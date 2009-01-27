Два блюда для одной духовки В этом посте все дико вкусное, жирное и калорийное. Так что дорогие анорексики и диетоманы закройте эту страницу, и никогда не заходите сюда. Скажу вам честно и прямо, вы не знаете, что такое удовольствие от пищи. Чревоугодникам и любителям вкусноты мои респект и велкам.