу и тату по эскизам Навального
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У храма Христа Спасителя установят памятник патриарху Кириллу
До конца 2019 года там появятся скульптуры всех предстоятелей РПЦ
В «Сокольниках» и Строгине появятся памятники Третьякову и Цветаевой
Установку монументов одобрила комиссия
Памятная доска Солженицыну на Тверской
Показываем, как выглядит мемориал писателю на стене его дома
Вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь
Глава КПРФ напомнил, что 20 декабря отмечается 100-летие создания ВЧК
В Москве появится памятник начальнику сыска царской России Аркадию Кошко
Стоимость работ составила 20 миллионов рублей
В Москве завершилась реставрация скульптуры «Тракторист и колхозница»
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Главный минус Путина, правила развода и новый трейлер «Излома времени» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В Ленобласти открыли мемориал погибшим в авиакатастрофе над Синаем
«Сад памяти» представляет собой коридор из плит с именами пассажиров лайнера А321
Открытие «Стены скорби» в Москве The Village собрал фото первого общенационального мемориала жертвам политических репрессий
«Вся Россия в одном фото», уроки о троллинге в школах и флешмоб в память о жертвах репрессий
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Подрядчика оштрафуют за снос памятника конструктивизма для строительства бутик-отеля
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Скульптура появится до конца 2018 года в сквере около музея писателя
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Памятник Георгию Победоносцу в респираторе
Гринпис выразил протест о загрязнении воздуха в России
РВИО начнет внимательнее проверять памятники после ошибки на монументе Калашникову
«Если бы мы сделали это раньше, то нас бы обвинили, что мы вмешиваемся в свободу творчества», — считают в организации
Минкультуры объявило конкурс на создание памятника Солженицыну
Проведение конкурса приурочено к 100-летнему юбилею со дня рождения писателя
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
С памятника Калашникову в Москве убирают чертеж немецкой винтовки Шмайссера
Скульптор заявил, что изображение автомата попало туда по ошибке
Автор памятника Калашникову — о чертеже немецкой винтовки на монументе
Скульптор считает, что это происки врагов России