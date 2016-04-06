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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Если прививки почти всегда безопасны, почему в интернете столько плохих отзывов и нет хороших?
Если прививки почти всегда безопасны, почему в интернете столько плохих отзывов и нет хороших? Глава из новой книги педиатра Сергея Бутрия
Если прививки почти всегда безопасны, почему в интернете столько плохих отзывов и нет хороших?

Если прививки почти всегда безопасны, почему в интернете столько плохих отзывов и нет хороших?
Глава из новой книги педиатра Сергея Бутрия

Чек-лист: Какие игрушки нужны ребенку до года
Чек-лист: Какие игрушки нужны ребенку до года Педиатры — о том, как выбирать занятия для малышей
Чек-лист: Какие игрушки нужны ребенку до года

Чек-лист: Какие игрушки нужны ребенку до года
Педиатры — о том, как выбирать занятия для малышей

Чем опасна корь и зачем прививаться?
Чем опасна корь и зачем прививаться? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Чем опасна корь и зачем прививаться?

Чем опасна корь и зачем прививаться?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

20 вопросов о вакцинации, которые родители задают чаще всего
20 вопросов о вакцинации, которые родители задают чаще всего Что такое патологическая реакция на вакцину и чем импортные вакцины отличаются от российских
20 вопросов о вакцинации, которые родители задают чаще всего

20 вопросов о вакцинации, которые родители задают чаще всего
Что такое патологическая реакция на вакцину и чем импортные вакцины отличаются от российских

Что делать, если ребенка (или взрослого) укусил клещ?
Что делать, если ребенка (или взрослого) укусил клещ? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Что делать, если ребенка (или взрослого) укусил клещ?

Что делать, если ребенка (или взрослого) укусил клещ?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?
Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?

Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Как правильно ухаживать за молочными зубами?
Как правильно ухаживать за молочными зубами? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Как правильно ухаживать за молочными зубами?

Как правильно ухаживать за молочными зубами?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Чем опасен вирус Коксаки?
Чем опасен вирус Коксаки? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Чем опасен вирус Коксаки?

Чем опасен вирус Коксаки?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Нужно ли давать детям витамины?
Нужно ли давать детям витамины? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Нужно ли давать детям витамины?

Нужно ли давать детям витамины?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет?
Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет? Почему дети отказываются от еды и как привить им здоровые пищевые привычки
Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет?

Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет?
Почему дети отказываются от еды и как привить им здоровые пищевые привычки

Педиатр Евгений Комаровский — о родительских страхах и заблуждениях

Педиатр Евгений Комаровский — о родительских страхах и заблужденияхThe Village задал известному детскому врачу вопросы, которые беспокоят современных родителей

Педиатр Евгений Комаровский — о родительских страхах и заблуждениях

Педиатр Евгений Комаровский — о родительских страхах и заблуждениях
The Village задал известному детскому врачу вопросы, которые беспокоят современных родителей