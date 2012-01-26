Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться Ретроспектива Мамонова, йога в Mutabor, а также концерты и спектакли
Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться Ретроспектива Мамонова, йога в Mutabor, а также концерты и спектакли
События недели: «Круг света», Ночь музыки и кинофестиваль 2morrow Открытие обновлённого Арбата, распродажа в «Олдиче», два театральных фестиваля и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Круг света», Ночь музыки и кинофестиваль 2morrow Открытие обновлённого Арбата, распродажа в «Олдиче», два театральных фестиваля и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Toro y Moi, выставка Нэн Хувер и спектакль Петра Мамонова Дайджест городских событий этой недели: арт-битва снеговиков во Дворце пионеров, выставка конкурса «Золотая черепаха» и ещё несколько мероприятий из календаря The Village.
События недели: Toro y Moi, выставка Нэн Хувер и спектакль Петра Мамонова Дайджест городских событий этой недели: арт-битва снеговиков во Дворце пионеров, выставка конкурса «Золотая черепаха» и ещё несколько мероприятий из календаря The Village.
Интервью: Сергей Лобан, режиссер «Шапито-шоу» Автор главного российского фильма года «Шапито-шоу», который сегодня выходит в прокат, рассказал The Village, зачем экспроприировать деньги у государства и как дружить с Мамоновым и Михалковым.