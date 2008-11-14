Fresh seasons Наконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.