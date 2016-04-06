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Чем опасна корь и зачем прививаться?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
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Что делать, если ребенка (или взрослого) укусил клещ?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
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Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос
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Как правильно ухаживать за молочными зубами?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос
Как правильно ухаживать за молочными зубами? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
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Чем опасен вирус Коксаки?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
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Детский вопрос
Нужно ли давать детям витамины?Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос
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Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет? Почему дети отказываются от еды и как привить им здоровые пищевые привычки
Детский вопрос
Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет? Почему дети отказываются от еды и как привить им здоровые пищевые привычки
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Педиатр Евгений Комаровский — о родительских страхах и заблужденияхThe Village задал известному детскому врачу вопросы, которые беспокоят современных родителей
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