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Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться
Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться Ретроспектива Мамонова, йога в Mutabor, а также концерты и спектакли
Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться

Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться
Ретроспектива Мамонова, йога в Mutabor, а также концерты и спектакли

10 граней Мамонова
10 граней Мамонова Объясняем, почему нам будет не хватать Петра Николаевича
10 граней Мамонова

10 граней Мамонова
Объясняем, почему нам будет не хватать Петра Николаевича

События недели: «Круг света», Ночь музыки и кинофестиваль 2morrow
События недели: «Круг света», Ночь музыки и кинофестиваль 2morrow Открытие обновлённого Арбата, распродажа в «Олдиче», два театральных фестиваля и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Круг света», Ночь музыки и кинофестиваль 2morrow

События недели: «Круг света», Ночь музыки и кинофестиваль 2morrow
Открытие обновлённого Арбата, распродажа в «Олдиче», два театральных фестиваля и ещё несколько событий из календаря The Village.

События недели: Toro y Moi, выставка Нэн Хувер и спектакль Петра Мамонова
События недели: Toro y Moi, выставка Нэн Хувер и спектакль Петра Мамонова Дайджест городских событий этой недели: арт-битва снеговиков во Дворце пионеров, выставка конкурса «Золотая черепаха» и ещё несколько мероприятий из календаря The Village.
События недели: Toro y Moi, выставка Нэн Хувер и спектакль Петра Мамонова

События недели: Toro y Moi, выставка Нэн Хувер и спектакль Петра Мамонова
Дайджест городских событий этой недели: арт-битва снеговиков во Дворце пионеров, выставка конкурса «Золотая черепаха» и ещё несколько мероприятий из календаря The Village.

Интервью: Сергей Лобан, режиссер «Шапито-шоу»
Интервью: Сергей Лобан, режиссер «Шапито-шоу» Автор главного российского фильма года «Шапито-шоу», который сегодня выходит в прокат, рассказал The Village, зачем экспроприировать деньги у государства и как дружить с Мамоновым и Михалковым.
Интервью: Сергей Лобан, режиссер «Шапито-шоу»

Интервью: Сергей Лобан, режиссер «Шапито-шоу»
Автор главного российского фильма года «Шапито-шоу», который сегодня выходит в прокат, рассказал The Village, зачем экспроприировать деньги у государства и как дружить с Мамоновым и Михалковым.