Даниловский рынок приглашает на Неделю летних игр
В программе — петанк, кикер, домино и диджей-сеты
Даниловский рынок приглашает на Неделю летних игр В программе — петанк, кикер, домино и диджей-сеты
На открытии нового петанк-кафе в парке Горького выступят «Аигел»
С четверга по субботу в заведении также выступят Outside 21, Hanna и другие диджеи
На открытии нового петанк-кафе в парке Горького выступят «Аигел» С четверга по субботу в заведении также выступят Outside 21, Hanna и другие диджеи
Кафе La Boule закроется после восьми лет работы в парке Горького
Его место займет новый проект с прежней концепцией
Кафе La Boule закроется после восьми лет работы в парке Горького Его место займет новый проект с прежней концепцией
Люди в городе: Играющие в парках Бичбол и слэклайн, настольный теннис и петанк, резиночки и батут — мы понаблюдали за играющими в московских парках и обсудили преимущества их развлечений.
Люди в городе: Играющие в парках Бичбол и слэклайн, настольный теннис и петанк, резиночки и батут — мы понаблюдали за играющими в московских парках и обсудили преимущества их развлечений.
Умереть и увидеть Париж Все хорошие девочки попадут в рай, все плохие – в Лас-Вегас, а я попаду в Париж.