Почему даже молодым и здоровым нужно составить завещание А также придумать сценарий своих похорон и рассказать родственникам, где лежат важные документы
Рядом с тысячеквартирным домом на пике пандемии появился ларек ритуальных услуг. Это ок или нет? «Смерть вышла из зоны нашего комфорта»
Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве Как генералы ФСБ помогали захватить похоронный рынок
Телеканал «Звезда» взял комментарий о Доренко у Елены Образцовой. Певица умерла четыре года назад
«Интервью» брали на похоронах журналиста, которые перенесли на другой день
Телеканал «Звезда» взял комментарий о Доренко у Елены Образцовой. Певица умерла четыре года назад «Интервью» брали на похоронах журналиста, которые перенесли на другой день
«Похороны» академических свобод МФТИ
Участники акции хотели привлечь внимание к переменам, которые убивают «атмосферу свободы и творчества» в вузе
«Похороны» академических свобод МФТИ Участники акции хотели привлечь внимание к переменам, которые убивают «атмосферу свободы и творчества» в вузе
«Я играю на органе в крематориях» Органистка — о выборе музыки для похорон и связи ее работы с религией
«Театр.doc» объявил сбор денег на похороны Михаила Угарова
Драматургу не дают некоммерческого места на Троекуровском кладбище
«Театр.doc» объявил сбор денег на похороны Михаила Угарова Драматургу не дают некоммерческого места на Троекуровском кладбище
Запретить частным лицам работать похоронными агентами
Соответствующий законопроект планируется представить 1 декабря
Запретить частным лицам работать похоронными агентами Соответствующий законопроект планируется представить 1 декабря
Похоронных агентов смогут штрафовать за незаконное получение информации о смерти
Компании будут также исключены из реестра
Похоронных агентов смогут штрафовать за незаконное получение информации о смерти Компании будут также исключены из реестра
Минстрой предложил создать службу «единого окна» для родственников умерших
Инициатива призвана упростить получение россиянами необходимых справок
Минстрой предложил создать службу «единого окна» для родственников умерших Инициатива призвана упростить получение россиянами необходимых справок
Блокировка SlideShare, покупки «Открытия» и робот для буддистских похорон
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Блокировка SlideShare, покупки «Открытия» и робот для буддистских похорон Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
К 2018 году в России появится экстренная служба для организации похорон
Планируется, что она будет востребована в городах с населением от 250 тысяч человек
К 2018 году в России появится экстренная служба для организации похорон Планируется, что она будет востребована в городах с населением от 250 тысяч человек
Сколько стоит похоронить домашнее животное? The Village рассчитал стоимость законного захоронения домашних любимцев и узнал, что грозит тем, кто хоронит их самостоятельно
«Ритуал» заменит морги на рынке ритуальных услуг
Городское предприятие станет монополистом по подготовке тел к захоронению
«Ритуал» заменит морги на рынке ритуальных услуг Городское предприятие станет монополистом по подготовке тел к захоронению
«Мы в гробах по неделе лежим»: Как в Москве прошла траурная выставка «Некрополь» Корреспондент The Village посетил выставку похоронных принадлежностей на ВДНХ
Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах
Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу
Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу
Сократить стоимость похорон президента России
С предложением выступило министерство обороны страны