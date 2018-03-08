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Инди-рок из Минска и Пинска: Познакомьтесь с группой «Союз»
Новая музыка

Инди-рок из Минска и Пинска: Познакомьтесь с группой «Союз»«Беларусь — это очень классный буфер»

Новая музыка

Инди-рок из Минска и Пинска: Познакомьтесь с группой «Союз» «Беларусь — это очень классный буфер»

Петар Мартич («Пасош») и Анна Зосимова возвращают величие русскому шансону
Премьера
Петар Мартич («Пасош») и Анна Зосимова возвращают величие русскому шансонуИх новая песня «Целого мира мало» — сделанный с любовью кабацкий хит
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Петар Мартич («Пасош») и Анна Зосимова возвращают величие русскому шансону
Премьера

Петар Мартич («Пасош») и Анна Зосимова возвращают величие русскому шансону Их новая песня «Целого мира мало» — сделанный с любовью кабацкий хит

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме
Новая музыка

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»

Новая музыка

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме «Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»

«Озера»: «В 2018 году все — клише»
Интервью

«Озера»: «В 2018 году все — клише»Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок

Интервью

«Озера»: «В 2018 году все — клише» Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок