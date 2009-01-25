Женская скейтборд-банда из Перми! Что мы знаем о Перми? Я, честно сказать, до недавнего времени - ничего. Но теперь я знаю, что там живут 4 замечательных девчонки, которых объединяет одно увлечение - скейтбординг. Скейтбординг так зацепил их, что они даже сколотили свою женскую скейт-банду "Маслена КРЮ". Подробнее о том, как скейтбординг раскрашиваетих жизнь и жизнь города Перми - читайте в новом потоке "женский...