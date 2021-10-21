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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Станцию «Каланчевская» переименуют в «Площадь трех вокзалов»
21 октября 2021

Станцию «Каланчевская» переименуют в «Площадь трех вокзалов»

Митинг обходными путями: как прошла вторая акция в поддержку Навального
Митинг обходными путями: как прошла вторая акция в поддержку Навального Полиция против народных гуляний
Митинг обходными путями: как прошла вторая акция в поддержку Навального

Митинг обходными путями: как прошла вторая акция в поддержку Навального
Полиция против народных гуляний

Проект реконструкции Каланчевского путепровода изменили после жалоб «Архнадзора»

Власти сохранят облик моста, задуманный архитектором Щусевым

Проект реконструкции Каланчевского путепровода изменили после жалоб «Архнадзора»

Строительство МЦД разрушит исторический облик площади трех вокзалов

«Архнадзор» призывает скорректировать проект реконструкции Алексеевской железной дороги

Строительство МЦД разрушит исторический облик площади трех вокзалов

Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет)
Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет) Стройка затронет 4 тысячи человек, жители Басманного района протестуют
Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет)

Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет)
Стройка затронет 4 тысячи человек, жители Басманного района протестуют

Курское направление МЖД продлят до площади трех вокзалов

При строительстве участка планируют реконструировать здание Курского вокзала

Курское направление МЖД продлят до площади трех вокзалов

На выставке «Станция Россия» представят два варианта застройки площади трех вокзалов

Посетить экспозицию в здании Казанского вокзала можно до 19 марта 2019 года

На выставке «Станция Россия» представят два варианта застройки площади трех вокзалов

РЖД вернулись к идее застройки площади трех вокзалов

Соответствующий макет представили на Архитектурной биеннале в Венеции

РЖД вернулись к идее застройки площади трех вокзалов

Власти потратят 20 миллиардов рублей на ремонт Каланчевского путепровода

Реконструкция нужна для строительства ж/д путей

Власти потратят 20 миллиардов рублей на ремонт Каланчевского путепровода

У станции метро «Комсомольская» появится ещё один выход

Дополнительный выход решили построить из-за сильной загруженности станции

У станции метро «Комсомольская» появится ещё один выход