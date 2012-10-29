Галерея
Снежная Москва: Наконец-то! Первые сугробы, с которыми еще можно успеть сфотографироваться
Новости
Первый снег в Москве The Village собрал подборку сделанных жителями фото и видео
Город
Первый снег в Москве Первый снег выпал в столице вечером 13 октября, как и обещали синоптики
Город
Первый снег в Москве может выпасть 9 октября
В ночь на 9 октября температура в московском регионе составит от нуля до плюс 5 градусов
Город
Первый снег в Москве может выпасть 9 октября В ночь на 9 октября температура в московском регионе составит от нуля до плюс 5 градусов
Город
В некоторых районах Москвы пошёл снег Небольшой снег наблюдается в некоторых районах города
Город
Синоптики ждут первого снега в Москве на следующей неделе Cнег может пойти уже 7 октября
Город
Итоги недели: Первый снег, чемодан на Красной площади и концепция городской навигации
Первый снег, павильон Louis Vuitton, снос ресторанов Starlite Diner и «Дайкон», концепция городской навигации и ограничение в интернет-покупках – The Village собрал важные новости прошедшей недели.
Город
Итоги недели: Первый снег, чемодан на Красной площади и концепция городской навигации Первый снег, павильон Louis Vuitton, снос ресторанов Starlite Diner и «Дайкон», концепция городской навигации и ограничение в интернет-покупках – The Village собрал важные новости прошедшей недели.
Город
Первый снег в снимках Instagram Ошалевшие дети и животные, запорошенные скверы и автомобили
Ситуация
На юго-западе Москвы прошёл первый снег
Днём 25 сентября на юго-западе москвичи заметили первый в этом сезоне снег.
Ситуация
На юго-западе Москвы прошёл первый снег Днём 25 сентября на юго-западе москвичи заметили первый в этом сезоне снег.
Город
Цифра дня: Последствия первого снегопада в Москве
Величина снежного покрова, по данным центра погоды «Фобос», в ночь с субботы на воскресенье составила 6 сантиметров.
Город