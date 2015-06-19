«Яндекс» вместе с Дептрансом откроет бесплатный автокинотеатр
Сеансы будут проходить по субботам на парковке около метро «Филатов луг»
Как москвичка пытается оспорить 85 штрафов за парковку почти на полмиллиона рублей И почему не стоит полностью полагаться на городские мобильные приложения
Faces & Laces объявили место проведения (обновлено)
С этого года мероприятие организуют в закрытом формате
Штраф за неоплату парковки в Москве предложили повысить в два раза
Авторы поправок посчитали, что сейчас размер штрафа экономически нецелесообразен
Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после изменения тарифов
Администратор московского парковочного пространства утверждает, что дороги стали свободнее
Москвичи смогут предложить места для парковок возле дома
Власти получают жалобы на нехватку парковочных мест в отдельных районах
В Москве появится сервис для поиска свободных мест на парковках
На разработку системы власти столицы выделят 20 миллионов рублей
С 8 по 11 марта парковка в Москве будет бесплатной
Оставить машину можно на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства
Дорожные знаки начнут размещать на зданиях и ограждениях
Новые стандарты коснутся обозначения парковок
Власти Москвы откажутся от услуг частных эвакуаторщиков
Теперь эвакуировать автомобили будут собственной техникой города
Бесплатный Wi-Fi, рекордное число пассажиров на МЦК и демонтаж мемориальной доски Немцову Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Москвичку оштрафовали на 320 тысяч рублей за неправильную парковку
Она была уверена, что оформила резидентное разрешение на парковку
В Домодедове вернут парковку для инвалидов третьей группы
С августа льгота распространялась только на инвалидов первой и второй групп
В Москве задержали активистов за съемку у гаража особого назначения
Активисты устроили рейд у здания ГОН из-за парковки на тротуаре
В Москве появились парковки только для электромобилей
Они расположились на Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной и Малой Дмитровке
Активист подал заявление на сломавших ему руку бойцов Росгвардии
Правоохранители нанесли ему травму за парковку у мэрии Москвы
В Хамовниках организуют зону регулируемой парковки
Пилотный проект реализуют на 25 улицах района
Около четырех станций метро появятся перехватывающие парковки
Их появление запланировано к осени
Москвичи смогут пожаловаться онлайн на стоянку на пешеходных переходах
Обновленную версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play
У жилых домов могут появиться специальные парковки для мотоциклов и скутеров
Парковки будут доступны только весной и летом
В Москве с 22 марта организуют 132 новых парковочных места
Они появятся на Артековской улице за счет ввода одностороннего движения
В Москве с 23 по 26 февраля парковку сделают бесплатной
С 1 января 2016 года по воскресеньям и праздникам в Москве можно парковаться бесплатно
Парковку в Москве теперь можно оплачивать через приложение CrocoDie
Оплата за парковку автоматически списывается со счета мобильного телефона пользователя
СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки в Бибиреве
В нем участвовали около 40 человек
В феврале власти Москвы вновь рассмотрят вопрос о повышении стоимости парковки
Последний раз тариф увеличили в декабре
Платные парковки появятся в Московской области в 2017 году
Дефицит парковочных мест в регионе превышает 300 тысяч машиномест
В Москве появились мобильные посты для наблюдения за стоянками такси
Всего в городе действуют три таких поста
Парковка в Москве на День города будет платной
Правило будет действовать в течение всего дня 10 сентября
Эвакуированные машины в Москве будут выдавать до оплаты
Тем, кто решит оплатить эвакуацию сразу, предоставят скидку 25 %
В Шереметьеве осенью введут онлайн-оплату парковки
Оплатить парковку можно будет через мобильное приложение Шереметьева для iOS и Android
Парковку в Москве можно будет оплатить с помощью голоса
Для этого нужно будет позвонить в сервисный центр «Московский транспорт»
Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 мая
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку
Где проще найти бесплатную парковку? The Village узнал, в каких районах Москвы проще парковаться бесплатно
Виновника сбоя в оплате парковок оштрафуют на 4 миллиона рублей
Ранее в Москве произошло два сбоя при оплате парковок в течение суток
Зону платной парковки в Москве могут расширить в 2016 году
Введение новых платных парковочных мест не будет массовым
В 2016 году в Москве появится парковка только для резидентов
Сейчас определяют адреса, где начнут эксперимент по установке запретительных знаков
Такие дела: Как мы относимся к добрым поступкам
Может ли город пройти тест на дружелюбность – в сегодняшнем спецпроекте The Village
Платную парковку введут ещё на 54 участках на севере Москвы
Сейчас платная парковка организована на 38 участках в четырёх районах
«Дептранс пора разогнать»: Воинствующие автомобилисты — о борьбе с московскими чиновниками Активисты автомобильных сообществ рассказали The Village о «подготовке к Майдану» и урбанистическом фашизме
Московские активисты создали коалицию против платной парковки
В коалицию вошли Московский городской комитет КПРФ и общественное движение «Автомобилисты Москвы»
На Большой Дмитровке разрешат парковаться в выходные и праздники
Знаки, запрещающие стоянку, обещают демонтировать до 15 ноября
Как паркмен и боров пикетировали московский департамент транспорта The Village побывал на протестной акции у здания Дептранса и узнал, почему паркмен Константин Алтухов решил привлечь внимание с помощью живой свиньи
Отмену штрафа за парковку теперь можно ускорить
Для этого москвичи могут обратиться в МАДИ через портал «Автокод»
В День народного единства парковку сделают бесплатной
Заводить парковочную сессию в среду, 4 ноября, водителям не нужно
Четыре миллиарда рублей от платных парковок пошли на благоустройство улиц
По мнению Собянина, эффект от платной парковки окупил все издержки
На 14 улицах в центре Москвы разрешат парковаться ночью под запрещающими знаками
В Дептрансе обещают, что на первом этапе эксперимента водителям, авто которых будет стоять под знаком после 08:00, грозит только штраф
Парковку в Москве можно будет оплатить картой «Тройка»
Сейчас картой «Тройка», помимо транспорта, можно оплатить билет в зоопарк
В Москве к декабрю появятся новые зоны с платной парковкой
Новые платные парковки введут на проблемных городских территориях и рядом с торговыми центрами
Паркмен выпал из автомобиля во время эвакуации (обновлено)
На место инцидента прибыли скорая помощь и полиция
В Одинцове планируют организовать платную парковку
В подмосковном городе хотят создать платные стоянки для 975 автомобилей
На территории «Москва-Сити» ввели прогрессивный тариф на парковку
Первый час стоянки в период с 08:00 до 20:00, как и прежде, стоит 80 рублей, а все последующие часы — 130 рублей
Возле станций метро появятся бетонные полусферы против парковки машин
Бетонные конструкции уже установлены у входа в вестибюли станций метро «Бабушкинская», «ВДНХ», «Алтуфьево», «Отрадное» и «Университет»
В Москве произошёл сбой при оплате парковки через СМС (обновлено)
Когда именно проблему устранят, пока неизвестно
Власти Москвы решили отказаться от массового строительства парковок
Из девяти миллионов квадратных метров недвижимости, которую построили в 2014 году, до одного миллиона квадратных метров — это места для паркинга
В России вступили в силу новые правила эвакуации автомобилей
Теперь эвакуация автомобиля прекращается на месте его задержания в присутствии водителя, если причина задержания устранена