16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Okko покажет «Петровы в гриппе» Серебренникова и другие фильмы с Каннского кинофестиваля
обновлено19 июля 2021

Okko покажет «Петровы в гриппе» Серебренникова и другие фильмы с Каннского кинофестиваля

Фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова попал в конкурсную программу Каннского фестиваля
3 июня 2021

Фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова попал в конкурсную программу Каннского фестиваля

Праздничный трейлер «Петровых в гриппе» под старый Новый год
Видео дня
13 января 2021

Праздничный трейлер «Петровых в гриппе» под старый Новый год