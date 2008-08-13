У Химкинского водохранилища создадут общественную зону с пляжем
А также со спортивными площадками и гостиницей
Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала
Купаться можно будет и в прохладные дни
Что происходит на городских пляжах в эти выходные
Купальный сезон еще не открыт, но это никого не останавливает
Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves
Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов
Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем
Строительством занимается девелоперская компания «А101»
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
На пляже «Левобережный» временно запретили купаться
Вода здесь не соответствует санитарным нормам
Как жители Васильевского острова воюют с забором, закрывшим проход на местный пляж История неофициального пляжа на берегу Финского залива
Эксперты протестируют пляжи Сочи на соответствие Blue Flag
Престижная международная награда присуждается за высокие пляжные стандарты
Роспотребнадзор запретил купание в пляжном комплексе «Бич клаб»
Для купания в столице ведомство одобрило семь зон отдыха
Россия заняла последнее место в рейтинге качества пляжей
В стране есть только один пляж со знаком качества «голубой флаг»
В Москве может появиться отдельный пляж для мусульман
Об этом заявили в Мосгордуме
В Серебряном бору временно запретили купаться
Причина — в несоответствии зон отдыха санитарным нормам
Купальный сезон начнётся в Москве 1 июня на восьми пляжах
Также в Москве заработают 34 зоны для отдыха без купания
В парке «Сокольники» 14 мая открывается «The Баssейн»
На площадке будут работать два бассейна, столы для игры в пинг-понг, пляжные качели и кафе с летней верандой
«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призванииThe Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы
«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призвании The Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы
Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в МосквеThe Village рассказывает об открытых в последние годы летних пространствах, которые смогут хотя бы на день заменить отпуск у моря
Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в Москве The Village рассказывает об открытых в последние годы летних пространствах, которые смогут хотя бы на день заменить отпуск у моря
На «Флаконе» откроют пляжную зону с водной трассой для сёрфинга
Вход на территорию сделают свободным, но придётся заплатить за инвентарь
Зимой — каток, а летом — пляж: На ВДНХ открывается новое летнее пространство The Village побывал на площадке до открытия
На ВДНХ откроется летняя площадка с пляжем, бассейнами и джакузи
Новый комплекс общей площадью больше 1,5 тысячи гектара откроют на бывшем пустыре между павильонами № 8 и № 9
В «Сокольниках» открывается площадка «The Баssейн»
На её территории установлены два бассейна и столы для игры в пинг-понг
На крыше спорткомплекса «Олимпийский» открылся пляж
На площадке есть шезлонги и зонтики, а также душ
Виталий Милонов хочет запретить горожанам появляться в общественных местах с голым торсом
Виталий Милонов хочет запретить петербуржцам находиться в общественных местах города с обнажённым торсом и в пляжной одежде
На крыше «Олимпийского» открыли пляж
Для посещения пляжа нужно купить абонемент или разовый билет в бассейн, а также оплатить посещение солярия
На берегу Строгинского залива открывается пляж Royal Beach Strogino
На территории пляжа есть бассейн, площадка для игры в волейбол и зона отдыха с шезлонгами