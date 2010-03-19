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«Я работаю в том самом бизнес-центре из рекламы»

«Я работаю в том самом бизнес-центре из рекламы»Футуристический офис для 11 тысяч сотрудников среди лесов и полей Новой Москвы

«Я работаю в том самом бизнес-центре из рекламы»

«Я работаю в том самом бизнес-центре из рекламы»
Футуристический офис для 11 тысяч сотрудников среди лесов и полей Новой Москвы

Самые актуальные стрижки осени
Самые актуальные стрижки осени Стилисты московских салонов — об укладках и уходе за волосами в межсезонье
Самые актуальные стрижки осени

Самые актуальные стрижки осени
Стилисты московских салонов — об укладках и уходе за волосами в межсезонье

Самые модные стрижки Москвы

Самые модные стрижки МосквыThe Village выяснил, какие стрижки больше всего любят горожане

Самые модные стрижки Москвы

Самые модные стрижки Москвы
The Village выяснил, какие стрижки больше всего любят горожане

Офис: Школа стилистов Персона
Офис: Школа стилистов Персона Офис и пространство для занятий Школы стилистов Персона.
Офис: Школа стилистов Персона

Офис: Школа стилистов Персона
Офис и пространство для занятий Школы стилистов Персона.

Творческие кластеры: Винзавод
Творческие кластеры: Винзавод Продолжение серии материалов «Творческие кластеры Москвы». На&nbsp;этот раз&nbsp;— Центр Современного Искусства&nbsp;«Винзавод»: как он&nbsp;устроен и&nbsp;что там происходит.
Творческие кластеры: Винзавод

Творческие кластеры: Винзавод
Продолжение серии материалов «Творческие кластеры Москвы». На&nbsp;этот раз&nbsp;— Центр Современного Искусства&nbsp;«Винзавод»: как он&nbsp;устроен и&nbsp;что там происходит.