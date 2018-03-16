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Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

«Паттерн» запустил серию роликов о молодых музыкантах

Герой первой короткометражки — московский продюсер Uasmi Nasser

«Паттерн» запустил серию роликов о молодых музыкантах
Герой первой короткометражки — московский продюсер Uasmi Nasser

Табло курса валют
Табло курса валют Уже запрещены в России, но вы наверняка их еще видите
Табло курса валют

Табло курса валют
Уже запрещены в России, но вы наверняка их еще видите

Фальшфасады vs «порнография руин»
Фальшфасады vs «порнография руин» Что вы не видите на Никольской и ВДНХ из-за строительной сетки
Фальшфасады vs «порнография руин»

Фальшфасады vs «порнография руин»
Что вы не видите на Никольской и ВДНХ из-за строительной сетки

На вечеринке «Паттерн» в «Плутоне» выступят Бенедикт Фрей и Jann

Мероприятие пройдет на трех автономных танцполах

На вечеринке «Паттерн» в «Плутоне» выступят Бенедикт Фрей и Jann
Мероприятие пройдет на трех автономных танцполах

«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО
«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО Как барьер для оппозиции стал «туристическим символом» Москвы
«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО

«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО
Как барьер для оппозиции стал «туристическим символом» Москвы

Билборды ЛДПР: «Наши в городе»
Билборды ЛДПР: «Наши в городе» Напоминание маленьким местам о большой политике
Билборды ЛДПР: «Наши в городе»

Билборды ЛДПР: «Наши в городе»
Напоминание маленьким местам о большой политике