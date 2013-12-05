ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено)
Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании
ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено) Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании
Цифровое наследие: Что будет с вашими аккаунтами после смерти The Village разобрался, как позаботиться о своих записях, доменах и накоплениях в Сети
Минкомсвязи сформулировало требования по закону Яровой
Участники рынка считают, что ведомство выбрало наиболее жесткий подход к регулированию
Минкомсвязи сформулировало требования по закону Яровой Участники рынка считают, что ведомство выбрало наиболее жесткий подход к регулированию
Хакеры украли 100 миллионов паролей от почты «Рамблера»
Им удалось получить доступ к базе данных, взломанной в феврале 2012 года
Хакеры украли 100 миллионов паролей от почты «Рамблера» Им удалось получить доступ к базе данных, взломанной в феврале 2012 года
В России вновь предложили запретить WhatsApp и Gmail для чиновников
На этот раз с соответствующим предложением выступило Минэкономразвития
В России вновь предложили запретить WhatsApp и Gmail для чиновников На этот раз с соответствующим предложением выступило Минэкономразвития
«Яндекс» отстоял право не раскрывать переписку пользователей таможенникам
Компанию впервые попытались привлечь к ответственности за отказ предоставить данные госорганам
«Яндекс» отстоял право не раскрывать переписку пользователей таможенникам Компанию впервые попытались привлечь к ответственности за отказ предоставить данные госорганам
Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Чёрная метка: Кто оставляет тайные знаки на почтовых ящиках москвичей Во многих московских подъездах неизвестные пометили почтовые ящики. The Village разбирается с версиями происхождения меток
Налоговые каникулы для бизнеса, смарт-часы от Yahoo! и список Брэнсона
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Налоговые каникулы для бизнеса, смарт-часы от Yahoo! и список Брэнсона Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс» против Google, новый почтовый сервис Microsoft и тренды 2014 года
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс» против Google, новый почтовый сервис Microsoft и тренды 2014 года Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дроны GoPro, рост роуминг-тарифов «Мегафона» и краудфандинг от WebMoney
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дроны GoPro, рост роуминг-тарифов «Мегафона» и краудфандинг от WebMoney Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Летающие автомобили, новый рекорд Xiaomi и откровение Тима Кука
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Летающие автомобили, новый рекорд Xiaomi и откровение Тима Кука Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Google запустил новый почтовый сервис
Пока доступ к нему можно получить только по приглашениям
Google запустил новый почтовый сервис Пока доступ к нему можно получить только по приглашениям
В Сети появилась база с 5 миллионами паролей от Gmail
В ней есть данные как об иностранных, так и о русскоязычных пользователях
В Сети появилась база с 5 миллионами паролей от Gmail В ней есть данные как об иностранных, так и о русскоязычных пользователях
В Сети оказалась база данных с миллионом паролей от «Яндекс.Почты»
В компании уверяют, что злоумышленники взламывали самих пользователей, а не её базы данных
В Сети оказалась база данных с миллионом паролей от «Яндекс.Почты» В компании уверяют, что злоумышленники взламывали самих пользователей, а не её базы данных
Google объяснила вмешательство в личную переписку заботой о пользователях
Компания уточнила правила работы со своими сервисами после рассмотрения многочисленных исков
Google объяснила вмешательство в личную переписку заботой о пользователях Компания уточнила правила работы со своими сервисами после рассмотрения многочисленных исков
Официальную электронную почту россиян могут привязать к «Почте России»
Обслуживаемый предприятием адрес будет использоваться для доставки официальных уведомлений от различных госорганов
Официальную электронную почту россиян могут привязать к «Почте России» Обслуживаемый предприятием адрес будет использоваться для доставки официальных уведомлений от различных госорганов
Yahoo! разыскивает хакеров, покусившихся на почтовый сервис компании
Корпорация уверяет, что они заполучили данные пользователей из сторонних источников
Yahoo! разыскивает хакеров, покусившихся на почтовый сервис компании Корпорация уверяет, что они заполучили данные пользователей из сторонних источников
«Яндекс» позволил использовать номер телефона в качестве логина в почте
Это может упростить жизнь не только пользователям, но и спамерам
«Яндекс» позволил использовать номер телефона в качестве логина в почте Это может упростить жизнь не только пользователям, но и спамерам
В интернете обнаружили утечку 2 млн паролей от социальных сетей и почтовых сервисов
При этом в большинстве случаев хакерам даже не пришлось подолгу подбирать пароль: им оказался набор одинаковых или последовательных цифр