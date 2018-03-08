Новая музыка
Инди-рок из Минска и Пинска: Познакомьтесь с группой «Союз»«Беларусь — это очень классный буфер»
Новая музыка
Инди-рок из Минска и Пинска: Познакомьтесь с группой «Союз» «Беларусь — это очень классный буфер»
Премьера
Петар Мартич («Пасош») и Анна Зосимова возвращают величие русскому шансонуИх новая песня «Целого мира мало» — сделанный с любовью кабацкий хит
Премьера
Петар Мартич («Пасош») и Анна Зосимова возвращают величие русскому шансону Их новая песня «Целого мира мало» — сделанный с любовью кабацкий хит
Новая музыка
Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»
Новая музыка
Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме «Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»
Интервью
«Озера»: «В 2018 году все — клише»Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок
Интервью