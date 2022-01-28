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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня
28 января 2022

Обязать работодателей платить страховые взносы по договорам подряда

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Государству необходимо менять пенсионную систему

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Главные события и люди 2019 года

П — Путин, Пушкин и пенсионная реформа

Главные события и люди 2019 года

Леонида Волкова выпустили из изолятора (обновлено)

Оппозиционер сообщил об этом в Twitter

Леонида Волкова выпустили из изолятора (обновлено)

Как пенсионная реформа повлияет на бедность в России

Больше всего изменения затронут людей предпенсионного возраста

Как пенсионная реформа повлияет на бедность в России

В «Сокольниках» пройдут митинги против пенсионной реформы

Акции состоятся в эту и следующую субботы

В «Сокольниках» пройдут митинги против пенсионной реформы

Что уже изменилось в новом году
Что уже изменилось в новом году Рост тарифов, цен на билеты и повышение пенсионного возраста
Что уже изменилось в новом году

Что уже изменилось в новом году
Рост тарифов, цен на билеты и повышение пенсионного возраста

Население России начало сокращаться

Связано это с уменьшением притока мигрантов

Население России начало сокращаться

На бывшего главу Пастафарианской церкви завели административное дело за публикацию во «ВКонтакте»

Суд должен был пройти 26 октября

На бывшего главу Пастафарианской церкви завели административное дело за публикацию во «ВКонтакте»

ФОМ: Рейтинги «Единой России» упали до рекордно низкого уровня

Падение усилилось после объявления о пенсионной реформе

ФОМ: Рейтинги «Единой России» упали до рекордно низкого уровня

Законы пенсионной реформы окончательно приняли

Владимир Путин утвердил повышение пенсионного возраста

Законы пенсионной реформы окончательно приняли

У здания Совета Федерации собрались протестующие против пенсионной реформы

Сегодня верхняя палата парламента рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

У здания Совета Федерации собрались протестующие против пенсионной реформы

Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября

Опрос провел «Левада-центр»

Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября

Суд не стал арестовывать обвиняемого в нападении на полицейского на митинге 9 сентября

Следствие просило завести дело об избиении сотрудника Росгвардии

Суд не стал арестовывать обвиняемого в нападении на полицейского на митинге 9 сентября

Деньги коррупционеров пойдут на выплату пенсий

Соответствующий законопроект одобрила Госдума

Деньги коррупционеров пойдут на выплату пенсий

Госдума окончательно одобрила пенсионную реформу

Ни один депутат не воздержался

Госдума окончательно одобрила пенсионную реформу

«Левада-центр»: Число желающих протестовать против пенсионной реформы резко снизилось

Месяц назад выходить на акции готовы были более половины опрошенных

«Левада-центр»: Число желающих протестовать против пенсионной реформы резко снизилось

Удальцов собрал у Госдумы стихийный митинг против пенсионной реформы

По оценкам активиста, на него собралось около 500 человек

Удальцов собрал у Госдумы стихийный митинг против пенсионной реформы

Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет

Ранее с предложением о смягчении реформы выступил президент Владимир Путин

Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет

В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы

Подписи доставили активисты движения «Суть времени»

В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Подобные действия грозят работодателям штрафом до 200 тысяч рублей

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Как прошел очередной митинг против пенсионной реформы в центре Москвы

По данным МВД, в согласованной акции коммунистов приняли участие около 3 тысяч человек

Как прошел очередной митинг против пенсионной реформы в центре Москвы

«Левада-центр»: Доверие россиян к теленовостям снизилось на треть за девять лет

Почти четверть россиян считает, что тема пенсионной реформы объективнее освещается в интернете, чем на телевидении

«Левада-центр»: Доверие россиян к теленовостям снизилось на треть за девять лет

В «Вечернем Урганте» рассказали о драке на акции 9 сентября. Но сам митинг так и не упомянули

Иван Ургант запнулся, когда пытался описать причину драки

В «Вечернем Урганте» рассказали о драке на акции 9 сентября. Но сам митинг так и не упомянули

Как разгоняли митинг против пенсионной реформы в Петербурге
Как разгоняли митинг против пенсионной реформы в Петербурге Самые жесткие задержания и рекордное число задержанных среди других городов, участвовавших в акции Навального
Как разгоняли митинг против пенсионной реформы в Петербурге

Как разгоняли митинг против пенсионной реформы в Петербурге
Самые жесткие задержания и рекордное число задержанных среди других городов, участвовавших в акции Навального

Плохая жизнь в Детройте и тренинг Кашпировского: О чем телеканалы рассказывали вместо митингов

Россиян решили не информировать об акции против пенсионной реформы с тысячей задержанных

Плохая жизнь в Детройте и тренинг Кашпировского: О чем телеканалы рассказывали вместо митингов

Подростки устроили бессрочный протест на Страстном бульваре (обновлено)

Они призвали жителей столицы приходить туда с водой, едой и зарядными устройствами

Подростки устроили бессрочный протест на Страстном бульваре (обновлено)

Кто пострадает от запрета увольнять людей старшего возраста
Кто пострадает от запрета увольнять людей старшего возраста И почему проблемы начнутся уже сейчас
Кто пострадает от запрета увольнять людей старшего возраста

Кто пострадает от запрета увольнять людей старшего возраста
И почему проблемы начнутся уже сейчас

«Пути нет»: Требования и переживания москвичей в плакатах акции против пенсионной реформы
«Пути нет»: Требования и переживания москвичей в плакатах акции против пенсионной реформы Протестующие выразили опасения не дожить до пенсии и обвинили Владимира Путина во лжи
«Пути нет»: Требования и переживания москвичей в плакатах акции против пенсионной реформы

«Пути нет»: Требования и переживания москвичей в плакатах акции против пенсионной реформы
Протестующие выразили опасения не дожить до пенсии и обвинили Владимира Путина во лжи

На митингах против пенсионной реформы задержали более тысячи человек

Больше всего задержанных — в Санкт-Петербурге

На митингах против пенсионной реформы задержали более тысячи человек

«ОВД-инфо»: В Москве на митинге против пенсионной реформы задержали пять человек

Массовых задержаний пока нет

«ОВД-инфо»: В Москве на митинге против пенсионной реформы задержали пять человек

Путин внес в Госдуму поправки о наказании за увольнение людей предпенсионного возраста

Ранее с такой инициативой он выступил в своем телеобращении

Путин внес в Госдуму поправки о наказании за увольнение людей предпенсионного возраста

ВЦИОМ: Уровень протестных настроений в стране резко упал после телеобращения Путина

Выходить на митинги готовы только 39 % россиян

ВЦИОМ: Уровень протестных настроений в стране резко упал после телеобращения Путина

Как прошел согласованный митинг КПРФ против пенсионной реформы

На московскую акцию пришло около 9 тысяч человек

Как прошел согласованный митинг КПРФ против пенсионной реформы

Во сколько обойдутся предложения Путина по смягчению пенсионной реформы

Средства для реализации предложений президента возьмут из Пенсионного фонда и федерального бюджета

Во сколько обойдутся предложения Путина по смягчению пенсионной реформы

Путин анонсировал смягчение пенсионной реформы

Президент предложил повысить пенсионный возраст женщин на пять, а не на восемь лет

Путин анонсировал смягчение пенсионной реформы

Мэрия Москвы не согласовала митинг Навального против пенсионной реформы

Он должен пройти 9 сентября

Мэрия Москвы не согласовала митинг Навального против пенсионной реформы

Сергея Удальцова снова доставили из спецприемника в больницу

Ранее он объявил голодовку в знак протеста против пенсионной реформы

Сергея Удальцова снова доставили из спецприемника в больницу

Мэрия Москвы согласилась рассмотреть заявку сторонников Навального на митинг в день выборов

В департаменте региональной безопасности заявили, что «более внимательно рассмотрели заявку»

Мэрия Москвы согласилась рассмотреть заявку сторонников Навального на митинг в день выборов

Мэрия согласовала митинг против пенсионной реформы в центре Москвы

Акиця пройдет на проспекте Академика Сахарова 2 сентября

Мэрия согласовала митинг против пенсионной реформы в центре Москвы

Возле Госдумы задержали активистов, принесших гроб с эмблемой «Единой России»

Сторонники «Левого фронта» протестовали против пенсионной реформы

Возле Госдумы задержали активистов, принесших гроб с эмблемой «Единой России»

Турчак предложил отменить все пенсионные льготы для депутатов и сенаторов

Он считает, что это будет справедливо

Турчак предложил отменить все пенсионные льготы для депутатов и сенаторов

Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника на пятый день голодовки

Ранее его арестовали на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митингов

Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника на пятый день голодовки

ФБК — об элитной квартире матери Володина за 230 миллионов рублей

По данным фонда, 82-летняя Лидия Барабанова является успешным бизнесменом и владеет квартирой площадью почти 400 метров

ФБК — об элитной квартире матери Володина за 230 миллионов рублей

Удальцова арестовали за акцию с уничтожением «портретов лиц, похожих на членов правительства»

Лидер «Левого фронта» объявил голодовку против решения суда и пенсионной реформы

Удальцова арестовали за акцию с уничтожением «портретов лиц, похожих на членов правительства»

«А спортивная площадка для кого?»: Вячеслав Володин — о риске не дожить до пенсии

Спикер Госдумы выразил сомнения в дальнейшем существовании государственных пенсий

«А спортивная площадка для кого?»: Вячеслав Володин — о риске не дожить до пенсии

Социологи зафиксировали очередное снижение рейтингов Путина и Медведева

Сейчас президенту безусловно доверяют всего 24 % респондентов

Социологи зафиксировали очередное снижение рейтингов Путина и Медведева

Социологи заметили резкий рост симпатии россиян к США и Евросоюзу

Впервые с момента присоединения Крыма позитивные оценки стали преобладать над негативными

Социологи заметили резкий рост симпатии россиян к США и Евросоюзу

Сколько россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

Готовность граждан к протестам достигла посткрымского максимума

Сколько россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

Сколько компаний не готовы принимать на работу людей предпенсионного возраста

Устраивать сотрудников вне зависимости от их возраста готовы только 7 % участников российского рынка

Сколько компаний не готовы принимать на работу людей предпенсионного возраста

Рейтинг «Единой России» упал до минимума с декабря 2011 года

С начала года он опустился на 16 процентных пунктов

Рейтинг «Единой России» упал до минимума с декабря 2011 года

В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы

Также во время акции задержали журналиста и участника с плакатом, оскорбляющим Путина

В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы

Как прошел второй за два дня митинг против пенсионной реформы в Москве

Акцию посетили 6 тысяч участников

Как прошел второй за два дня митинг против пенсионной реформы в Москве

В Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В нем приняли участие от 6,5 до 100 тысяч человек

В Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В выходные в Москве пройдут три согласованные акции против пенсионной реформы

В воскресенье состоится митинг, организованный Либертарианской партией России

В выходные в Москве пройдут три согласованные акции против пенсионной реформы

Ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

В Минтруде объяснили, что будет считаться предпенсионным возрастом

Ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Эксперты объяснили первое высказывание Путина о пенсионной реформе

Президент одновременно заявил, что повышения пенсионного возраста можно и нельзя избежать

Эксперты объяснили первое высказывание Путина о пенсионной реформе

«Ведомости»: Госдуме посоветовали не критиковать Путина при обсуждении пенсионной реформы

В отношении Дмитрия Медведева требования Кремля не такие строгие

«Ведомости»: Госдуме посоветовали не критиковать Путина при обсуждении пенсионной реформы

Сколько регионов не поддержали публично пенсионную реформу

Отказ от поддержки может быть связан с выборами на местах, считают эксперты

Сколько регионов не поддержали публично пенсионную реформу

Во сколько обойдется переобучение россиян предпенсионного возраста

В России планируют запустить программу по повышению квалификации пожилых граждан

Во сколько обойдется переобучение россиян предпенсионного возраста

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ