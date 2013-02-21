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Новости

Sony представила новую PlayStation 5

А также новые девайсы и игры

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Новости

Sony представила новую PlayStation 5 А также новые девайсы и игры

Новости

PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года

Также к нему выпустят новый игровой контроллер

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Новости

PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года Также к нему выпустят новый игровой контроллер

«Спасти драконьи яйца»: Подростки оценивают культовые игры 90-х
СПЕЦПРОЕКТ
«Спасти драконьи яйца»: Подростки оценивают культовые игры 90-хПервые трехмерные игры и наивные сюжеты глазами тех, кто никогда их не видел
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«Спасти драконьи яйца»: Подростки оценивают культовые игры 90-х
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

«Спасти драконьи яйца»: Подростки оценивают культовые игры 90-х Первые трехмерные игры и наивные сюжеты глазами тех, кто никогда их не видел

Во что играть этой осенью
Планы на сезон
Во что играть этой осеньюAssassin’s Creed Origins, Call of Duty, киберпанковский боевик Ruiner и еще 17 игр
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Во что играть этой осенью
Планы на сезон

Во что играть этой осенью Assassin’s Creed Origins, Call of Duty, киберпанковский боевик Ruiner и еще 17 игр

Новости

Sony готовит запуск PlayStation в Китае

Она подписала соглашение с компанией Shanghai Oriental Pearl

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Новости

Sony готовит запуск PlayStation в Китае Она подписала соглашение с компанией Shanghai Oriental Pearl

Новости

Цена Sony PlayStation 4 оказалась всего на $18 выше стоимости её сборки

Учитывая же расходы на маркетинг и логистику, можно сделать вывод, что японская корпорация и вовсе не зарабатывает на продаже консолей

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Цена Sony PlayStation 4 оказалась всего на $18 выше стоимости её сборки Учитывая же расходы на маркетинг и логистику, можно сделать вывод, что японская корпорация и вовсе не зарабатывает на продаже консолей

Новости

За первые сутки Sony продала свыше миллиона новых приставок PlayStation 4

Таким образом, только в США и Канаде компания уже заработала около $400 млн

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За первые сутки Sony продала свыше миллиона новых приставок PlayStation 4 Таким образом, только в США и Канаде компания уже заработала около $400 млн

Business Geek: Откровения владельца незаконного сайта, самая спокойная работа и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Откровения владельца незаконного сайта, самая спокойная работа и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Откровения владельца незаконного сайта, самая спокойная работа и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Откровения владельца незаконного сайта, самая спокойная работа и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Новости

Китайских студентов жестоко эксплуатировали во время практики на заводе по сборке PlayStation

Foxconn уже успел прославиться своими нарушениями условий труда — вокруг здания завода развешаны специальные сетки, препятствующие самоубийствам среди работников

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Китайских студентов жестоко эксплуатировали во время практики на заводе по сборке PlayStation Foxconn уже успел прославиться своими нарушениями условий труда — вокруг здания завода развешаны специальные сетки, препятствующие самоубийствам среди работников

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PlayStation 4 будет стоить на $100 меньше, чем Xbox One

Об этом компания Sony заявила во время пресс-конференции на E3

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PlayStation 4 будет стоить на $100 меньше, чем Xbox One Об этом компания Sony заявила во время пресс-конференции на E3

Новости

Sony анонсировала Playstation 4

Дизайн приставки пока держится в секрете

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Sony анонсировала Playstation 4 Дизайн приставки пока держится в секрете