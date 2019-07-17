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Археологи во время благоустройства Ильинки уточнили границы белокаменного фундамента церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году. Кладку собираются музеефицировать, рассказали в Мосгорнаследии. Ранее об этом просило движение «Архнадзор».

В ведомстве пояснили, что так как фундамент находится на глубине более полуметра, его решили законсервировать, а контур обозначить специальным камнем. Сейчас специалисты разрабатывают проект, в Мосгорнаследии планируют, что работы завершат уже в этом году.