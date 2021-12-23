От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

«Это сейчас певица Маша стоит на сцене в ослепительном красном платье (Аня Чиповская), и вряд ли кто-то может подумать, что она выросла в поволжской провинции среди гопоты, а главному правилу — „Кто живой, тот и прав“ — научилась у уличных головорезов. Но это так. Культурные приметы времени — Наташа Королева со своими желтыми тюльпанами, постер „Агаты Кристи“ — братья Самойловы томно смотрят со стены — и фильм „Ворон“ на VHS. Стилистические — все носят крестики, пьют в бассейне и отмечают праздники в спортзале».

КИНО

Настя Пальчикова и Полина Гухман — о «Маше», 90-х и конце русского пацанства Читать



«Я стала поздно возвращаться домой, отбилась от рук, что называется. Мама пыталась привести меня в чувство, мы поругались, и мама сказала: „Если ты такая самостоятельная, корми и содержи себя сама, а пока я это делаю, то будь добра жить на моих условиях!“ Сейчас я очень хорошо ее понимаю, а тогда психанула. Мама, конечно, рассчитывала, что я сдамся. А я сказала: „Окей, буду кормить себя сама“ — и ушла из дома. Жила какое-то время одна в заброшке. Мама офонарела, испугалась очень. Мам, прости меня, пожалуйста, я была идиоткой».