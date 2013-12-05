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Новости

ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено)

Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании

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Новости

ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено) Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании

Цифровое наследие: Что будет с вашими аккаунтами после смерти
Будущее
Цифровое наследие: Что будет с вашими аккаунтами после смертиThe Village разобрался, как позаботиться о своих записях, доменах и накоплениях в Сети
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Цифровое наследие: Что будет с вашими аккаунтами после смерти
Будущее

Цифровое наследие: Что будет с вашими аккаунтами после смерти The Village разобрался, как позаботиться о своих записях, доменах и накоплениях в Сети

Новости

Минкомсвязи сформулировало требования по закону Яровой

Участники рынка считают, что ведомство выбрало наиболее жесткий подход к регулированию

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Новости

Минкомсвязи сформулировало требования по закону Яровой Участники рынка считают, что ведомство выбрало наиболее жесткий подход к регулированию

Новости

Хакеры украли 100 миллионов паролей от почты «Рамблера»

Им удалось получить доступ к базе данных, взломанной в феврале 2012 года

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Новости

Хакеры украли 100 миллионов паролей от почты «Рамблера» Им удалось получить доступ к базе данных, взломанной в феврале 2012 года

Новости

В России вновь предложили запретить WhatsApp и Gmail для чиновников

На этот раз с соответствующим предложением выступило Минэкономразвития

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Новости

В России вновь предложили запретить WhatsApp и Gmail для чиновников На этот раз с соответствующим предложением выступило Минэкономразвития

Новости

«Яндекс» отстоял право не раскрывать переписку пользователей таможенникам

Компанию впервые попытались привлечь к ответственности за отказ предоставить данные госорганам

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Новости

«Яндекс» отстоял право не раскрывать переписку пользователей таможенникам Компанию впервые попытались привлечь к ответственности за отказ предоставить данные госорганам

Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей
Ситуация
Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичейВо многих московских подъездах неизвестные пометили почтовые ящики. The Village разбирается с версиями происхождения меток
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Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей
Ситуация

Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей Во многих московских подъездах неизвестные пометили почтовые ящики. The Village разбирается с версиями происхождения меток

Новости

Налоговые каникулы для бизнеса, смарт-часы от Yahoo! и список Брэнсона

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Налоговые каникулы для бизнеса, смарт-часы от Yahoo! и список Брэнсона Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Яндекс» против Google, новый почтовый сервис Microsoft и тренды 2014 года

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

«Яндекс» против Google, новый почтовый сервис Microsoft и тренды 2014 года Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Дроны GoPro, рост роуминг-тарифов «Мегафона» и краудфандинг от WebMoney

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Дроны GoPro, рост роуминг-тарифов «Мегафона» и краудфандинг от WebMoney Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Летающие автомобили, новый рекорд Xiaomi и откровение Тима Кука

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Летающие автомобили, новый рекорд Xiaomi и откровение Тима Кука Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Google запустил новый почтовый сервис

Пока доступ к нему можно получить только по приглашениям

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Новости

Google запустил новый почтовый сервис Пока доступ к нему можно получить только по приглашениям

Новости

В Сети появилась база с 5 миллионами паролей от Gmail

В ней есть данные как об иностранных, так и о русскоязычных пользователях

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Новости

В Сети появилась база с 5 миллионами паролей от Gmail В ней есть данные как об иностранных, так и о русскоязычных пользователях

Новости

В Сети оказалась база данных с миллионом паролей от «Яндекс.Почты»

В компании уверяют, что злоумышленники взламывали самих пользователей, а не её базы данных

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Новости

В Сети оказалась база данных с миллионом паролей от «Яндекс.Почты» В компании уверяют, что злоумышленники взламывали самих пользователей, а не её базы данных

Новости

Google объяснила вмешательство в личную переписку заботой о пользователях

Компания уточнила правила работы со своими сервисами после рассмотрения многочисленных исков

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Новости

Google объяснила вмешательство в личную переписку заботой о пользователях Компания уточнила правила работы со своими сервисами после рассмотрения многочисленных исков

Новости

Официальную электронную почту россиян могут привязать к «Почте России»

Обслуживаемый предприятием адрес будет использоваться для доставки официальных уведомлений от различных госорганов

0
Новости

Официальную электронную почту россиян могут привязать к «Почте России» Обслуживаемый предприятием адрес будет использоваться для доставки официальных уведомлений от различных госорганов

Новости

Yahoo! разыскивает хакеров, покусившихся на почтовый сервис компании

Корпорация уверяет, что они заполучили данные пользователей из сторонних источников

0
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Yahoo! разыскивает хакеров, покусившихся на почтовый сервис компании Корпорация уверяет, что они заполучили данные пользователей из сторонних источников

Новости

«Яндекс» позволил использовать номер телефона в качестве логина в почте

Это может упростить жизнь не только пользователям, но и спамерам

0
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«Яндекс» позволил использовать номер телефона в качестве логина в почте Это может упростить жизнь не только пользователям, но и спамерам

Новости

В интернете обнаружили утечку 2 млн паролей от социальных сетей и почтовых сервисов

При этом в большинстве случаев хакерам даже не пришлось подолгу подбирать пароль: им оказался набор одинаковых или последовательных цифр

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Новости

В интернете обнаружили утечку 2 млн паролей от социальных сетей и почтовых сервисов При этом в большинстве случаев хакерам даже не пришлось подолгу подбирать пароль: им оказался набор одинаковых или последовательных цифр

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