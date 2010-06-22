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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Политех закроет свой павильон на ВДНХ в начале марта

Перед открытием главного здания на Новой площади

Политех закроет свой павильон на ВДНХ в начале марта

После реставрации павильон «Юные натуралисты» на ВДНХ станет частью парка развлечений

В нем откроются оранжерея и кулинарная студия

После реставрации павильон «Юные натуралисты» на ВДНХ станет частью парка развлечений

На ВДНХ отреставрируют павильон Узбекистана и ажурную беседку с фонтаном

Потом здесь будут выставки и ресторан национальной кухни

На ВДНХ отреставрируют павильон Узбекистана и ажурную беседку с фонтаном

В Москве и Санкт-Петербурге выступит ведущий BBC Хью Стивенс

Он расскажет, как начать музыкальную карьеру

В Москве и Санкт-Петербурге выступит ведущий BBC Хью Стивенс

В лодочном павильоне на Патриарших прудах откроется ресторан Раппопорта

Здание купила «Киевская площадь»

В лодочном павильоне на Патриарших прудах откроется ресторан Раппопорта

В 40 парках Москвы откроются мобильные поликлиники. В «Усадьбе Воронцово» прошли протесты

Местные жители выяснили, что стройка велась незаконно

В 40 парках Москвы откроются мобильные поликлиники. В «Усадьбе Воронцово» прошли протесты

Как преобразится павильон проката в парке Горького

Реконструкция начнется весной

Как преобразится павильон проката в парке Горького

Каким будет павильон атомной энергии на ВДНХ

Стройку планируют завершить к 2020 году

Каким будет павильон атомной энергии на ВДНХ

В Шереметьеве вернут места для курения

Семь павильонов разместят на улице двух терминальных комплексов

В Шереметьеве вернут места для курения

Новый фонтан на Патриарших прудах

Там проходила свадьба

Новый фонтан на Патриарших прудах

В усадьбе «Кусково» отреставрируют павильон XVIII века

Работы займут порядка полутора лет

В усадьбе «Кусково» отреставрируют павильон XVIII века

Павильон «Земледелие» на ВДНХ отреставрируют

Работы должны быть выполнены к декабрю 2018 года

Павильон «Земледелие» на ВДНХ отреставрируют

Измайловский парк оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконную стройку

Решение вынес Арбитражный суд Москвы по иску межрайонной природоохранной прокуратуры

Измайловский парк оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконную стройку

Ресторан «Павильон» на Патриарших открылся после ребрендинга

В новом меню шеф-повар Виталий Ковалёв соединил русскую, европейскую и азиатскую кухни

Ресторан «Павильон» на Патриарших открылся после ребрендинга

Ресторан «Павильон» на Патриарших прудах закрывается для ремонта и ребрендинга

Во время ремонта в ресторане продолжит работать летняя веранда, где можно будет поесть ежедневно с полудня и до полуночи

Ресторан «Павильон» на Патриарших прудах закрывается для ремонта и ребрендинга

Чемодан Louis Vuitton на Красной площади проверят антимонопольщики

Депутат от «Единой России» заявил, что павильон в виде чемодана Louis Vuitton искажает вид Красной площади, и отправил обращение в ФАС с требованием проверить законность конструкции.

Чемодан Louis Vuitton на Красной площади проверят антимонопольщики

5 ресторанов у воды
5 ресторанов у воды Летом в центре Москвы, когда столбик термометра поднимается до 30 градусов, спастись от жары непросто, но прохладнее всегда у водоемов. The Village нашел несколько ресторанов разной ценовой категории, расположенных у воды.
5 ресторанов у воды

5 ресторанов у воды
Летом в центре Москвы, когда столбик термометра поднимается до 30 градусов, спастись от жары непросто, но прохладнее всегда у водоемов. The Village нашел несколько ресторанов разной ценовой категории, расположенных у воды.