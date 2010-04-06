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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ауф, локдаун и фудпорн: Топ новых слов десятилетия, которые искали в «Яндексе»

От ретвитнуть до бумера

Ауф, локдаун и фудпорн: Топ новых слов десятилетия, которые искали в «Яндексе»

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов

Система также поможет найти семью неизвестных солдат

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов

Как меняются поисковые запросы россиян в самоизоляции

На смену айфону приходит хлебопечка

Как меняются поисковые запросы россиян в самоизоляции

Типичный стиль жителей российских городов

Пижамы в Москве, корсеты в Петербурге

Типичный стиль жителей российских городов

Google научит поисковик лучше понимать язык, выпустив крупнейшее обновление за пять лет

Технология сможет анализировать контекст запросов

Google научит поисковик лучше понимать язык, выпустив крупнейшее обновление за пять лет

Курьеры «Яндекс.Еды» помогут «Лизе Алерт» с поиском пропавших людей

Курьерам будут рассылать ориентировки

Курьеры «Яндекс.Еды» помогут «Лизе Алерт» с поиском пропавших людей

«Мегафон» запустил проект по поиску пропавших людей

Его разработали совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт»

«Мегафон» запустил проект по поиску пропавших людей

Самые популярные фильмы и сериалы 2018 года

«Яндекс» представил топы запросов в различных категориях

Самые популярные фильмы и сериалы 2018 года

Главные события 2018 года

«Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы уходящего года

Главные события 2018 года

«Яндекс» представил улучшенный поисковик с быстрыми ответами и отзывами

Пользователям не нужно переходить на сайт, чтобы получить ответ на запрос

«Яндекс» представил улучшенный поисковик с быстрыми ответами и отзывами

Яровая предложила упростить поиск детей с помощью геолокации телефона

Согласно инициативе, искать ребенка по геолокации можно будет по заявлению родителей

Яровая предложила упростить поиск детей с помощью геолокации телефона

В Москве открылся ситуационный центр по поиску пропавших детей по всей России

В нем круглосуточно будут работать пять операторов

В Москве открылся ситуационный центр по поиску пропавших детей по всей России

Картины каких художников чаще ищут в поиске

В топе только один современный художник

Картины каких художников чаще ищут в поиске

Куда ходят россияне в период гендерных праздников

Пользователи ищут на карте ближайшие секс-шопы

Куда ходят россияне в период гендерных праздников

Сбербанк запустил социальный сервис для потерявшихся детей

Сотрудники банка присмотрят за ребенком и вызовут полицию

Сбербанк запустил социальный сервис для потерявшихся детей

Что россиян интересует в женщинах

«Яндекс» опубликовал самые популярные поисковые запросы про женщин

Что россиян интересует в женщинах

Avito запустил поиск товаров по фото

Пока что функция доступна только для приложения на iOS

Avito запустил поиск товаров по фото

Система «Маяк» для поиска благотворительных фондов

Сервис подскажет, куда обратиться за помощью

Система «Маяк» для поиска благотворительных фондов

Лучшие приложения для поиска недвижимости

Лидеры у iOS и Android отличаются

Лучшие приложения для поиска недвижимости

В мобильной версии поиска «Яндекса» появится новая функция для ускорения загрузки страниц

Функция повлияет на ранжирование в поиске «Яндекса»

В мобильной версии поиска «Яндекса» появится новая функция для ускорения загрузки страниц

Самые популярные запросы по голосовому поиску в Рунете

Google выяснил, чьей личностью чаще всего интересуются россияне

Самые популярные запросы по голосовому поиску в Рунете

Кирилл Серебренников ищет нового директора «Гоголь-центра»

По словам режиссёра, до сих пор он ждал, что департамент культуры сам предложит театру кандидата

Кирилл Серебренников ищет нового директора «Гоголь-центра»

Twitter откроет полноценный поиск для всех пользователей

Теперь система будет индексировать все твиты, отправленные с момента запуска сервиса

Twitter откроет полноценный поиск для всех пользователей

Посещаемость российского поисковика «Спутник»

The Village публикует график посещаемости российского поисковика «Спутник» по данным аналитического сервиса LiveInternet

Посещаемость российского поисковика «Спутник»

Онлайн-курсы: 5 программ о работе с данными
Онлайн-курсы: 5 программ о работе с данными H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ о работе с информацией.
Онлайн-курсы: 5 программ о работе с данными

Онлайн-курсы: 5 программ о работе с данными
H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ о работе с информацией.

«Яндекс» перестанет учитывать вес ссылок при ранжировании результатов поиска

Предполагается, что это нанесёт серьёзный удар по представителям SEO-индустрии

«Яндекс» перестанет учитывать вес ссылок при ранжировании результатов поиска

В iOS 7 включили поиск от «Яндекса»

До этого российские пользователи могли использовать только Google, Yahoo! или Bing

В iOS 7 включили поиск от «Яндекса»

«Яндекс» исследовал интересы своих пользователей

Оказалось, что наукой интересуются преимущественно женщины

«Яндекс» исследовал интересы своих пользователей

Смотри и ищи: испытание Google в Москве
Смотри и ищи: испытание Google в Москве Испытание визуального поиска от компании Google в Москве.
Смотри и ищи: испытание Google в Москве

Смотри и ищи: испытание Google в Москве
Испытание визуального поиска от компании Google в Москве.