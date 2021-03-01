17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Прогноз
1 марта 2021

Власти не исключили новое голосование насчет облика Лубянской площади

26 февраля 2021

Дзержинский и Невский проиграли — на Лубянской площади пока не будут устанавливать памятник

обновлено21 февраля 2021

«Би-би-си»: власти хотят продвинуть фигуру Александра Невского при голосовании о том, кому ставить памятник на Лубянке

22 ноября 2020

В центре Москвы хотят поставить памятник Иосифу Кобзону. На него уйдет 52 миллиона рублей