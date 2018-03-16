Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
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Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
«Паттерн» запустил серию роликов о молодых музыкантах
Герой первой короткометражки — московский продюсер Uasmi Nasser
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Фальшфасады vs «порнография руин» Что вы не видите на Никольской и ВДНХ из-за строительной сетки
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На вечеринке «Паттерн» в «Плутоне» выступят Бенедикт Фрей и Jann
Мероприятие пройдет на трех автономных танцполах
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«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО Как барьер для оппозиции стал «туристическим символом» Москвы