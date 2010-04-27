Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади
Видео «Имперские амбиции» создал петербургский дизайнер Владислав Иванов
Участников парада БТР в центре Москвы оштрафовали. Технику эвакуировали (обновлено)
Пропуска не помогли
СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве
Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая
Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая
Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»
Часть улиц в центре перекроют на две недели из-за подготовки к торжественному маршу
Перекрытия будут действовать с 23 октября по 7 ноября
На фестивале «Путешествие в Рождество» пройдет парад Дедов Морозов
Гости фестиваля также смогут поучаствовать в новогоднем флешмобе «Обними Деда Мороза»
На фестивале «Путешествие в Рождество» пройдет парад Снегурочек
Принять участие в костюмированном шествии могут все желающие
Реконструкция парада 1941 года на Красной площади
The Village собрал фото и видео с марша из соцсетей
В Москве разгонят облака в честь фестиваля студентов и молодежи
Основная программа фестиваля пройдет в Сочи
В рамках парада «Побед» в Москве пройдет выставка ретроавтомобилей
Парад автомобилей приурочен к 72-й годовщине окончания Второй мировой войны
На Тверской улице 3 августа пройдет «Летний мультпарад»
Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»
Ответственная за разгон облаков компания объяснила плохую погоду 9 мая
Вернет ли компания аванс заказчику, неизвестно
В московском метро пройдет очередной «Парад поездов»
Пассажиры смогут ознакомиться со всем подвижным составом Московского метрополитена
В Москве пройдет праздничный весенний парад
Участники парада будут идти по Тверскому бульвару в необычных шляпах и с яркими зонтиками
На Тверской площади пройдет парад рождественских персонажей
На параде можно будет встретить Снежную Королеву и белых ангелов Рождества
В Москве 13 августа пройдёт парад ретроавтобусов
Это 92-я годовщина запуска первого автобуса в Москве
Работу некоторых станций метро ограничат 7 мая
Ограничения в работе метрополитена связаны с репетицией парада Победы
В Москве в День святого Патрика пройдёт парад волынщиков
Здания в центре Москвы подсветят зелёным цветом
В 2016 году в Москве пройдут три парада ретротехники
В Москве првоедут парады старинных трамваев, автобусов и троллейбусов
Движение в Хамовниках ограничат из-за подготовки к параду 9 мая
Нельзя будет проехать на участке от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка
ЛГБТ-активист Алексеев пожаловался в ЕСПЧ на запрет гей-парада в Москве
Он также потребовал компенсацию в размере 100 тысяч евро
Движение в центре Москвы ограничат 6 и 7 ноября
Ограничения вводят в связи с празднованием 74-й годовщины военного парада 1941 года
В выходные движение в Москве ограничат из-за парада троллейбусов
Ограничения коснутся Крымского проезда и Фрунзенской набережной
Аэропорты Москвы приостановят работу из-за репетиции парада
Воздушное пространство в районах московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево закроют для приёма и вылета воздушных судов
В Москве пройдёт парад ретротроллейбусов
Колонна с троллейбусами начнёт движение в полдень от остановки «Белорусский вокзал» на Ленинградском проспекте
На Кузнецком Мосту пройдёт парад Дедов Морозов
По центру Москвы пройдёт процессия из Дедов Морозов, которые соберут подарки для онкобольных детей.
Большие выходные в городе: 5-12 мая Всё самое интересное из происходящего в городе в эти праздничные дни: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Большие выходные в городе: 1-5 мая Всё самое интересное из происходящего в городе в эти праздничные дни: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Центр перекроют на время репетиций парада Победы
Из-за репетиций парада Победы часть центра Москвы перекроют, а некоторые троллейбусы и автобусы будут ходить по изменённому расписанию.
Люди в городе: Участники парада в честь Дня святого Патрика В субботу в парке Горького прошёл парад облачённых в зеленое ирландофилов, а также просто фриков всех мастей, не упускающих возможность показать себя, — отмечали День святого Патрика.
Планы на выходные: 15−17 марта В выходные в Москве будут отмечать Масленицу и День святого Патрика, выступят Hadouken! и Адам Ламберт и завершится фестиваль анимации Klik!. Эти и другие события — в подборке The Village.
Васильевский спуск перекроют 7 ноября
Из-за торжественного марша в честь 71-й годовщины парада Красной армии 7 ноября 1941 года движение по ряду улиц центра Москвы перекроют.