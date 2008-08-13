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МЫ В СОЦСЕТЯХ

От ласт до пляжного коврика
Промо
От ласт до пляжного коврика 10 вещей, которые пригодятся вам этим летом
От ласт до пляжного коврика
Промо

От ласт до пляжного коврика
10 вещей, которые пригодятся вам этим летом

У Химкинского водохранилища создадут общественную зону с пляжем

А также со спортивными площадками и гостиницей

У Химкинского водохранилища создадут общественную зону с пляжем

Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала

Купаться можно будет и в прохладные дни

Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала

Что происходит на городских пляжах в эти выходные

Купальный сезон еще не открыт, но это никого не останавливает

Что происходит на городских пляжах в эти выходные

Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves

Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов

Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves

Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем

Строительством занимается девелоперская компания «А101»

Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем

Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ
Гид по Катару Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока
Гид по Катару
СПЕЦПРОЕКТ

Гид по Катару
Чем заняться в стране, где есть небоскрёбы, пляжи, мангровые леса и еда со всего Ближнего Востока

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

Без каких гаджетов россияне не могут обойтись в отпуске

И куда они прячут технику на пляже

Без каких гаджетов россияне не могут обойтись в отпуске

На пляже «Левобережный» временно запретили купаться

Вода здесь не соответствует санитарным нормам

На пляже «Левобережный» временно запретили купаться

Как жители Васильевского острова воюют с забором, закрывшим проход на местный пляж
Как жители Васильевского острова воюют с забором, закрывшим проход на местный пляж История неофициального пляжа на берегу Финского залива
Как жители Васильевского острова воюют с забором, закрывшим проход на местный пляж

Как жители Васильевского острова воюют с забором, закрывшим проход на местный пляж
История неофициального пляжа на берегу Финского залива

В Москве открылся купальный сезон

В парках можно посетить летние бассейны под открытым небом

В Москве открылся купальный сезон

Самые популярные города мира для отдыха

Тренды 2018 года назвала компания Mastercard

Самые популярные города мира для отдыха

Туроператоры составили рейтинг бюджетных пляжных туров октября

Его возглавляет отдых в Сочи

Туроператоры составили рейтинг бюджетных пляжных туров октября

Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом
ПРОМО
Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом Что взять с собой на пляж, фестиваль или в поход
Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом
ПРОМО

Дождевик или купальник: 48 вещей, без которых не обойтись летом
Что взять с собой на пляж, фестиваль или в поход

Эксперты протестируют пляжи Сочи на соответствие Blue Flag

Престижная международная награда присуждается за высокие пляжные стандарты

Эксперты протестируют пляжи Сочи на соответствие Blue Flag

Роспотребнадзор запретил купание в пляжном комплексе «Бич клаб»

Для купания в столице ведомство одобрило семь зон отдыха

Роспотребнадзор запретил купание в пляжном комплексе «Бич клаб»

Россия заняла последнее место в рейтинге качества пляжей

В стране есть только один пляж со знаком качества «голубой флаг»

Россия заняла последнее место в рейтинге качества пляжей

В Москве может появиться отдельный пляж для мусульман

Об этом заявили в Мосгордуме

В Москве может появиться отдельный пляж для мусульман

В Москве появятся две новые зоны для отдыха и купания

Обе зоны появятся в районе Строгино

В Москве появятся две новые зоны для отдыха и купания

В Серебряном бору временно запретили купаться

Причина — в несоответствии зон отдыха санитарным нормам

В Серебряном бору временно запретили купаться

Купальный сезон начнётся в Москве 1 июня на восьми пляжах

Также в Москве заработают 34 зоны для отдыха без купания

Купальный сезон начнётся в Москве 1 июня на восьми пляжах

В парке «Сокольники» 14 мая открывается «The Баssейн»

На площадке будут работать два бассейна, столы для игры в пинг-понг, пляжные качели и кафе с летней верандой

В парке «Сокольники» 14 мая открывается «The Баssейн»

«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призвании

«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призванииThe Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы

«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призвании

«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призвании
The Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы

Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в Москве

Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в МосквеThe Village рассказывает об открытых в последние годы летних пространствах, которые смогут хотя бы на день заменить отпуск у моря

Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в Москве

Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в Москве
The Village рассказывает об открытых в последние годы летних пространствах, которые смогут хотя бы на день заменить отпуск у моря

На «Флаконе» откроют пляжную зону с водной трассой для сёрфинга

Вход на территорию сделают свободным, но придётся заплатить за инвентарь

На «Флаконе» откроют пляжную зону с водной трассой для сёрфинга

Зимой — каток, а летом — пляж: На ВДНХ открывается новое летнее пространство
Зимой — каток, а летом — пляж: На ВДНХ открывается новое летнее пространство The Village побывал на площадке до открытия
Зимой — каток, а летом — пляж: На ВДНХ открывается новое летнее пространство

Зимой — каток, а летом — пляж: На ВДНХ открывается новое летнее пространство
The Village побывал на площадке до открытия

На ВДНХ откроется летняя площадка с пляжем, бассейнами и джакузи

Новый комплекс общей площадью больше 1,5 тысячи гектара откроют на бывшем пустыре между павильонами № 8 и № 9

На ВДНХ откроется летняя площадка с пляжем, бассейнами и джакузи

В «Сокольниках» открывается площадка «The Баssейн»

На её территории установлены два бассейна и столы для игры в пинг-понг

В «Сокольниках» открывается площадка «The Баssейн»

На крыше спорткомплекса «Олимпийский» открылся пляж

На площадке есть шезлонги и зонтики, а также душ

На крыше спорткомплекса «Олимпийский» открылся пляж

Виталий Милонов хочет запретить горожанам появляться в общественных местах с голым торсом

Виталий Милонов хочет запретить петербуржцам находиться в общественных местах города с обнажённым торсом и в пляжной одежде

Виталий Милонов хочет запретить горожанам появляться в общественных местах с голым торсом

На крыше «Олимпийского» открыли пляж

Для посещения пляжа нужно купить абонемент или разовый билет в бассейн, а также оплатить посещение солярия

На крыше «Олимпийского» открыли пляж

На берегу Строгинского залива открывается пляж Royal Beach Strogino

На территории пляжа есть бассейн, площадка для игры в волейбол и зона отдыха с шезлонгами

На берегу Строгинского залива открывается пляж Royal Beach Strogino

День на пляже в снимках Instagram В то время как «бабье лето» заставляет себя ждать, пробуем поднять настроение с помощью настроенческой подборки снимков из Instagram, авторы которых проводят этот день на пляже.

День на пляже в снимках Instagram

На крыше бассейна «Олимпийский» открылся пляж В центре города открылась новая пляжная зона — позагорать на крыше «Олимпийского» могут не только посетители бассейна, но и все желающие.

На крыше бассейна «Олимпийский» открылся пляж

Место под солнцем: 5 пляжей при ресторанах The Village выбрал 5 московских пляжей при ресторанах и кафе, где можно загорать, купаться, играть в пляжный волейбол или провести спокойный день у воды, не покидая города.

Место под солнцем: 5 пляжей при ресторанах

В парке Горького открылся «Оливковый пляж» В конце прошлой недели в парке Горького заработал пляж, где можно взять напрокат деревянные лежаки и полотенце, и открылось кафе «Оливковый пляж».

В парке Горького открылся «Оливковый пляж»

В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории В парке Горького для скейтеров установили мини-рампу и достраивают деревянный пляж

В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории

На «Флаконе» летом откроется бассейн, два кафе и скейт-рампа Дизайн-завод «Флакон» планирует стать площадкой для летнего отдыха с необходимой инфраструктурой, вечеринками и кинопоказами.

На «Флаконе» летом откроется бассейн, два кафе и скейт-рампа

В парке Горького начали строить деревянный пляж Строительство пляжа на Пушкинской набережной по проекту архитекторов из бюро Wowhaus закончат ко второй половине июня

В парке Горького начали строить деревянный пляж

На крыше Британской школы дизайна появится пляжная зона и кафе На территории Artplay хотят открыть пространство на крыше, где можно будет перекусить, поиграть в бадминтон, искупаться в бассейне и послушать музыку

На крыше Британской школы дизайна появится пляжная зона и кафе

На северо-востоке Москвы появятся пляж и зона отдыха Зона отдыха с велосипедными дорожками и спортплощадками заработает в этом июле, а искупаться в Джамгаровском пруду можно будет летом 2012 года

На северо-востоке Москвы появятся пляж и зона отдыха

Глобальная реконструкция: карта нового Парка им. Горького
Глобальная реконструкция: карта нового Парка им. Горького The Village нарисовал карту Парка им. Горького и обозначил на ней объекты, которые появятся на территории после реконструкции.
Глобальная реконструкция: карта нового Парка им. Горького

Глобальная реконструкция: карта нового Парка им. Горького
The Village нарисовал карту Парка им. Горького и обозначил на ней объекты, которые появятся на территории после реконструкции.

В Парке Горького появится пляж Этим летом в ЦПКиО им. Горького планируют открыть пляж и установить деревянные лежаки

В Парке Горького появится пляж

Северное побережье Египта, Средиземное море Египет славится Красным морем и мне самой никогда не приходило в голову, что в Египте существует еще и Средиземное море и невероятно красивые курорты этих мест. Египтяне называют это место Северным побережьем (North coast) или по-арабски El sahel el shamaly.

Северное побережье Египта, Средиземное море

Сладкая N.Мост между мирами.Эко-изба на склоне Момбачо
Сладкая N.Мост между мирами.Эко-изба на склоне Момбачо Слушаем и смотрим)))
Сладкая N.Мост между мирами.Эко-изба на склоне Момбачо

Сладкая N.Мост между мирами.Эко-изба на склоне Момбачо
Слушаем и смотрим)))

Шесть пляжей в черте города, где можно купаться
Шесть пляжей в черте города, где можно купаться Специалисты Национального бюро экологических стандартов и рейтингов России и СНГ проанализировали московские и подмосковные пляжи по экологическим и социологическим критериям и выявили шесть самых благоприятных для отдыха.
Шесть пляжей в черте города, где можно купаться

Шесть пляжей в черте города, где можно купаться
Специалисты Национального бюро экологических стандартов и рейтингов России и СНГ проанализировали московские и подмосковные пляжи по экологическим и социологическим критериям и выявили шесть самых благоприятных для отдыха.

На пляж в Европу меньше чем за 50евро ИталияBio Elba, Остров Эльба

На пляж в Европу меньше чем за 50евро

Бесконечная борьба с океаном и полная свобода Серфинг в Доминикане&nbsp;- Русская волна 2010&nbsp;

Бесконечная борьба с океаном и полная свобода

Лучшие пляжи мира Посвещается тем кто не хочет прощаться с летом, и желает этой осенью побывать на самых красивых пляжах мира: 

Лучшие пляжи мира

Португальские каникулы
Португальские каникулы Свое небольшое путешестие в Португалию, мы начали с Испании, а именно города Севилья. Андалусский город, из гавани которого отправился в свое путешествие Кристофер Колумб, оказал нам горячий прием: 40 градусов жары. И это в девять часов вечера (в июле 2008).
Португальские каникулы

Португальские каникулы
Свое небольшое путешестие в Португалию, мы начали с Испании, а именно города Севилья. Андалусский город, из гавани которого отправился в свое путешествие Кристофер Колумб, оказал нам горячий прием: 40 градусов жары. И это в девять часов вечера (в июле 2008).

Киев. Столица-курорт Киев расположен достаточно далеко от моря, однако, приехав туда в жаркий летний день, ты не можешь отделаться от впечатления, что эта столица – курорт.

Киев. Столица-курорт