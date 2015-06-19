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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Яндекс» вместе с Дептрансом откроет бесплатный автокинотеатр

Сеансы будут проходить по субботам на парковке около метро «Филатов луг»

«Яндекс» вместе с Дептрансом откроет бесплатный автокинотеатр

В новом году в Москве подорожает эвакуация машин

Штрафстоянка тоже будет дороже

В новом году в Москве подорожает эвакуация машин

Сплошное типовое: Что не нравится горожанам в Москве
ПРОМО
Сплошное типовое: Что не нравится горожанам в Москве И как сегодня это исправляют
Сплошное типовое: Что не нравится горожанам в Москве
ПРОМО

Сплошное типовое: Что не нравится горожанам в Москве
И как сегодня это исправляют

Как москвичка пытается оспорить 85 штрафов за парковку почти на полмиллиона рублей
Как москвичка пытается оспорить 85 штрафов за парковку почти на полмиллиона рублей И почему не стоит полностью полагаться на городские мобильные приложения
Как москвичка пытается оспорить 85 штрафов за парковку почти на полмиллиона рублей

Как москвичка пытается оспорить 85 штрафов за парковку почти на полмиллиона рублей
И почему не стоит полностью полагаться на городские мобильные приложения

Faces & Laces объявили место проведения (обновлено)

С этого года мероприятие организуют в закрытом формате

Faces & Laces объявили место проведения (обновлено)

На Даниловском рынке откроется дог-паркинг

Оставить собаку можно бесплатно

На Даниловском рынке откроется дог-паркинг

Штраф за неоплату парковки в Москве предложили повысить в два раза

Авторы поправок посчитали, что сейчас размер штрафа экономически нецелесообразен

Штраф за неоплату парковки в Москве предложили повысить в два раза

Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов

Администратор московского парковочного пространства утверждает, что дороги стали свободнее

Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов

Москвичи смогут предложить места для парковок возле дома

Власти получают жалобы на нехватку парковочных мест в отдельных районах

Москвичи смогут предложить места для парковок возле дома

В Москве появится сервис для поиска свободных мест на парковках

На разработку системы власти столицы выделят 20 миллионов рублей

В Москве появится сервис для поиска свободных мест на парковках

С 8 по 11 марта парковка в Москве будет бесплатной

Оставить машину можно на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства

С 8 по 11 марта парковка в Москве будет бесплатной

Дорожные знаки начнут размещать на зданиях и ограждениях

Новые стандарты коснутся обозначения парковок

Дорожные знаки начнут размещать на зданиях и ограждениях

Власти Москвы откажутся от услуг частных эвакуаторщиков

Теперь эвакуировать автомобили будут собственной техникой города

Власти Москвы откажутся от услуг частных эвакуаторщиков

Бесплатный Wi-Fi, рекордное число пассажиров на МЦК и демонтаж мемориальной доски Немцову
Бесплатный Wi-Fi, рекордное число пассажиров на МЦК и демонтаж мемориальной доски Немцову Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Бесплатный Wi-Fi, рекордное число пассажиров на МЦК и демонтаж мемориальной доски Немцову

Бесплатный Wi-Fi, рекордное число пассажиров на МЦК и демонтаж мемориальной доски Немцову
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Москвичку оштрафовали на 320 тысяч рублей за неправильную парковку

Она была уверена, что оформила резидентное разрешение на парковку

Москвичку оштрафовали на 320 тысяч рублей за неправильную парковку

В Домодедове вернут парковку для инвалидов третьей группы

С августа льгота распространялась только на инвалидов первой и второй групп

В Домодедове вернут парковку для инвалидов третьей группы

В Москве задержали активистов за съемку у гаража особого назначения

Активисты устроили рейд у здания ГОН из-за парковки на тротуаре

В Москве задержали активистов за съемку у гаража особого назначения

В Москве появились парковки только для электромобилей

Они расположились на Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной и Малой Дмитровке

В Москве появились парковки только для электромобилей

Активист подал заявление на сломавших ему руку бойцов Росгвардии

Правоохранители нанесли ему травму за парковку у мэрии Москвы

Активист подал заявление на сломавших ему руку бойцов Росгвардии

В Хамовниках организуют зону регулируемой парковки

Пилотный проект реализуют на 25 улицах района

В Хамовниках организуют зону регулируемой парковки

Около четырех станций метро появятся перехватывающие парковки

Их появление запланировано к осени

Около четырех станций метро появятся перехватывающие парковки

Москвичи смогут пожаловаться онлайн на стоянку на пешеходных переходах

Обновленную версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play

Москвичи смогут пожаловаться онлайн на стоянку на пешеходных переходах

У жилых домов могут появиться специальные парковки для мотоциклов и скутеров

Парковки будут доступны только весной и летом

У жилых домов могут появиться специальные парковки для мотоциклов и скутеров

В Москве с 22 марта организуют 132 новых парковочных места

Они появятся на Артековской улице за счет ввода одностороннего движения

В Москве с 22 марта организуют 132 новых парковочных места

В Москве с 23 по 26 февраля парковку сделают бесплатной

С 1 января 2016 года по воскресеньям и праздникам в Москве можно парковаться бесплатно

В Москве с 23 по 26 февраля парковку сделают бесплатной

Парковку в Москве теперь можно оплачивать через приложение CrocoDie

Оплата за парковку автоматически списывается со счета мобильного телефона пользователя

Парковку в Москве теперь можно оплачивать через приложение CrocoDie

СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки в Бибиреве

В нем участвовали около 40 человек

СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки в Бибиреве

В феврале власти Москвы вновь рассмотрят вопрос о повышении стоимости парковки

Последний раз тариф увеличили в декабре

В феврале власти Москвы вновь рассмотрят вопрос о повышении стоимости парковки

Платные парковки появятся в Московской области в 2017 году

Дефицит парковочных мест в регионе превышает 300 тысяч машиномест

Платные парковки появятся в Московской области в 2017 году

На 732 улицах Москвы подорожала парковка

Максимальный тариф — 200 рублей в час

На 732 улицах Москвы подорожала парковка

В Москве появились мобильные посты для наблюдения за стоянками такси

Всего в городе действуют три таких поста

В Москве появились мобильные посты для наблюдения за стоянками такси

Парковка в Москве на День города будет платной

Правило будет действовать в течение всего дня 10 сентября

Парковка в Москве на День города будет платной

Эвакуированные машины в Москве будут выдавать до оплаты

Тем, кто решит оплатить эвакуацию сразу, предоставят скидку 25 %

Эвакуированные машины в Москве будут выдавать до оплаты

В Шереметьеве осенью введут онлайн-оплату парковки

Оплатить парковку можно будет через мобильное приложение Шереметьева для iOS и Android

В Шереметьеве осенью введут онлайн-оплату парковки

Парковку в Москве можно будет оплатить с помощью голоса

Для этого нужно будет позвонить в сервисный центр «Московский транспорт»

Парковку в Москве можно будет оплатить с помощью голоса

У станции «Зябликово» построят перехватывающую парковку

Её должны сделать ближайшим летом

У станции «Зябликово» построят перехватывающую парковку

Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 мая

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку

Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 мая

Где проще найти бесплатную парковку?
Где проще найти бесплатную парковку? The Village узнал, в каких районах Москвы проще парковаться бесплатно
Где проще найти бесплатную парковку?

Где проще найти бесплатную парковку?
The Village узнал, в каких районах Москвы проще парковаться бесплатно

Виновника сбоя в оплате парковок оштрафуют на 4 миллиона рублей

Ранее в Москве произошло два сбоя при оплате парковок в течение суток

Виновника сбоя в оплате парковок оштрафуют на 4 миллиона рублей

Зону платной парковки в Москве могут расширить в 2016 году

Введение новых платных парковочных мест не будет массовым

Зону платной парковки в Москве могут расширить в 2016 году

В 2016 году в Москве появится парковка только для резидентов

Сейчас определяют адреса, где начнут эксперимент по установке запретительных знаков

В 2016 году в Москве появится парковка только для резидентов

Такие дела: Как мы относимся к добрым поступкам
Такие дела: Как мы относимся к добрым поступкам Может ли город пройти тест на дружелюбность – в сегодняшнем спецпроекте The Village
Такие дела: Как мы относимся к добрым поступкам

Такие дела: Как мы относимся к добрым поступкам
Может ли город пройти тест на дружелюбность – в сегодняшнем спецпроекте The Village

Платную парковку введут ещё на 54 участках на севере Москвы

Сейчас платная парковка организована на 38 участках в четырёх районах

Платную парковку введут ещё на 54 участках на севере Москвы

«Дептранс пора разогнать»: Воинствующие автомобилисты — о борьбе с московскими чиновниками
«Дептранс пора разогнать»: Воинствующие автомобилисты — о борьбе с московскими чиновниками Активисты автомобильных сообществ рассказали The Village о «подготовке к Майдану» и урбанистическом фашизме
«Дептранс пора разогнать»: Воинствующие автомобилисты — о борьбе с московскими чиновниками

«Дептранс пора разогнать»: Воинствующие автомобилисты — о борьбе с московскими чиновниками
Активисты автомобильных сообществ рассказали The Village о «подготовке к Майдану» и урбанистическом фашизме

Московские активисты создали коалицию против платной парковки

В коалицию вошли Московский городской комитет КПРФ и общественное движение «Автомобилисты Москвы»

Московские активисты создали коалицию против платной парковки

На Большой Дмитровке разрешат парковаться в выходные и праздники

Знаки, запрещающие стоянку, обещают демонтировать до 15 ноября

На Большой Дмитровке разрешат парковаться в выходные и праздники

Как паркмен и боров пикетировали московский департамент транспорта
Как паркмен и боров пикетировали московский департамент транспорта The Village побывал на протестной акции у здания Дептранса и узнал, почему паркмен Константин Алтухов решил привлечь внимание с помощью живой свиньи
Как паркмен и боров пикетировали московский департамент транспорта

Как паркмен и боров пикетировали московский департамент транспорта
The Village побывал на протестной акции у здания Дептранса и узнал, почему паркмен Константин Алтухов решил привлечь внимание с помощью живой свиньи

Отмену штрафа за парковку теперь можно ускорить

Для этого москвичи могут обратиться в МАДИ через портал «Автокод»

Отмену штрафа за парковку теперь можно ускорить

В День народного единства парковку сделают бесплатной

Заводить парковочную сессию в среду, 4 ноября, водителям не нужно

В День народного единства парковку сделают бесплатной

Четыре миллиарда рублей от платных парковок пошли на благоустройство улиц

По мнению Собянина, эффект от платной парковки окупил все издержки

Четыре миллиарда рублей от платных парковок пошли на благоустройство улиц

На 14 улицах в центре Москвы разрешат парковаться ночью под запрещающими знаками

В Дептрансе обещают, что на первом этапе эксперимента водителям, авто которых будет стоять под знаком после 08:00, грозит только штраф

На 14 улицах в центре Москвы разрешат парковаться ночью под запрещающими знаками

Парковку в Москве можно будет оплатить картой «Тройка»

Сейчас картой «Тройка», помимо транспорта, можно оплатить билет в зоопарк

Парковку в Москве можно будет оплатить картой «Тройка»

В Москве к декабрю появятся новые зоны с платной парковкой

Новые платные парковки введут на проблемных городских территориях и рядом с торговыми центрами

В Москве к декабрю появятся новые зоны с платной парковкой

Паркмен выпал из автомобиля во время эвакуации (обновлено)

На место инцидента прибыли скорая помощь и полиция

Паркмен выпал из автомобиля во время эвакуации (обновлено)

В Одинцове планируют организовать платную парковку

В подмосковном городе хотят создать платные стоянки для 975 автомобилей

В Одинцове планируют организовать платную парковку

На территории «Москва-Сити» ввели прогрессивный тариф на парковку

Первый час стоянки в период с 08:00 до 20:00, как и прежде, стоит 80 рублей, а все последующие часы — 130 рублей

На территории «Москва-Сити» ввели прогрессивный тариф на парковку

Возле станций метро появятся бетонные полусферы против парковки машин

Бетонные конструкции уже установлены у входа в вестибюли станций метро «Бабушкинская», «ВДНХ», «Алтуфьево», «Отрадное» и «Университет»

Возле станций метро появятся бетонные полусферы против парковки машин

В Москве произошёл сбой при оплате парковки через СМС (обновлено)

Когда именно проблему устранят, пока неизвестно

В Москве произошёл сбой при оплате парковки через СМС (обновлено)

Власти Москвы решили отказаться от массового строительства парковок

Из девяти миллионов квадратных метров недвижимости, которую построили в 2014 году, до одного миллиона квадратных метров — это места для паркинга

Власти Москвы решили отказаться от массового строительства парковок

В России вступили в силу новые правила эвакуации автомобилей

Теперь эвакуация автомобиля прекращается на месте его задержания в присутствии водителя, если причина задержания устранена

В России вступили в силу новые правила эвакуации автомобилей

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ