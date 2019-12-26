Алексей Сальников — о вынужденном переезде в Екатеринбург и месте на Эльмаше, где живет герой романа «Петровы в гриппе»
Алексей Сальников — о вынужденном переезде в Екатеринбург и месте на Эльмаше, где живет герой романа «Петровы в гриппе»
«Петровы в гриппе»: Масштабный камбэк Кирилла Серебренникова. К счастью, удачный Бешеная новогодняя сказка по Сальникову о семье, которая сходит с ума
«Петровы в гриппе»: Масштабный камбэк Кирилла Серебренникова. К счастью, удачный Бешеная новогодняя сказка по Сальникову о семье, которая сходит с ума
Список чтения: 10 главных русских книг 2010-х От «Метели» Сорокина до «Дома правительства» Слезкина