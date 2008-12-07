Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.