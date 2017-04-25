В музее-усадьбе «Кусково» отреставрируют павильон «Грот», построенный в XVIII веке. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на департамент по конкурентной политике.

Проект работ предполагает приспособление строения под современные условия и организацию приема посетителей. В здании отреставрируют скульптуры, живопись, мраморный пол, а также лепной и керамический декор, мозаику и янтарный набор. Вокруг «Грота» восстановят исторический ландшафт и произведения садово-паркового искусства. Кроме того, в павильоне реконструируют инженерные коммуникации и установят видеонаблюдение.

Реставрационные работы займут порядка полутора лет.