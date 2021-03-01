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Прогноз
2021-03-01T19:39:25.000+03:00
1 марта 2021
Власти не исключили новое голосование насчет облика Лубянской площади
2021-02-26T20:51:26.000+03:00
26 февраля 2021
Дзержинский и Невский проиграли — на Лубянской площади пока не будут устанавливать памятник
2021-02-19T17:29:57.000+03:00
обновлено
21 февраля 2021
«Би-би-си»: власти хотят продвинуть фигуру Александра Невского при голосовании о том, кому ставить памятник на Лубянке
2020-11-22T16:54:21.000+03:00
22 ноября 2020
В центре Москвы хотят поставить памятник Иосифу Кобзону. На него уйдет 52 миллиона рублей
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