К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами
Государству необходимо менять пенсионную систему
Как пенсионная реформа повлияет на бедность в России
Больше всего изменения затронут людей предпенсионного возраста
В «Сокольниках» пройдут митинги против пенсионной реформы
Акции состоятся в эту и следующую субботы
Что уже изменилось в новом году Рост тарифов, цен на билеты и повышение пенсионного возраста
На бывшего главу Пастафарианской церкви завели административное дело за публикацию во «ВКонтакте»
Суд должен был пройти 26 октября
ФОМ: Рейтинги «Единой России» упали до рекордно низкого уровня
Падение усилилось после объявления о пенсионной реформе
Законы пенсионной реформы окончательно приняли
Владимир Путин утвердил повышение пенсионного возраста
У здания Совета Федерации собрались протестующие против пенсионной реформы
Сегодня верхняя палата парламента рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября
Опрос провел «Левада-центр»
Суд не стал арестовывать обвиняемого в нападении на полицейского на митинге 9 сентября
Следствие просило завести дело об избиении сотрудника Росгвардии
«Левада-центр»: Число желающих протестовать против пенсионной реформы резко снизилось
Месяц назад выходить на акции готовы были более половины опрошенных
Удальцов собрал у Госдумы стихийный митинг против пенсионной реформы
По оценкам активиста, на него собралось около 500 человек
Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет
Ранее с предложением о смягчении реформы выступил президент Владимир Путин
В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы
Подписи доставили активисты движения «Суть времени»
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
Подобные действия грозят работодателям штрафом до 200 тысяч рублей
Как прошел очередной митинг против пенсионной реформы в центре Москвы
По данным МВД, в согласованной акции коммунистов приняли участие около 3 тысяч человек
«Левада-центр»: Доверие россиян к теленовостям снизилось на треть за девять лет
Почти четверть россиян считает, что тема пенсионной реформы объективнее освещается в интернете, чем на телевидении
В «Вечернем Урганте» рассказали о драке на акции 9 сентября. Но сам митинг так и не упомянули
Иван Ургант запнулся, когда пытался описать причину драки
Как разгоняли митинг против пенсионной реформы в Петербурге Самые жесткие задержания и рекордное число задержанных среди других городов, участвовавших в акции Навального
Плохая жизнь в Детройте и тренинг Кашпировского: О чем телеканалы рассказывали вместо митингов
Россиян решили не информировать об акции против пенсионной реформы с тысячей задержанных
Подростки устроили бессрочный протест на Страстном бульваре (обновлено)
Они призвали жителей столицы приходить туда с водой, едой и зарядными устройствами
Кто пострадает от запрета увольнять людей старшего возраста И почему проблемы начнутся уже сейчас
«Пути нет»: Требования и переживания москвичей в плакатах акции против пенсионной реформы Протестующие выразили опасения не дожить до пенсии и обвинили Владимира Путина во лжи
На митингах против пенсионной реформы задержали более тысячи человек
Больше всего задержанных — в Санкт-Петербурге
«ОВД-инфо»: В Москве на митинге против пенсионной реформы задержали пять человек
Массовых задержаний пока нет
Путин внес в Госдуму поправки о наказании за увольнение людей предпенсионного возраста
Ранее с такой инициативой он выступил в своем телеобращении
ВЦИОМ: Уровень протестных настроений в стране резко упал после телеобращения Путина
Выходить на митинги готовы только 39 % россиян
Как прошел согласованный митинг КПРФ против пенсионной реформы
На московскую акцию пришло около 9 тысяч человек
Во сколько обойдутся предложения Путина по смягчению пенсионной реформы
Средства для реализации предложений президента возьмут из Пенсионного фонда и федерального бюджета
Путин анонсировал смягчение пенсионной реформы
Президент предложил повысить пенсионный возраст женщин на пять, а не на восемь лет
Мэрия Москвы не согласовала митинг Навального против пенсионной реформы
Он должен пройти 9 сентября
Сергея Удальцова снова доставили из спецприемника в больницу
Ранее он объявил голодовку в знак протеста против пенсионной реформы
Мэрия Москвы согласилась рассмотреть заявку сторонников Навального на митинг в день выборов
В департаменте региональной безопасности заявили, что «более внимательно рассмотрели заявку»
Мэрия согласовала митинг против пенсионной реформы в центре Москвы
Акиця пройдет на проспекте Академика Сахарова 2 сентября
Возле Госдумы задержали активистов, принесших гроб с эмблемой «Единой России»
Сторонники «Левого фронта» протестовали против пенсионной реформы
Турчак предложил отменить все пенсионные льготы для депутатов и сенаторов
Он считает, что это будет справедливо
Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника на пятый день голодовки
Ранее его арестовали на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митингов
ФБК — об элитной квартире матери Володина за 230 миллионов рублей
По данным фонда, 82-летняя Лидия Барабанова является успешным бизнесменом и владеет квартирой площадью почти 400 метров
Удальцова арестовали за акцию с уничтожением «портретов лиц, похожих на членов правительства»
Лидер «Левого фронта» объявил голодовку против решения суда и пенсионной реформы
«А спортивная площадка для кого?»: Вячеслав Володин — о риске не дожить до пенсии
Спикер Госдумы выразил сомнения в дальнейшем существовании государственных пенсий
Социологи зафиксировали очередное снижение рейтингов Путина и Медведева
Сейчас президенту безусловно доверяют всего 24 % респондентов
Социологи заметили резкий рост симпатии россиян к США и Евросоюзу
Впервые с момента присоединения Крыма позитивные оценки стали преобладать над негативными
Сколько россиян готовы протестовать против пенсионной реформы
Готовность граждан к протестам достигла посткрымского максимума
Сколько компаний не готовы принимать на работу людей предпенсионного возраста
Устраивать сотрудников вне зависимости от их возраста готовы только 7 % участников российского рынка
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с декабря 2011 года
С начала года он опустился на 16 процентных пунктов
В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы
Также во время акции задержали журналиста и участника с плакатом, оскорбляющим Путина
Как прошел второй за два дня митинг против пенсионной реформы в Москве
Акцию посетили 6 тысяч участников
В Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста
В нем приняли участие от 6,5 до 100 тысяч человек
В выходные в Москве пройдут три согласованные акции против пенсионной реформы
В воскресенье состоится митинг, организованный Либертарианской партией России
Ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
В Минтруде объяснили, что будет считаться предпенсионным возрастом
Эксперты объяснили первое высказывание Путина о пенсионной реформе
Президент одновременно заявил, что повышения пенсионного возраста можно и нельзя избежать
«Ведомости»: Госдуме посоветовали не критиковать Путина при обсуждении пенсионной реформы
В отношении Дмитрия Медведева требования Кремля не такие строгие
Сколько регионов не поддержали публично пенсионную реформу
Отказ от поддержки может быть связан с выборами на местах, считают эксперты
Во сколько обойдется переобучение россиян предпенсионного возраста
В России планируют запустить программу по повышению квалификации пожилых граждан