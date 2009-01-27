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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Сан-Марино опровергли планы поставок сыров и мяса в Россию

Ранее о соглашении сообщила «Российская газета»

В Сан-Марино опровергли планы поставок сыров и мяса в Россию

Как я пыталась купить запрещёнку в Москве
Как я пыталась купить запрещёнку в Москве Анна Масловская рассказывает, можно ли, находясь в России, найти санкционные продукты для своего стола
Как я пыталась купить запрещёнку в Москве

Как я пыталась купить запрещёнку в Москве
Анна Масловская рассказывает, можно ли, находясь в России, найти санкционные продукты для своего стола

Термины и блюда итальянской кухни
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни

Термины и блюда итальянской кухни
Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.

Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре» Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».
Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»

Рецепты шефов: Спагетти «Фрутти ди Маре»
Шеф-пиццайоло итальянского ресторана Pizzeria il Pomodoro Джузеппе Пелузо рассказал, как приготовить спагетти «Фрутти ди Маре».

Составные части: Cэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В третьем выпуске — сэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome

Составные части: Cэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome

Составные части: Cэндвич с говядиной из DoDo Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В первом выпуске — сэндвич с говядиной на фокачче с пармезаном из ресторана DoDo

Составные части: Cэндвич с говядиной из DoDo

Два блюда для одной духовки
Два блюда для одной духовки В этом посте все дико вкусное, жирное и калорийное. Так что дорогие анорексики и диетоманы закройте эту страницу, и никогда не заходите сюда. Скажу вам честно и прямо, вы не знаете, что такое удовольствие от пищи. Чревоугодникам и любителям вкусноты мои респект и велкам.
Два блюда для одной духовки

Два блюда для одной духовки
В этом посте все дико вкусное, жирное и калорийное. Так что дорогие анорексики и диетоманы закройте эту страницу, и никогда не заходите сюда. Скажу вам честно и прямо, вы не знаете, что такое удовольствие от пищи. Чревоугодникам и любителям вкусноты мои респект и велкам.

Biscotto, а по-русски — солёные сухари Сегодня я не поленилась захватить с собою фотик, когда готовила бискотти с пармезаном и сейчас поделюсь рецептом. Готовится очень легко, а кушается очень вкусно)

Biscotto, а по-русски — солёные сухари

Куриная грудка – дело нежное и снова несколько вариантов приготовления для вас)Вариант первый. Быстрый и итальянский.

Куриная грудка – дело нежное