Митинг обходными путями: как прошла вторая акция в поддержку Навального Полиция против народных гуляний
Проект реконструкции Каланчевского путепровода изменили после жалоб «Архнадзора»
Власти сохранят облик моста, задуманный архитектором Щусевым
Строительство МЦД разрушит исторический облик площади трех вокзалов
«Архнадзор» призывает скорректировать проект реконструкции Алексеевской железной дороги
Ради мегапроекта РЖД в центре Москвы расширяют пути. Ближайший дом окажется в пяти метрах (или нет) Стройка затронет 4 тысячи человек, жители Басманного района протестуют
Курское направление МЖД продлят до площади трех вокзалов
При строительстве участка планируют реконструировать здание Курского вокзала
На выставке «Станция Россия» представят два варианта застройки площади трех вокзалов
Посетить экспозицию в здании Казанского вокзала можно до 19 марта 2019 года
РЖД вернулись к идее застройки площади трех вокзалов
Соответствующий макет представили на Архитектурной биеннале в Венеции
Власти потратят 20 миллиардов рублей на ремонт Каланчевского путепровода
Реконструкция нужна для строительства ж/д путей
У станции метро «Комсомольская» появится ещё один выход
Дополнительный выход решили построить из-за сильной загруженности станции