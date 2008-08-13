Португальские каникулы Свое небольшое путешестие в Португалию, мы начали с Испании, а именно города Севилья. Андалусский город, из гавани которого отправился в свое путешествие Кристофер Колумб, оказал нам горячий прием: 40 градусов жары. И это в девять часов вечера (в июле 2008).