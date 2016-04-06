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Чем опасна корь и зачем прививаться?
Детский вопрос
Чем опасна корь и зачем прививаться?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
10
Чем опасна корь и зачем прививаться?
Детский вопрос

Чем опасна корь и зачем прививаться? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Что делать, если ребенка (или взрослого) укусил клещ?
Детский вопрос
Что делать, если ребенка (или взрослого) укусил клещ?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
0
Что делать, если ребенка (или взрослого) укусил клещ?
Детский вопрос

Что делать, если ребенка (или взрослого) укусил клещ? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?
Детский вопрос
Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
13
Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?
Детский вопрос

Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Как правильно ухаживать за молочными зубами?
Детский вопрос
Как правильно ухаживать за молочными зубами?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
1
Как правильно ухаживать за молочными зубами?
Детский вопрос

Как правильно ухаживать за молочными зубами? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Чем опасен вирус Коксаки?
Детский вопрос
Чем опасен вирус Коксаки?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
5
Чем опасен вирус Коксаки?
Детский вопрос

Чем опасен вирус Коксаки? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Нужно ли давать детям витамины?
Детский вопрос
Нужно ли давать детям витамины?Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
13
Нужно ли давать детям витамины?
Детский вопрос

Нужно ли давать детям витамины? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет?
Детский вопрос
Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет? Почему дети отказываются от еды и как привить им здоровые пищевые привычки
18
Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет?
Детский вопрос

Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет? Почему дети отказываются от еды и как привить им здоровые пищевые привычки

Педиатр Евгений Комаровский — о родительских страхах и заблуждениях
Что нового

Педиатр Евгений Комаровский — о родительских страхах и заблужденияхThe Village задал известному детскому врачу вопросы, которые беспокоят современных родителей

Что нового

Педиатр Евгений Комаровский — о родительских страхах и заблуждениях The Village задал известному детскому врачу вопросы, которые беспокоят современных родителей