В усадьбе «Кусково» отреставрируют павильон XVIII века Работы займут порядка полутора лет
В музее-усадьбе «Кусково» отреставрируют павильон «Грот», построенный в XVIII веке. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на департамент по конкурентной политике.
Проект работ предполагает приспособление строения под современные условия и организацию приема посетителей. В здании отреставрируют скульптуры, живопись, мраморный пол, а также лепной и керамический декор, мозаику и янтарный набор. Вокруг «Грота» восстановят исторический ландшафт и произведения садово-паркового искусства. Кроме того, в павильоне реконструируют инженерные коммуникации и установят видеонаблюдение.
Реставрационные работы займут порядка полутора лет.
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