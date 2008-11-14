Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Термины и блюда итальянской кухни Ньокки, пассата, оссо буко, салуми, полента, семолина — чтобы не запутаться в меню итальянского ресторана, The Village собрал самые популярные термины и названия блюд.
Составные части: Сэндвич с пармской ветчиной из бара La Bottega Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с пармской ветчиной и буйволиной моцареллой из винного бара La Bottega.
Составные части: Сэндвич с пармской ветчиной из бара La Bottega Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с пармской ветчиной и буйволиной моцареллой из винного бара La Bottega.
Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. Во втором выпуске — теплый сэндвич с курицей, моцареллой и базиликом из кафе Friends Forever
Составные части: Cэндвич с говядиной из DoDo Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В первом выпуске — сэндвич с говядиной на фокачче с пармезаном из ресторана DoDo
Замечательный «Песто» Некоторое время я работал в ресторане, и новоиспеченные друзья познакомили меня с соусом Песто, который идёт в ассортимент Итальянской Пиццы, а также к пасте, рыбе, салатам. Пробуйте приготовить.)
Fresh seasons Наконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.
Fresh seasons Наконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.
Песто престо! Пе́сто (итал. Pesto, от pestato, pestare — топтать, растирать, давить) — популярный соус итальянской кухни на основе оливкового масла, базилика и сыра.