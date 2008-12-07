17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Исландец Рагнар Кьяртанссон покажет в Москве шестичасовой перформанс о грусти

Художник будет покачиваться на сцене, повторяя «печаль победит счастье»

Исландец Рагнар Кьяртанссон покажет в Москве шестичасовой перформанс о грусти
Художник будет покачиваться на сцене, повторяя «печаль победит счастье»

Фестиваль-путешествие лаборатории «Человека мира» пройдет в трех городах

В Петербурге, Москве и Суздале покажут множество перформансов

Фестиваль-путешествие лаборатории «Человека мира» пройдет в трех городах
В Петербурге, Москве и Суздале покажут множество перформансов

В Москве появился квест-перформанс с актёрами «Заброшенный дом»

Действие происходит в заброшенном особняке, где каждую ночь слышны загадочные голоса

В Москве появился квест-перформанс с актёрами «Заброшенный дом»
Действие происходит в заброшенном особняке, где каждую ночь слышны загадочные голоса

Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах

Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах
Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.

«Лето на Стрелке» откроется аудиовизуальным перфомансом 13 мая во дворе института «Стрелка» выступит арт-группа Apparatjik

«Лето на Стрелке» откроется аудиовизуальным перфомансом
13 мая во дворе института «Стрелка» выступит арт-группа Apparatjik

На Киевском вокзале покажут спектакль-перфоманс Киевский вокзал станет площадкой для российско-польского полифонического спектакля

На Киевском вокзале покажут спектакль-перфоманс
Киевский вокзал станет площадкой для российско-польского полифонического спектакля

Фрикоделия по-питерски школа Пивоваровой Наташи Цирк уехал. Клоуны остались.

Фрикоделия по-питерски школа Пивоваровой Наташи
Цирк уехал. Клоуны остались.