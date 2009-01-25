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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
«Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»

Пермская полиция сорвала концерт IC3PEAK. От музыкантов потребовали покинуть город

Силовики предложили артистам вывезти их за пределы Перми

Пермская полиция сорвала концерт IC3PEAK. От музыкантов потребовали покинуть город

Сколько стоит жизнь в Перми
Сколько стоит жизнь в Перми Зарплаты и цены в городе на Урале, где много странных памятников и технологических компаний
Сколько стоит жизнь в Перми

Сколько стоит жизнь в Перми
Зарплаты и цены в городе на Урале, где много странных памятников и технологических компаний

Нанимать в школы больше педагогов-мужчин после поножовщины в Перми

По мнению лидера ЛДПР, многие школьники не имеют перед глазами должного примера

Нанимать в школы больше педагогов-мужчин после поножовщины в Перми

Как делают готовые завтраки

Как делают готовые завтракиThe Village побывал на фабрике в Перми, чтобы узнать, как делают готовые завтраки: кукурузные хлопья, шоколадные шарики и медовые звездочки

Как делают готовые завтраки

Как делают готовые завтраки
The Village побывал на фабрике в Перми, чтобы узнать, как делают готовые завтраки: кукурузные хлопья, шоколадные шарики и медовые звездочки

Наказать «Единую Россию» за агитацию детей Свинкой Пеппой

Правозащитники узнали, что праздник в одном из детских садов в Перми превратили в акцию политического зомбирования

Наказать «Единую Россию» за агитацию детей Свинкой Пеппой

Как организовать кругосветное путешествие
Как организовать кругосветное путешествие Путешественник из Перми Эльнар Мансуров рассказал The Village о том, как отправиться в кругосветку и сколько это может стоить
Как организовать кругосветное путешествие

Как организовать кругосветное путешествие
Путешественник из Перми Эльнар Мансуров рассказал The Village о том, как отправиться в кругосветку и сколько это может стоить

Журналист, бежавший из Конго, — о своей жизни в России
Журналист, бежавший из Конго, — о своей жизни в России Фабрис Канда, бежавший от репрессий из Конго, рассказал The Village о своей жизни в России
Журналист, бежавший из Конго, — о своей жизни в России

Журналист, бежавший из Конго, — о своей жизни в России
Фабрис Канда, бежавший от репрессий из Конго, рассказал The Village о своей жизни в России

Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели Мы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели

Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели
Мы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.

Фонд Игоря Мацанюка вложился в роботов-снегоуборщиков

Робот Omi-Plow по мнению инвестора заменит собой дворника с лопатой.

Фонд Игоря Мацанюка вложился в роботов-снегоуборщиков

Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях
Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях Самый известный московский хедхантер Алёна Владимирская о том, кого скоро уволят, кому не дадут премию и почему умения кодить, шить зайцев и не ссориться с начальством актуальны как никогда.
Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях

Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях
Самый известный московский хедхантер Алёна Владимирская о том, кого скоро уволят, кому не дадут премию и почему умения кодить, шить зайцев и не ссориться с начальством актуальны как никогда.

Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»
Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил» Эротическая лесби-драма — «Золотая пальмовая ветвь» последних Канн, Распутин-Депардье, геи против Господа — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»

Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»
Эротическая лесби-драма — «Золотая пальмовая ветвь» последних Канн, Распутин-Депардье, геи против Господа — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Владелец сети супермаркетов «СемьЯ» и экс-губернатор Олег Чиркунов призвал изменить Налоговый кодекс

Однако он опасается, что его лишат статуса налогового резидента, несмотря на то, что он «не будет жить ни в одной стране мира больший срок, чем в России»

Владелец сети супермаркетов «СемьЯ» и экс-губернатор Олег Чиркунов призвал изменить Налоговый кодекс

Компания «Новая скорая помощь» планирует заняться санитарной авиацией

Пока что она специализируется на предоставлении медикам собственного парка автомобилей с сопутствующим обслуживанием и водителями

Компания «Новая скорая помощь» планирует заняться санитарной авиацией

Как оттащить детей от компьютера
Как оттащить детей от компьютера Три девушки создали в Перми детское пространство «Море», в котором учат ребёнка развлекаться без Xbox и общаться с родителями на равных. The Village узнал, как это сделать своими силами.
Как оттащить детей от компьютера

Как оттащить детей от компьютера
Три девушки создали в Перми детское пространство «Море», в котором учат ребёнка развлекаться без Xbox и общаться с родителями на равных. The Village узнал, как это сделать своими силами.

Что происходит в Перми после «культурной революции»
Что происходит в Перми после «культурной революции» Руководитель отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иван Колпаков отправился в Пермь и посмотрел, что произошло с его родным городом после «культурной революции».
Что происходит в Перми после «культурной революции»

Что происходит в Перми после «культурной революции»
Руководитель отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иван Колпаков отправился в Пермь и посмотрел, что произошло с его родным городом после «культурной революции».

Как научить Россию читать с выражением
Как научить Россию читать с выражением Книготорговец Михаил Фаустов придумал проводить в Новосибирске чемпионат по чтению вслух, чтобы привлечь внимание к своим книжным лавкам. The Village узнал, как подключить к этому ещё девять городов.
Как научить Россию читать с выражением

Как научить Россию читать с выражением
Книготорговец Михаил Фаустов придумал проводить в Новосибирске чемпионат по чтению вслух, чтобы привлечь внимание к своим книжным лавкам. The Village узнал, как подключить к этому ещё девять городов.

Как раскрасить улицы России
Как раскрасить улицы России The Village нашёл в Рязани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Перми и Казани стрит-арт-художников, которые хотят сделать свои города лучше.
Как раскрасить улицы России

Как раскрасить улицы России
The Village нашёл в Рязани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Перми и Казани стрит-арт-художников, которые хотят сделать свои города лучше.

«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе
«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе Лишившись помещения из-за проблем с арендодателем, пермский магазин интеллектуальной литературы и семейное кафе сняли этаж старинного здания, чтобы превратить его в культурное пространство.
«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе

«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе
Лишившись помещения из-за проблем с арендодателем, пермский магазин интеллектуальной литературы и семейное кафе сняли этаж старинного здания, чтобы превратить его в культурное пространство.

Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долины
Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долины Xsolla работает с иностранными игровыми компаниями 5 лет, но зарабатывает в основном на российских юзерах. Александр Агапитов хочет изменить модель и завоевать мировой рынок за счёт self-publishing.
Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долины

Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долины
Xsolla работает с иностранными игровыми компаниями 5 лет, но зарабатывает в основном на российских юзерах. Александр Агапитов хочет изменить модель и завоевать мировой рынок за счёт self-publishing.

Муниципальный бизнес-инкубатор вложился в рассылку спама

Предпринимателю предоставили всё оборудование для рассылки спама на льготных условиях

Муниципальный бизнес-инкубатор вложился в рассылку спама

Неспортивное ориентирование: Навигация в городе
Неспортивное ориентирование: Навигация в городе Дизайнер Илья Рудерман рассказал The Village о проблемах навигации в Москве
Неспортивное ориентирование: Навигация в городе

Неспортивное ориентирование: Навигация в городе
Дизайнер Илья Рудерман рассказал The Village о проблемах навигации в Москве

Транссибирские приключения Россия - страна огромная, познать которую, и притом довольно быстро, практически нереально. Однако же, возможность такая все же имеется - отправляйтесь в путешествие по самой длинной железной дороге в мире из Москвы во Владивосток, и вы увидете, насколько прекрасна наша страна. А для затравки вашего аппетита мы приготовили для вас занимательный материал.

Транссибирские приключения

Женская скейтборд-банда из Перми! Что мы знаем о Перми? Я, честно сказать, до недавнего времени - ничего. Но теперь я знаю, что там живут 4 замечательных девчонки, которых объединяет одно увлечение - скейтбординг. Скейтбординг так зацепил их, что они даже сколотили свою женскую скейт-банду "Маслена КРЮ". Подробнее о том, как скейтбординг раскрашиваетих жизнь и жизнь города Перми - читайте в новом потоке "женский...

Женская скейтборд-банда из Перми!