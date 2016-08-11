У Химкинского водохранилища создадут общественную зону с пляжем
А также со спортивными площадками и гостиницей
У Химкинского водохранилища создадут общественную зону с пляжем А также со спортивными площадками и гостиницей
Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала
Купаться можно будет и в прохладные дни
Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала Купаться можно будет и в прохладные дни
Что происходит на городских пляжах в эти выходные
Купальный сезон еще не открыт, но это никого не останавливает
Что происходит на городских пляжах в эти выходные Купальный сезон еще не открыт, но это никого не останавливает
Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves
Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов
Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов
Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем
Строительством занимается девелоперская компания «А101»
Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем Строительством занимается девелоперская компания «А101»
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
Без каких гаджетов россияне не могут обойтись в отпуске И куда они прячут технику на пляже
На пляже «Левобережный» временно запретили купаться
Вода здесь не соответствует санитарным нормам
На пляже «Левобережный» временно запретили купаться Вода здесь не соответствует санитарным нормам
Как жители Васильевского острова воюют с забором, закрывшим проход на местный пляж История неофициального пляжа на берегу Финского залива
В Москве открылся купальный сезон В парках можно посетить летние бассейны под открытым небом
Самые популярные города мира для отдыха Тренды 2018 года назвала компания Mastercard
Туроператоры составили рейтинг бюджетных пляжных туров октября Его возглавляет отдых в Сочи
Эксперты протестируют пляжи Сочи на соответствие Blue Flag
Престижная международная награда присуждается за высокие пляжные стандарты
Эксперты протестируют пляжи Сочи на соответствие Blue Flag Престижная международная награда присуждается за высокие пляжные стандарты
Роспотребнадзор запретил купание в пляжном комплексе «Бич клаб»
Для купания в столице ведомство одобрило семь зон отдыха
Роспотребнадзор запретил купание в пляжном комплексе «Бич клаб» Для купания в столице ведомство одобрило семь зон отдыха
Россия заняла последнее место в рейтинге качества пляжей
В стране есть только один пляж со знаком качества «голубой флаг»
Россия заняла последнее место в рейтинге качества пляжей В стране есть только один пляж со знаком качества «голубой флаг»
В Москве может появиться отдельный пляж для мусульман
Об этом заявили в Мосгордуме