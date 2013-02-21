Sony представила новую PlayStation 5 А также новые девайсы и игры
PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года
Также к нему выпустят новый игровой контроллер
PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года Также к нему выпустят новый игровой контроллер
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Во что играть этой осенью Assassin’s Creed Origins, Call of Duty, киберпанковский боевик Ruiner и еще 17 игр
Sony готовит запуск PlayStation в Китае
Она подписала соглашение с компанией Shanghai Oriental Pearl
Sony готовит запуск PlayStation в Китае Она подписала соглашение с компанией Shanghai Oriental Pearl
Цена Sony PlayStation 4 оказалась всего на $18 выше стоимости её сборки
Учитывая же расходы на маркетинг и логистику, можно сделать вывод, что японская корпорация и вовсе не зарабатывает на продаже консолей
Цена Sony PlayStation 4 оказалась всего на $18 выше стоимости её сборки Учитывая же расходы на маркетинг и логистику, можно сделать вывод, что японская корпорация и вовсе не зарабатывает на продаже консолей
За первые сутки Sony продала свыше миллиона новых приставок PlayStation 4
Таким образом, только в США и Канаде компания уже заработала около $400 млн
За первые сутки Sony продала свыше миллиона новых приставок PlayStation 4 Таким образом, только в США и Канаде компания уже заработала около $400 млн
Business Geek: Откровения владельца незаконного сайта, самая спокойная работа и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Китайских студентов жестоко эксплуатировали во время практики на заводе по сборке PlayStation
Foxconn уже успел прославиться своими нарушениями условий труда — вокруг здания завода развешаны специальные сетки, препятствующие самоубийствам среди работников
Китайских студентов жестоко эксплуатировали во время практики на заводе по сборке PlayStation Foxconn уже успел прославиться своими нарушениями условий труда — вокруг здания завода развешаны специальные сетки, препятствующие самоубийствам среди работников
PlayStation 4 будет стоить на $100 меньше, чем Xbox One
Об этом компания Sony заявила во время пресс-конференции на E3