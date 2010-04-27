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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади

Видео «Имперские амбиции» создал петербургский дизайнер Владислав Иванов

Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади

Во вторник в Москве откроют сезон речных прогулок

Тогда же по Москве-реке пройдет парад судов

Во вторник в Москве откроют сезон речных прогулок

Танки испортили асфальт во время репетиции парада

Зато теперь его можно поменять на плитку

Танки испортили асфальт во время репетиции парада

Участников парада БТР в центре Москвы оштрафовали. Технику эвакуировали (обновлено)

Пропуска не помогли

Участников парада БТР в центре Москвы оштрафовали. Технику эвакуировали (обновлено)

СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве

Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая

СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве

Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая

Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»

Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая

Перекрытия к параду 9 Мая начнутся в марте

В прошлом году они начались в апреле

Перекрытия к параду 9 Мая начнутся в марте

Часть улиц в центре перекроют на две недели из-за подготовки к торжественному маршу

Перекрытия будут действовать с 23 октября по 7 ноября

Часть улиц в центре перекроют на две недели из-за подготовки к торжественному маршу

На фестивале «Путешествие в Рождество» пройдет парад Дедов Морозов

Гости фестиваля также смогут поучаствовать в новогоднем флешмобе «Обними Деда Мороза»

На фестивале «Путешествие в Рождество» пройдет парад Дедов Морозов

На фестивале «Путешествие в Рождество» пройдет парад Снегурочек

Принять участие в костюмированном шествии могут все желающие

На фестивале «Путешествие в Рождество» пройдет парад Снегурочек

Реконструкция парада 1941 года на Красной площади

The Village собрал фото и видео с марша из соцсетей

Реконструкция парада 1941 года на Красной площади

В Москве разгонят облака в честь фестиваля студентов и молодежи

Основная программа фестиваля пройдет в Сочи

В Москве разгонят облака в честь фестиваля студентов и молодежи

В рамках парада «Побед» в Москве пройдет выставка ретроавтомобилей

Парад автомобилей приурочен к 72-й годовщине окончания Второй мировой войны

В рамках парада «Побед» в Москве пройдет выставка ретроавтомобилей

На Тверской улице 3 августа пройдет «Летний мультпарад»

Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»

На Тверской улице 3 августа пройдет «Летний мультпарад»

В Москве пройдет парад детей-супергероев

Принять участие в мероприятии могут дети до 16 лет

В Москве пройдет парад детей-супергероев

Ответственная за разгон облаков компания объяснила плохую погоду 9 мая

Вернет ли компания аванс заказчику, неизвестно

Ответственная за разгон облаков компания объяснила плохую погоду 9 мая

В московском метро пройдет очередной «Парад поездов»

Пассажиры смогут ознакомиться со всем подвижным составом Московского метрополитена

В московском метро пройдет очередной «Парад поездов»

В Москве пройдет праздничный весенний парад

Участники парада будут идти по Тверскому бульвару в необычных шляпах и с яркими зонтиками

В Москве пройдет праздничный весенний парад

На Тверской площади пройдет парад рождественских персонажей

На параде можно будет встретить Снежную Королеву и белых ангелов Рождества

На Тверской площади пройдет парад рождественских персонажей

В Москве 13 августа пройдёт парад ретроавтобусов

Это 92-я годовщина запуска первого автобуса в Москве

В Москве 13 августа пройдёт парад ретроавтобусов

Работу некоторых станций метро ограничат 7 мая

Ограничения в работе метрополитена связаны с репетицией парада Победы

Работу некоторых станций метро ограничат 7 мая

В июле впервые отметят День Москвы-реки

В честь праздника пройдёт большой парад теплоходов

В июле впервые отметят День Москвы-реки

В Москве в День святого Патрика пройдёт парад волынщиков

Здания в центре Москвы подсветят зелёным цветом

В Москве в День святого Патрика пройдёт парад волынщиков

В 2016 году в Москве пройдут три парада ретротехники

В Москве првоедут парады старинных трамваев, автобусов и троллейбусов

В 2016 году в Москве пройдут три парада ретротехники

Движение в Хамовниках ограничат из-за подготовки к параду 9 мая

Нельзя будет проехать на участке от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка

Движение в Хамовниках ограничат из-за подготовки к параду 9 мая

ЛГБТ-активист Алексеев пожаловался в ЕСПЧ на запрет гей-парада в Москве

Он также потребовал компенсацию в размере 100 тысяч евро

ЛГБТ-активист Алексеев пожаловался в ЕСПЧ на запрет гей-парада в Москве

Движение в центре Москвы ограничат 6 и 7 ноября

Ограничения вводят в связи с празднованием 74-й годовщины военного парада 1941 года

Движение в центре Москвы ограничат 6 и 7 ноября

В выходные движение в Москве ограничат из-за парада троллейбусов

Ограничения коснутся Крымского проезда и Фрунзенской набережной

В выходные движение в Москве ограничат из-за парада троллейбусов

Аэропорты Москвы приостановят работу из-за репетиции парада

Воздушное пространство в районах московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево закроют для приёма и вылета воздушных судов

Аэропорты Москвы приостановят работу из-за репетиции парада

В Москве пройдёт парад ретротроллейбусов

Колонна с троллейбусами начнёт движение в полдень от остановки «Белорусский вокзал» на Ленинградском проспекте

В Москве пройдёт парад ретротроллейбусов

На Кузнецком Мосту пройдёт парад Дедов Морозов

По центру Москвы пройдёт процессия из Дедов Морозов, которые соберут подарки для онкобольных детей.

На Кузнецком Мосту пройдёт парад Дедов Морозов

Большие выходные в городе: 5-12 мая
Большие выходные в городе: 5-12 мая Всё самое интересное из происходящего в городе в эти праздничные дни: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Большие выходные в городе: 5-12 мая

Большие выходные в городе: 5-12 мая
Всё самое интересное из происходящего в городе в эти праздничные дни: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

Большие выходные в городе: 1-5 мая
Большие выходные в городе: 1-5 мая Всё самое интересное из происходящего в городе в эти праздничные дни: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Большие выходные в городе: 1-5 мая

Большие выходные в городе: 1-5 мая
Всё самое интересное из происходящего в городе в эти праздничные дни: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

Центр перекроют на время репетиций парада Победы

Из-за репетиций парада Победы часть центра Москвы перекроют, а некоторые троллейбусы и автобусы будут ходить по изменённому расписанию.

Центр перекроют на время репетиций парада Победы

Люди в городе: Участники парада в честь Дня святого Патрика
Люди в городе: Участники парада в честь Дня святого Патрика В субботу в парке Горького прошёл парад облачённых в зеленое ирландофилов, а также просто фриков всех мастей, не упускающих возможность показать себя, — отмечали День святого Патрика.
Люди в городе: Участники парада в честь Дня святого Патрика

Люди в городе: Участники парада в честь Дня святого Патрика
В субботу в парке Горького прошёл парад облачённых в зеленое ирландофилов, а также просто фриков всех мастей, не упускающих возможность показать себя, — отмечали День святого Патрика.

Планы на выходные: 15−17 марта
Планы на выходные: 15−17 марта В выходные в Москве будут отмечать Масленицу и День святого Патрика, выступят Hadouken! и Адам Ламберт и завершится фестиваль анимации Klik!. Эти и другие события — в подборке The Village.
Планы на выходные: 15−17 марта

Планы на выходные: 15−17 марта
В выходные в Москве будут отмечать Масленицу и День святого Патрика, выступят Hadouken! и Адам Ламберт и завершится фестиваль анимации Klik!. Эти и другие события — в подборке The Village.

Васильевский спуск перекроют 7 ноября

Из-за торжественного марша в честь 71-й годовщины парада Красной армии 7 ноября 1941 года движение по ряду улиц центра Москвы перекроют.

Васильевский спуск перекроют 7 ноября

Постскриптум: В Москве прошли репетиции Парада Победы Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость

Постскриптум: В Москве прошли репетиции Парада Победы

Участки ограниченного движения в Москве 26 апреля, 3 и 7 мая Часть московских улиц будет перекрыта три дня из-за репетиций парада Победы, который состоится 9 мая

Участки ограниченного движения в Москве 26 апреля, 3 и 7 мая

Эвакуаторы вывозят машины с главных улиц Москвы
Эвакуаторы вывозят машины с главных улиц Москвы В связи с репетицией парада и самим парадом&nbsp;ко Дню победы&nbsp;на улицах Москвы начали эвакуировать машины.
Эвакуаторы вывозят машины с главных улиц Москвы

Эвакуаторы вывозят машины с главных улиц Москвы
В связи с репетицией парада и самим парадом&nbsp;ко Дню победы&nbsp;на улицах Москвы начали эвакуировать машины.