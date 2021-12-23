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Кино23 декабря 2021

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год
АвторАлиса Таёжная
РедакторПаша Яблонский

В этом году сразу несколько фильмов российских режиссеров или с российским следом съездили на ведущие мировые фестивали (и даже выиграли там призы), а Netflix наконец-то запускает несколько проектов и в России. The Village вспоминает самые обсуждаемые фильмы 2021-го — года, который действительно стал Годом российского кино.

«Маша»

Режиссер

Настя Пальчикова

К 90-м в России — времени беззакония, понятий, лихости, свободы и веселья — отечественные режиссеры возвращаются постоянно. На смену «Жмуркам» пришли «Бык», «Теснота» и «Хрусталь», но снять по-настоящему смешную комедию о страшной эпохе — редкая удача. Это получилось у уроженки Саратова Насти Пальчиковой, которая сняла дебют «Маша» по воспоминаниям о своем взрослении в российской провинции. Главную героиню — подростка Машу — сопровождает местный авторитет Крестный и пацанская гоп-компания. Аллегория, что Маша — это Россия, которая старается отряхнуться от старой грязи и жить в приличном мире, — напрашивается первой.

«Это сейчас певица Маша стоит на сцене в ослепительном красном платье (Аня Чиповская), и вряд ли кто-то может подумать, что она выросла в поволжской провинции среди гопоты, а главному правилу — „Кто живой, тот и прав“ — научилась у уличных головорезов. Но это так. Культурные приметы времени — Наташа Королева со своими желтыми тюльпанами, постер „Агаты Кристи“ — братья Самойловы томно смотрят со стены — и фильм „Ворон“ на VHS. Стилистические — все носят крестики, пьют в бассейне и отмечают праздники в спортзале».

КИНО

Настя Пальчикова и Полина Гухман — о «Маше», 90-х и конце русского пацанства

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«Я стала поздно возвращаться домой, отбилась от рук, что называется. Мама пыталась привести меня в чувство, мы поругались, и мама сказала: „Если ты такая самостоятельная, корми и содержи себя сама, а пока я это делаю, то будь добра жить на моих условиях!“ Сейчас я очень хорошо ее понимаю, а тогда психанула. Мама, конечно, рассчитывала, что я сдамся. А я сказала: „Окей, буду кормить себя сама“ — и ушла из дома. Жила какое-то время одна в заброшке. Мама офонарела, испугалась очень. Мам, прости меня, пожалуйста, я была идиоткой».

«Кто-нибудь видел мою девочку?»

Режиссер

Ангелина Никонова

Наделавший шуму на «Кинотавре» в первую очередь в кругах кинокритиков и друзей Сергея Добротворского, мелодрама о влюбленной в известного кинокритика молодой девушке Карине, которая впоследствии станет его женой, заметной журналисткой и успешной издательницей в российском Conde Nast. Фильм Никоновой поставлен по мемуарам-бестселлеру Карины и рассказывает о петербургской интеллигенции, первой глубокой любви и абьюзе в отношениях: один из уникальных примеров в российском кино, где повсеместное насилие в отношениях не романтизируется и не замалчивается.

КИНО

Режиссер Ангелина Никонова — о фильме «Кто-нибудь видел мою девчонку?», кинокритике и Петербурге 90-х

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«Понятно, что о чем-то можно говорить, а что-то можно замалчивать, но страстные отношения склонны к таким проявлениям. Кто-то видит здесь любовь, но любовь и страсть — это вещи разного порядка. Мне очевидно, что все, что связано с любовью, несет в себе сохранение, а не разрушение. Уважение, сохранение, прощение, понимание. Все, что касается страстей, имеет вектор разрушительный. Просто в наше время понятие любви очень сильно искажено. Понятием „любовь“ люди сейчас часто называют созависимые отношения».

«Петровы в гриппе»

Режиссер

Кирилл Серебренников

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Долгожданное возвращение Кирилла Серебренникова в кино с экранизацией зимнего, лихорадочного и совершенно уникального романа Алексея Сальникова. Главный герой, Петров, заболевает гриппом перед Новым годом, заражает жену и сына и проходит через чистилище новогодних праздников со снами и галлюцинациями. Как и книга, фильм оставляет пространство для трактовок, что в истории — лихорадочные видения, а что — екатеринбургская сюрреалистическая явь. Один из самых смешных российских фильмов ХХI века.

«Российскую реальность давно пора пересказать инфернальной и смешной зимней сказкой, и „Петровы в гриппе“ вполне могут стать новой праздничной классикой с поправкой на людоедское время. Екатеринбург Сальникова и Серебренникова — заколдованное пространство пошлости, зверства и полной непредсказуемости, где русские народные сказки, бурлящие невменозом соцсети и тексты „Медиазоны“ крутятся в стремительном хороводе, который набирает скорость в окаянное праздничное время».

«Разжимая кулаки»

Режиссер

Кира Коваленко

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Первый в истории отечественного кино триумф в Каннах в конкурсе «Особый взгляд», «Разжимая кулаки» — интимная драма о мытарствах молодой девушки в городке Северной Осетии. Потерявшая мать и связанная накрепко с отцом и братьями, она пытается вырваться на свободу в Ростов-на-Дону и порвать с родительским домом. Уникальное тактильное и эмпатичное кино, снятое на осетинском языке по большей части с актерами-непрофессионалами — дикий зверь в российском ландшафте. Кино, вступающее в диалог с режиссерами-гуманистами нашего времени — от братьев Дарденн до покойного Аббаса Киаростами.

«Беда семьи Ады, из-за которой все застряли в тревоге и безвременье, обнажится мимоходом, и эта будничность пересказа поразит в самое сердце. Можно ли заботиться о себе, не вспоминая прошлое? У кого учиться горевать? Как дать себе же право на жалость к себе?»

Интервью

Кира Коваленко — о войне, возвращении на Кавказ и советах Сокурова

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«Когда мы готовили „Разжимая кулаки“, и я думала про характер и жизнь моей героини, то решила просто посмотреть историю Северной Осетии с 1998 года — года ее рождения. Сплошные теракты. Взрывали рынки, автобусы, маршрутки — едва ли не самое большое количество терактов было тогда именно в Осетии. И я постоянно думала, как сейчас живут эти люди, пострадавшие тогда? Они ведь выросли. Мы же ничего о них не знаем. Что с ними было после, как они пережили всё это?»

«Папа»

Режиссер

Валерия Гай Германика

Выдающийся док, незаметно прошедший в прокате, — семейная история Валерии Гай Германики, которая дебютировала в игровом кино в конце нулевых, сняла несколько противоречивых фильмов, а в последнем проекте вернулась к корням — к личной документалистике. «Папа» — док о приемном отце режиссера, 90-летнем Александре Брауне, который переживает главную потерю своей жизни и воссоединяется с дочерью и внуками, путешествуя на юг. «Папа» — доказательство того, что документальное наблюдение бывает беспощадным в первую очередь к автору фильма и что смелость направить камеру на больное и личное — однозначная отвага режиссера.

«Дунай»

Режиссер

Любовь Мульменко

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Режиссерский дебют одной из самых востребованных сценаристок России Любови Мульменко, известной зрителям по «Как меня зовут», «Верности» и «Комбинату „Надежда“». В «Дунае» Мульменко уезжает на съемки в любимый Белград: именно там разворачивается история отношений суховатой россиянки и серба-разгильдяя. Культурные различия — не главная проблема их отношений: разница темпераментов играет не меньшую роль. Вкрадчивый и точный фильм о курортном романе, который заканчивается взаимной неловкостью.

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Из сценариста в режиссеры: Большое интервью с Любовью Мульменко

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«Мне очень интересно, когда снимут первый фильм о мужчине, который пострадал из-за того, что мужчиной стало быть стремно, потому что мужчины из угнетателей превратились в дискриминируемую группу. Может же такое однажды произойти, что в тех странах, которые раньше начали путь к равноправию, смогут к этой теме подобраться? Появится ли в кино герой, который чего-то не может себе позволить „на том простом основании, что он мужчина“? Я за то, чтобы мы могли или не могли себе что-то позволять без оглядки на гендер и чтобы, разобравшись с одной крайностью, мы не свалились в другую. Непонятно, как этого добиться. Или мир все время будет колбасить между двумя полюсами?»

«На близком расстоянии»

Режиссер

Григорий Добрыгин

Драма о карантине, социальных сетях и неравенстве была придумана Добрыгиным в первый локдаун. Тогда появилась идея о непредсказуемом соседстве известной актрисы в исполнении Ксении Раппопорт и анонимного курьера из службы доставки: его сыграл реальный курьер, которого Добрыгин нашел, когда сам для рисеча пошел работать в доставку. «На близком расстоянии» — осмысленная история о социальных масках и притворстве, поддержании образа и использовании одних людей другими, наши недостатки не скрываются, а только выпячиваются в кризисное время пандемии.

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«На близком расстоянии» — редкий пример удачного фильма о локдауне

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«Наш виртуальный образ — это то, какими мы хотели бы быть, и одновременно то, какими нас хотели бы видеть окружающие. Такая удобная форма, но она, кажется, приводит к психическим расстройствам. Нам приходится изображать разных людей в зависимости от конкретной ситуации и требований общества. У нас очень много двойников, клонов и масок. Непонятно, какое количество масок скрывает наше истинное лицо, и существует ли оно вообще. Мы носим маски, чтобы защититься от внешней среды, а потом за ними теряем или никогда не находим себя».

«Купе номер 6»

Режиссер

Юхо Куосманен

Не совсем российский фильм по формальным признакам — финский режиссер, финская писательница как автор идеи и европейские продюсеры — имеет в том числе российский след. Большая часть фильма — на русском, главную мужскую роль играет Юра Борисов, сценарий написала Любовь Мульменко, российские продюсеры участвовали в копродукции. «Купе номер 6» получил второй по важности приз в Каннах и рассказывает о вынужденном соседстве молодой финки и русского гопника в поезде «Петербург — Мурманск» где-то в конце 90-х годов. Неприятное знакомство перерастает в большую привязанность — в первую очередь потому, что оба героя поворачиваются друг к другу уязвимой стороной.

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Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск»

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«Удивительным образом меня часто спрашивают, откуда я так хорошо понимаю русскую душу. Но для меня самым главным было снимать не про нее, не про столкновение Финляндии и России, а про взаимопонимание человеческих существ. И тогда я сказал себе: „Что же, я сам человеческое существо, я понимаю, каково им быть, поэтому как-нибудь да справлюсь“. Несмотря на наши различия, каждый из нас хочет быть любим, понят и принят таким, какой он есть. И в то же время каждый боится, что остальные увидят, какой он внутри. В этом наше главное противоречие».

«Герда»

Режиссер

Наталья Кудряшова

Неожиданный российский успех на Венецианском кинофестивале: «Герда» привезла из Венеции приз за лучшую женскую роль — ее сыграла актриса-дебютантка, модель из Минска, Настя Красовская. Драма о молодой девушке, которая днем без воодушевления учится на социолога и проводит надомные опросы, вечером танцует стриптиз в маргинальном клубе, а ночами видит волшебные сны, впечатлила Гаспара Ноэ проницательным изображением телесности.

кино

«Герда»: Как снять телесную драму о стриптизерше/студентке-соцфака и удивить Гаспара Ноэ

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«В России абсолютно потеряна история женщины, связанная с телесностью. И здесь совершенно нет неоднозначных героинь, как, например, в „Пианистке“ Ханеке. Даже близко нет попыток рассказать про странную сексуальность, вообще про женщину, про ее зрелость или молодость. Мне очень не хватает какой-то подлинности, проживания и переживания».

«Северный ветер»

Режиссер

Рената Литвинова

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Совершенно нездешний, ироничный, театральный и манерный фильм Ренаты Литвиновой — зимняя сказка о матриархальном доме, порядки в котором диктуют отношения между несколькими женщинами разных поколений. С одной стороны, вопиющий эскапизм, с другой — поэзия, на которую в российском кино почти никто не способен. Альтернативное пространство, где мужчины остались детьми, богатства хранятся в сундуках, а стол ломится от праздничных яств — полусон, на который осмелилась Литвинова, потому что кто еще, если не она.

«Фильм больше всего напоминает абсурдистскую сказку из Восточной Европы времен застоя — здесь нет логики, действуют свои законы красоты и время от времени впроброс шутят отличные шутки. „Мне кажется, мы очень пьющие“, „От меня плохо пахнет: я была с собаками“, „Отойдите, нельзя трогать диву“ — и все это вокруг Литвиновой, непередаваемо похожей на Аллу Демидову».

«Обходные пути»

Режиссер

Екатерина Селенкина

Еще один фильм, замеченный в Венеции в этом году, — зарисовка Кати Селенкиной о рутинах кладмена, путешествующего по рабочим заданиям по окраинам. Неторопливое и созерцательное кино о меняющемся городском ландшафте, пронизывающем столицу даркнете и неуловимой криминальной жизни, доступной только для информированных и внимательных. Альтернативный портрет позднепутинской, собянинской Москвы, где криминал и полицейское наблюдение незаметно прошивают городскую среду. Фильм был доработан после консультации Селенкиной с реальными закладчиками.

Интервью

Интервью с Катей Селенкиной — режиссеркой фильма «Обходные пути». Его главный герой — кладмен

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«Меня обыскивали, и даже не один раз. Причем однажды я просто сидела в своей машине вечером на улице Рубинштейна в Петербурге. И меня оттуда вытащили и обыскали всю машину и меня. При рейдах в клубах я тоже присутствовала, но это было довольно давно — сейчас я уже не хожу.

Как и крепчание гомофобии, стигматизация наркотиков исходит в первую очередь от государства, а дальше начинает интернализироваться людьми. Чем репрессивнее законы, тем больше стигма. Такое отношение уменьшает возможности реальной помощи наркопотребителям, психологической и медицинской. И если система меняться не будет, боюсь, останется так же. И количество заключенных в том числе».

«Капитан Волконогов бежал»

Режиссер

Наташа Меркулова и Алексей Чупов

Один из самых обсуждаемых фильмов года, до сих пор собирающий призы на фестивалях по всему миру, показали в конкурсе «Кинотавра» и в рамках нескольких спецпоказов. Релиз в кинотеатрах намечен на начало 2022 года. «Капитан Волконогов» — экзистенциальная драма о погоне НКВД за одним из своих сотрудников в рамках служебной чистки. Пока бывшие коллеги и начальство догоняют Волконогова, он с папкой досье пытается вымолить прощение у семей репрессированных, чтобы спасти себя от мук в аду. Страшное кино о сталинском времени — самой замалчиваемой теме в официальной культурной политике.

Обложка: Hype Film 

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