К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами
Государству необходимо менять пенсионную систему
К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами Государству необходимо менять пенсионную систему
Главные события и люди 2019 года П — Путин, Пушкин и пенсионная реформа
Леонида Волкова выпустили из изолятора (обновлено) Оппозиционер сообщил об этом в Twitter
Как пенсионная реформа повлияет на бедность в России
Больше всего изменения затронут людей предпенсионного возраста
Как пенсионная реформа повлияет на бедность в России Больше всего изменения затронут людей предпенсионного возраста
В «Сокольниках» пройдут митинги против пенсионной реформы
Акции состоятся в эту и следующую субботы
В «Сокольниках» пройдут митинги против пенсионной реформы Акции состоятся в эту и следующую субботы
Что уже изменилось в новом году Рост тарифов, цен на билеты и повышение пенсионного возраста
Население России начало сокращаться Связано это с уменьшением притока мигрантов
На бывшего главу Пастафарианской церкви завели административное дело за публикацию во «ВКонтакте»
Суд должен был пройти 26 октября
На бывшего главу Пастафарианской церкви завели административное дело за публикацию во «ВКонтакте» Суд должен был пройти 26 октября
ФОМ: Рейтинги «Единой России» упали до рекордно низкого уровня
Падение усилилось после объявления о пенсионной реформе
ФОМ: Рейтинги «Единой России» упали до рекордно низкого уровня Падение усилилось после объявления о пенсионной реформе
Законы пенсионной реформы окончательно приняли
Владимир Путин утвердил повышение пенсионного возраста
Законы пенсионной реформы окончательно приняли Владимир Путин утвердил повышение пенсионного возраста
У здания Совета Федерации собрались протестующие против пенсионной реформы
Сегодня верхняя палата парламента рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
У здания Совета Федерации собрались протестующие против пенсионной реформы Сегодня верхняя палата парламента рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября
Опрос провел «Левада-центр»
Как пенсионная реформа повлияла на участие россиян в выборах 9 сентября Опрос провел «Левада-центр»
Суд не стал арестовывать обвиняемого в нападении на полицейского на митинге 9 сентября
Следствие просило завести дело об избиении сотрудника Росгвардии
Суд не стал арестовывать обвиняемого в нападении на полицейского на митинге 9 сентября Следствие просило завести дело об избиении сотрудника Росгвардии
Деньги коррупционеров пойдут на выплату пенсий Соответствующий законопроект одобрила Госдума
Госдума окончательно одобрила пенсионную реформу Ни один депутат не воздержался
«Левада-центр»: Число желающих протестовать против пенсионной реформы резко снизилось
Месяц назад выходить на акции готовы были более половины опрошенных
«Левада-центр»: Число желающих протестовать против пенсионной реформы резко снизилось Месяц назад выходить на акции готовы были более половины опрошенных
Удальцов собрал у Госдумы стихийный митинг против пенсионной реформы
По оценкам активиста, на него собралось около 500 человек
Удальцов собрал у Госдумы стихийный митинг против пенсионной реформы По оценкам активиста, на него собралось около 500 человек
Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет
Ранее с предложением о смягчении реформы выступил президент Владимир Путин
Госдума одобрила повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет Ранее с предложением о смягчении реформы выступил президент Владимир Путин
В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы
Подписи доставили активисты движения «Суть времени»
В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы Подписи доставили активисты движения «Суть времени»
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
Подобные действия грозят работодателям штрафом до 200 тысяч рублей