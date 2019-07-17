Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты Речь идет о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году
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Археологи во время благоустройства Ильинки уточнили границы белокаменного фундамента церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году. Кладку собираются музеефицировать, рассказали в Мосгорнаследии. Ранее об этом просило движение «Архнадзор».
В ведомстве пояснили, что так как фундамент находится на глубине более полуметра, его решили законсервировать, а контур обозначить специальным камнем. Сейчас специалисты разрабатывают проект, в Мосгорнаследии планируют, что работы завершат уже в этом году.
21 июня, 16:10
Общественное движение «Архнадзор» написало обращение в департамент культурного наследия и капитального ремонта с просьбой сохранить белокаменный фундамент на месте церкви Николая Чудотворца «Большой Крест» на Ильинке.
Здание, построенное в XVII веке, снесли в 1933 году, а фундамент обнаружили во время работ по благоустройству, которые сейчас проходят на улице, — перед домами № 15–21 планируют создать сквер. В «Архнадзоре» отметили, что сохранившиеся остатки храма ранее не обследовали специалисты, поэтому их изучение будет иметь научную значимость.
Кроме того, общество попросило музеифицировать фундамент как памятник археологического наследия и включить его в новое общественное пространство. В пример активисты привели открытый участок стены Белого города с амфитеатром вокруг на Хохломской площади, который сейчас называют «Ямой», а также фундамент церкви Святого Николая в Столпах в Армянском переулке и ограду Златоустовского монастыря — их тоже нашли во время благоустройства.
Источник: «Архнадзор», пресс-служба Мосгорнаследия
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