«Я работаю в том самом бизнес-центре из рекламы»

В прошлом офисе у нас был только вендинговый автомат с шоколадками, и у многих сотрудников возник запрос на здоровое питание. Сейчас у нас появился автомат с салатами и йогуртами, и им активно пользуются, к вечеру все разбирают. Но когда мы его только устанавливали, многие спрашивали: «А шоколадки-то останутся?» Они остались, а еще у нас на одном из этажей есть кофейня Costa Coffee для сотрудников. Также на новом месте у нас появилась рабочая зона — небольшие кабинки со столиками. Сотрудники их называют по-разному: кибитками, чайханой, вагоном СВ. Но они почти всегда заняты.

Еще до переезда большинство сотрудников побывали здесь на специально организованных экскурсиях и могли высказать свои пожелания по оформлению и функционалу пространства. Заранее мы тестировали и кофемашины, и даже стулья. Когда мы переехали и немного обжились, поставили еще и мягкие кресла для отдыха и массажные кресла, сделали релакс-зоны. Сейчас я замечаю, что сотрудники постоянно перемещаются из одной в другую, потому что хочется посидеть везде и все попробовать.