Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади
Видео «Имперские амбиции» создал петербургский дизайнер Владислав Иванов
Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади Видео «Имперские амбиции» создал петербургский дизайнер Владислав Иванов
Во вторник в Москве откроют сезон речных прогулок Тогда же по Москве-реке пройдет парад судов
Участников парада БТР в центре Москвы оштрафовали. Технику эвакуировали (обновлено)
Пропуска не помогли
Участников парада БТР в центре Москвы оштрафовали. Технику эвакуировали (обновлено) Пропуска не помогли
СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве
Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая
СМИ: Больше 30 курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом в Москве Они прибыли в столицу на репетицию парада 9 мая
Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая
Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»
Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»
Перекрытия к параду 9 Мая начнутся в марте В прошлом году они начались в апреле
Часть улиц в центре перекроют на две недели из-за подготовки к торжественному маршу
Перекрытия будут действовать с 23 октября по 7 ноября
Часть улиц в центре перекроют на две недели из-за подготовки к торжественному маршу Перекрытия будут действовать с 23 октября по 7 ноября
На фестивале «Путешествие в Рождество» пройдет парад Дедов Морозов
Гости фестиваля также смогут поучаствовать в новогоднем флешмобе «Обними Деда Мороза»
На фестивале «Путешествие в Рождество» пройдет парад Дедов Морозов Гости фестиваля также смогут поучаствовать в новогоднем флешмобе «Обними Деда Мороза»
На фестивале «Путешествие в Рождество» пройдет парад Снегурочек
Принять участие в костюмированном шествии могут все желающие
На фестивале «Путешествие в Рождество» пройдет парад Снегурочек Принять участие в костюмированном шествии могут все желающие
Реконструкция парада 1941 года на Красной площади
The Village собрал фото и видео с марша из соцсетей
Реконструкция парада 1941 года на Красной площади The Village собрал фото и видео с марша из соцсетей
В Москве разгонят облака в честь фестиваля студентов и молодежи
Основная программа фестиваля пройдет в Сочи
В Москве разгонят облака в честь фестиваля студентов и молодежи Основная программа фестиваля пройдет в Сочи
В рамках парада «Побед» в Москве пройдет выставка ретроавтомобилей
Парад автомобилей приурочен к 72-й годовщине окончания Второй мировой войны
В рамках парада «Побед» в Москве пройдет выставка ретроавтомобилей Парад автомобилей приурочен к 72-й годовщине окончания Второй мировой войны
На Тверской улице 3 августа пройдет «Летний мультпарад»
Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»
На Тверской улице 3 августа пройдет «Летний мультпарад» Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»
В Москве пройдет парад детей-супергероев Принять участие в мероприятии могут дети до 16 лет
Ответственная за разгон облаков компания объяснила плохую погоду 9 мая
Вернет ли компания аванс заказчику, неизвестно
Ответственная за разгон облаков компания объяснила плохую погоду 9 мая Вернет ли компания аванс заказчику, неизвестно
В московском метро пройдет очередной «Парад поездов»
Пассажиры смогут ознакомиться со всем подвижным составом Московского метрополитена
В московском метро пройдет очередной «Парад поездов» Пассажиры смогут ознакомиться со всем подвижным составом Московского метрополитена
В Москве пройдет праздничный весенний парад
Участники парада будут идти по Тверскому бульвару в необычных шляпах и с яркими зонтиками
В Москве пройдет праздничный весенний парад Участники парада будут идти по Тверскому бульвару в необычных шляпах и с яркими зонтиками
На Тверской площади пройдет парад рождественских персонажей
На параде можно будет встретить Снежную Королеву и белых ангелов Рождества