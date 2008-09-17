Кулинарный проект Occupie проведёт фестиваль пирогов
Молодые кулинары Occupie, участники Городского маркета еды и Праздника «Еды», собираются организовать фестиваль пирогов независимых производителей и ищут для этого площадку.
Кулинарный проект Occupie проведёт фестиваль пирогов Молодые кулинары Occupie, участники Городского маркета еды и Праздника «Еды», собираются организовать фестиваль пирогов независимых производителей и ищут для этого площадку.
Проект «Дашины пирожки» собирает средства на пекарный цех
Участники Городского маркета еды планируют при помощи краудфандинга собрать 200 тысяч рублей на открытие небольшого пекарного цеха.
Проект «Дашины пирожки» собирает средства на пекарный цех Участники Городского маркета еды планируют при помощи краудфандинга собрать 200 тысяч рублей на открытие небольшого пекарного цеха.
Новое место: Обновлённый «Шинок» Новый интерьер без намёка на лубок, осовремененное меню и относительно демократичные цены — ресторан с 15-летней историей «Шинок» изменился до неузнаваемости.
Новое место: Обновлённый «Шинок» Новый интерьер без намёка на лубок, осовремененное меню и относительно демократичные цены — ресторан с 15-летней историей «Шинок» изменился до неузнаваемости.
На станции «Сретенский бульвар» открылось первое метрокафе Посетители московского метро теперь могут перекусить бутербродами, салатами, булочками и пирожками, приготовленными по рецептам столовой для машинистов.
На станции «Сретенский бульвар» открылось первое метрокафе Посетители московского метро теперь могут перекусить бутербродами, салатами, булочками и пирожками, приготовленными по рецептам столовой для машинистов.
Хрустящие пирожки Затраты по времени совершенно минимальные, так как не нужно возиться с дрожжевым тестом!
Хрустящие пирожки Затраты по времени совершенно минимальные, так как не нужно возиться с дрожжевым тестом!
Пирожки «Полумесяц» Утром я проснулась от запаха пирожков и полусонная сразу направилась туда.Оказывается мама решила испечь пирожки.Они оказались настолько вкусные.Поэтому выведала рецепт и решила поделиться им с вами.Сами пирожки готовятся легко,если у вас уже есть готовое тесто :))
Пирожки «Полумесяц» Утром я проснулась от запаха пирожков и полусонная сразу направилась туда.Оказывается мама решила испечь пирожки.Они оказались настолько вкусные.Поэтому выведала рецепт и решила поделиться им с вами.Сами пирожки готовятся легко,если у вас уже есть готовое тесто :))
По-фински – karjalanpiirakat, по-русски – калитки Финны никогда не отличались богатством, а за урожай всегда были вынуждены бороться. Нам же от этого прямая выгода – не придется тратить кучу денег на экзотические ингридиенты!