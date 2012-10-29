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Снежная Москва: Наконец-то!
Галерея
Снежная Москва: Наконец-то!Первые сугробы, с которыми еще можно успеть сфотографироваться
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Снежная Москва: Наконец-то!
Галерея

Снежная Москва: Наконец-то! Первые сугробы, с которыми еще можно успеть сфотографироваться

Новости

Первый снег в Москве

The Village собрал подборку сделанных жителями фото и видео

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Новости

Первый снег в Москве The Village собрал подборку сделанных жителями фото и видео

Город

Первый снег в Москве

Первый снег выпал в столице вечером 13 октября, как и обещали синоптики

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Город

Первый снег в Москве Первый снег выпал в столице вечером 13 октября, как и обещали синоптики

Город

Первый снег в Москве может выпасть 9 октября

В ночь на 9 октября температура в московском регионе составит от нуля до плюс 5 градусов

0
Город

Первый снег в Москве может выпасть 9 октября В ночь на 9 октября температура в московском регионе составит от нуля до плюс 5 градусов

Город

В некоторых районах Москвы пошёл снег

Небольшой снег наблюдается в некоторых районах города

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Город

В некоторых районах Москвы пошёл снег Небольшой снег наблюдается в некоторых районах города

Город

Синоптики ждут первого снега в Москве на следующей неделе

Cнег может пойти уже 7 октября

1
Город

Синоптики ждут первого снега в Москве на следующей неделе Cнег может пойти уже 7 октября

Город

Итоги недели: Первый снег, чемодан на Красной площади и концепция городской навигации

Первый снег, павильон Louis Vuitton, снос ресторанов Starlite Diner и «Дайкон», концепция городской навигации и ограничение в интернет-покупках – The Village собрал важные новости прошедшей недели.

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Город

Итоги недели: Первый снег, чемодан на Красной площади и концепция городской навигации Первый снег, павильон Louis Vuitton, снос ресторанов Starlite Diner и «Дайкон», концепция городской навигации и ограничение в интернет-покупках – The Village собрал важные новости прошедшей недели.

Город
Первый снег в снимках InstagramОшалевшие дети и животные, запорошенные скверы и автомобили
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Город

Первый снег в снимках Instagram Ошалевшие дети и животные, запорошенные скверы и автомобили

Ситуация

На юго-западе Москвы прошёл первый снег

Днём 25 сентября на юго-западе москвичи заметили первый в этом сезоне снег.

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Ситуация

На юго-западе Москвы прошёл первый снег Днём 25 сентября на юго-западе москвичи заметили первый в этом сезоне снег.

Город

Цифра дня: Последствия первого снегопада в Москве

Величина снежного покрова, по данным центра погоды «Фобос», в ночь с субботы на воскресенье составила 6 сантиметров.

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Город

Цифра дня: Последствия первого снегопада в Москве Величина снежного покрова, по данным центра погоды «Фобос», в ночь с субботы на воскресенье составила 6 сантиметров.