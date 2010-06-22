Политех закроет свой павильон на ВДНХ в начале марта
Перед открытием главного здания на Новой площади
После реставрации павильон «Юные натуралисты» на ВДНХ станет частью парка развлечений
В нем откроются оранжерея и кулинарная студия
На ВДНХ отреставрируют павильон Узбекистана и ажурную беседку с фонтаном
Потом здесь будут выставки и ресторан национальной кухни
В Москве и Санкт-Петербурге выступит ведущий BBC Хью Стивенс
Он расскажет, как начать музыкальную карьеру
В лодочном павильоне на Патриарших прудах откроется ресторан Раппопорта
Здание купила «Киевская площадь»
В 40 парках Москвы откроются мобильные поликлиники. В «Усадьбе Воронцово» прошли протесты
Местные жители выяснили, что стройка велась незаконно
В Шереметьеве вернут места для курения
Семь павильонов разместят на улице двух терминальных комплексов
Павильон «Земледелие» на ВДНХ отреставрируют
Работы должны быть выполнены к декабрю 2018 года
Измайловский парк оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконную стройку
Решение вынес Арбитражный суд Москвы по иску межрайонной природоохранной прокуратуры
Ресторан «Павильон» на Патриарших открылся после ребрендинга
В новом меню шеф-повар Виталий Ковалёв соединил русскую, европейскую и азиатскую кухни
Ресторан «Павильон» на Патриарших прудах закрывается для ремонта и ребрендинга
Во время ремонта в ресторане продолжит работать летняя веранда, где можно будет поесть ежедневно с полудня и до полуночи
Чемодан Louis Vuitton на Красной площади проверят антимонопольщики
Депутат от «Единой России» заявил, что павильон в виде чемодана Louis Vuitton искажает вид Красной площади, и отправил обращение в ФАС с требованием проверить законность конструкции.