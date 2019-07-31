«Я работаю в том самом бизнес-центре из рекламы» Футуристический офис для 11 тысяч сотрудников среди лесов и полей Новой Москвы
Офисный парк «Комсити» часто сравнивают с космическим кораблем, приземлившимся за МКАД возле станции метро «Румянцево». Футуристичное здание из стекла и металла стоит рядом с дачными домами, лесами, полями и законсервированным мусорным полигоном «Саларьево». Благодаря необычному внешнему виду на «Комсити» обращают внимание не только все проезжающие по Киевскому шоссе, но и создатели рекламы. Здание уже появилось в роликах Tele2 (офис оператора как раз находится здесь) и автомобилей Jaguar. Сейчас в «Комсити» нет свободных площадей: их занимают «Ростелеком», Coca-Cola HBC Россия, Oracle и другие компании, а на нижнем этаже есть торговая галерея с кафе, салонами красоты и фитнес-центром. Каждый будний день на работу сюда приезжают порядка 11 тысяч человек. Мы поговорили с несколькими из них и узнали, как они добираются до «Комсити» и что думают об этом месте.
Фотографии: Анна Марченкова
Адрес: Киевское шоссе, 6, стр. 1
Проект: Архитектурное бюро Cigler Marani Architects
Годы строительства: 2012–2014
Общая площадь: 185 000 м²
Крупнейшие арендаторы: «Ростелеком», Tele2, Coca-Cola HBC Россия, Oracle, Orion, 3M, ГК «Систематика» и другие
Количество сотрудников: около 11 000 человек
О бизнес-центре
«Комсити» построила международная группа PPF Real Estate, она же сейчас занимается обслуживанием офисного парка. Управляющая компания постаралась компенсировать его местоположение: от центра Москвы оно далеко, а рядом есть только бизнес-парк «Румянцево», который выглядит не слишком гостеприимно. Но чтобы пойти на обед или тренировку после работы, сотрудникам «Комсити» не нужно покидать здание. Здесь есть несколько столовых, кафе и ресторанов, салоны красоты, фитнес-центр, супермаркет, банкоматы, кабинет нотариуса и даже собственное отделение почты. Все помещения сданы в аренду, но в PPF Real Estate планируют построить дополнительные корпуса, где разместятся офисные площади, отель Novotel и жилой комплекс.
Генеральный директор агентства S. A. Ricci Александр Морозов объясняет, что расположение за МКАД могло смущать потенциальных арендаторов «Комсити» несколько лет назад. Сейчас до него можно добраться на метро (станция «Румянцево» находится в 350 метрах) или автомобиле по Киевскому шоссе, рядом открылся большой торговый центр «Саларис» и строится новое жилье. Управляющая компания собирает отзывы резидентов, проводит фуд-маркеты и концерты.
Дождевая вода накапливается в искусственном водоеме, а потом поступает в систему полива и смыва туалетов.
Между корпусами «Комсити» есть зеленый внутренний двор с садом камней и фонтанами. Здесь растет более 200 видов цветов, кустарников и деревьев из Европы. На верандах стоят беседки, шезлонги и столики, за которыми можно перекусить с видом на дачные домики и пруд (или, если все лучшие места заняты, на Киевское шоссе). Скамейки у пруда считаются спокойным и уединенным уголком, где сотрудники «Комсити» могут расслабиться, покормить рыб и уток. В хорошую погоду тут можно и устроить рабочее место: на всей территории комплекса ловит Wi-Fi.
Специальные датчики контролируют температуру и влажность воздуха в атриуме, и при изменении показателей створки фасада автоматически открываются как форточки и создают естественное проветривание. На окнах бизнес-центра установлены внешние жалюзи — в жару они сами закрываются и не дают помещениям нагреваться. Под зданием находятся «хранилища холода», помогающие снизить нагрузку на систему охлаждения и экономить электроэнергию. В «Комсити» используется «серая вода»: дождевая вода накапливается в искусственном водоеме, а потом поступает в систему полива и смыва туалетов.
Как здесь работается
Вера Наумова
менеджер по организационному развитию по стране Coca-Cola HBC Россия
Наш новый офис создан на основе пожеланий сотрудников. Два раза в год у нас проходит исследование корпоративной культуры и вовлеченности, в ходе которого мы выбираем «активаторов» — это такие амбассадоры от каждого отдела, самые деятельные и активные. Их мы и привлекли к проекту, попросили собрать все идеи в своих отделах и передать нам. Наши сотрудники идеями просто фонтанировали. Одна мне запомнилась особенно — сделать трубу вместо лифта, чтобы можно было спускаться между этажами офиса как в аквапарке. Но по соображениям безопасности мы обошлись без трубы. В остальном мы старались учесть все пожелания наших работников, но при этом так, чтобы офис был выдержан в единой стилистике.
У нас есть небольшие кабинки для работы — сотрудники их называют кибитками, чайханой и вагоном СВ.
В прошлом офисе у нас был только вендинговый автомат с шоколадками, и у многих сотрудников возник запрос на здоровое питание. Сейчас у нас появился автомат с салатами и йогуртами, и им активно пользуются, к вечеру все разбирают. Но когда мы его только устанавливали, многие спрашивали: «А шоколадки-то останутся?» Они остались, а еще у нас на одном из этажей есть кофейня Costa Coffee для сотрудников. Также на новом месте у нас появилась рабочая зона — небольшие кабинки со столиками. Сотрудники их называют по-разному: кибитками, чайханой, вагоном СВ. Но они почти всегда заняты.
Еще до переезда большинство сотрудников побывали здесь на специально организованных экскурсиях и могли высказать свои пожелания по оформлению и функционалу пространства. Заранее мы тестировали и кофемашины, и даже стулья. Когда мы переехали и немного обжились, поставили еще и мягкие кресла для отдыха и массажные кресла, сделали релакс-зоны. Сейчас я замечаю, что сотрудники постоянно перемещаются из одной в другую, потому что хочется посидеть везде и все попробовать.
Анна Балева
управляющая проектом, салон «Персона»
Почти все наши клиенты — это работники офисов, расположенных в бизнес-центре. Мы понимаем, что люди часто бывают взволнованными, тревожными, потому что убегают с рабочих мест, торопятся к нам после совещаний. Им хочется отвлечься от работы и попасть в совершенно другой мир, и мы это учитывали при оформлении интерьера. С одной стороны у нас панорамные окна, а с другой мы специально поставили ряд пальм, чтобы снаружи практически не было видно, что происходит внутри. Недавно был забавный случай: одна клиентка должна была по записи идти на маникюр. Она зашла в салон, увидела, что у нас уже сидит ее начальник, быстро выбежала и попросила перенести запись на следующий день.
Клиентка пришла на маникюр, увидела начальника, быстро выбежала и попросила перенести запись.
Для этого салона я постаралась собрать сильную команду парикмахеров, косметологов, визажистов и особенно мастеров маникюра. Так сложилось, что здесь это самая ходовая услуга. Косметологические процедуры вообще редко пользуются спросом в салонах красоты, обычно за ними идут в специализированные клиники. Но у нас они довольно популярны — клиенты приходят на массаж отдохнуть от стресса, иногда даже поспать с маской на лице. Недавно мы запустили новый проект: каждую последнюю пятницу месяца у нас проходят девичники. Мы угощаем шампанским, делимся лайфхаками о домашнем уходе. Причем клиенты тоже рассказывают нам о проверенных на себе народных средствах, а мы объясняем, как они работают.
Алексей Хромов
генеральный директор Pass24.Online, резидент коворкинга CEO Rooms
«Комсити» я выбрал по нескольким причинам. Во-первых, я сам живу около Внукова. Во-вторых, мне приходилось ездить по Московской области к клиентам и хотелось избегать пробок. Я много раз проезжал мимо этого здания и как-то решил узнать о возможности аренды. На первое время мне нужно было всего два рабочих места, а здесь сдавались офисы минимум на тысячу человек, зато оказался удобный коворкинг. Я понимал, что скоро мне понадобится больше мест. Сейчас нас уже 15 человек, мы снимаем целую комнату.
Все сотрудники живут в разных концах Москвы, но добираются сюда без проблем на метро.
Мы разрабатываем технологию, которая позволяет мобильный телефон использовать как пропуск в здание или на территорию. Пилотный проект мы сделали именно с этим коворкингом. Постоянным резидентам не нужно носить с собой карточку — они проходят сюда, приложив телефон. Так снижаются затраты на выпуск пластиковых карточек и людям удобнее. Когда мы работали в оупенспейсе, знакомились и общались с другими резидентами — и трех клиентов я нашел среди тех, кто, как и я, арендовал здесь места.
Все наши сотрудники живут в разных концах Москвы, но добираются сюда без проблем, потому что красная ветка метро пересекает весь город. Если мне нужно в центр, я сам всегда еду на метро. Даже клиенты часто приезжают к нам на встречи сюда. Я по работе бываю во многих бизнес-центрах, но именно здесь есть важное преимущество — можно провести встречу на свежем воздухе.
Ксения Каменкова
бариста и управляющая кофейни «ДаблБи»
Наверное, 80 % наших посетителей — это постоянные гости, работники бизнес-центра. У нас с ними складываются по-настоящему дружеские отношения. Мы ходим вместе обедать, гулять, встречаемся за пределами работы. Гость только заходит, а я уже знаю, что он будет пить, какой сорт кофе любит, сколько молока или сахара добавлять. Я понимаю, что все спешат в свои офисы, но людям иногда нужно отвлечься от работы, поговорить о каких-то простых вещах, рассказать о своих выходных, обсудить новые фильмы. Конечно, если человек устал и напряжен, мы к нему с разговорами не пристаем.
Мы можем сказать: «Заходил Большой Капучино!» — и все бариста поймут, о ком идет речь.
Я не всех наших гостей помню по именам, зато всегда помню, какие напитки они обычно заказывают. Мы даже между собой иногда называем людей по напиткам, можем сказать: «Заходил Большой Капучино!» — и все бариста поймут, о ком идет речь. Одна наша гостья берет напиток в зависимости от настроения: если она приходит на взводе, то берет двойной эспрессо с собой, а если в хорошем настроении — заказывает какао и пьет его в кафе. Еще бывает, что мы пытаемся угадать, что человек закажет. Например, если кто-то торопится, он наверняка возьмет лунго, а если с утра выглядит уставшим — двойной, а то и тройной эспрессо.
Богдан Бондарь
старший специалист по работе с социальными медиа и подготовке PR-материалов в макрорегионе «Москва», Tele2
В компанию я пришел стажером в 18 лет в отдел связей с общественностью, и спустя некоторое время меня перевели в штат. Пока учусь в университете, я работаю на полставки. Я отвечаю за социальные медиа в Московском регионе — это и работа с блогерами, агентами влияния, микроинфлюенсерами, и просто ведение соцсетей. Отчасти я помогаю коллегам заниматься и классическим пиаром — работой с журналистами, написанием пресс-релизов. Ограничений по шуткам в соцсетях у нас практически нет, но это всегда должно быть что-то уместное и адекватное. Не бывает так, что каждая строчка текста проходит десять этапов согласования. В ответ на идею обычно говорят: «Давайте пробовать!» Например, если тебе нравится блогер и тематика подходит компании, можно предложить с ним поработать.
Анастасия Дубовец
бариста кафе Seeds
На обеды обычно приходят одни и те же люди. Я не знаю, где они работают, зато знаю, что они заказывают каждый день. Но при этом тут нет ощущения «дня сурка»: состав постоянных гостей разбавляют новые лица, заходят иностранцы, которые приехали на встречи из аэропорта. Мы общаемся и с ребятами из других кафе, и с гостями. Обычно поводом завести разговор становятся мои татуировки. Они многим нравятся, спрашивают, что за мастер их делал, — и так завязывается знакомство.
На обеды обычно приходят одни и те же люди. Я не знаю, где они работают, зато знаю, что они заказывают каждый день.
Раньше я работала с 10:00 до 22:00, и гулять мне практически не удавалось, приходилось жить в режиме «дом — работа». Сейчас у меня удобный график, по выходным бизнес-центр закрыт, и мы не работаем, а по будням я иногда освобождаюсь в пять часов вечера. Я еще и живу совсем рядом — в частном доме в деревне. Сюда я всегда хожу пешком, даже зимой. Мне так удобно: не нужно никуда ехать на метро, можно прогуляться.
Комментарии
Все прекрасно с парковкой) И подземная, и уличная в наличии
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