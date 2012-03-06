Небольшой багет разрезать вдоль, но не до конца и прогреть в тостере или духовке, а затем смазать изнутри песто, для которого следует измельчить в блендере свежий базилик, тертый пармезан, оливковое масло и чеснок. Далее следуют кусочки лосося горячего копчения, 5-6 очищенных королевских креветок, порезанные колечками помидоры-черри (можно их обжарить) и листья салата. Можно добавить оливок и свежих огуречных ломтиков.