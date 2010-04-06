Ауф, локдаун и фудпорн: Топ новых слов десятилетия, которые искали в «Яндексе»
От ретвитнуть до бумера
Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов
Система также поможет найти семью неизвестных солдат
Google научит поисковик лучше понимать язык, выпустив крупнейшее обновление за пять лет
Технология сможет анализировать контекст запросов
Курьеры «Яндекс.Еды» помогут «Лизе Алерт» с поиском пропавших людей
Курьерам будут рассылать ориентировки
«Мегафон» запустил проект по поиску пропавших людей
Его разработали совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт»
Самые популярные фильмы и сериалы 2018 года
«Яндекс» представил топы запросов в различных категориях
«Яндекс» представил улучшенный поисковик с быстрыми ответами и отзывами
Пользователям не нужно переходить на сайт, чтобы получить ответ на запрос
Яровая предложила упростить поиск детей с помощью геолокации телефона
Согласно инициативе, искать ребенка по геолокации можно будет по заявлению родителей
В Москве открылся ситуационный центр по поиску пропавших детей по всей России
В нем круглосуточно будут работать пять операторов
Куда ходят россияне в период гендерных праздников
Пользователи ищут на карте ближайшие секс-шопы
Сбербанк запустил социальный сервис для потерявшихся детей
Сотрудники банка присмотрят за ребенком и вызовут полицию
Что россиян интересует в женщинах
«Яндекс» опубликовал самые популярные поисковые запросы про женщин
Система «Маяк» для поиска благотворительных фондов
Сервис подскажет, куда обратиться за помощью
В мобильной версии поиска «Яндекса» появится новая функция для ускорения загрузки страниц
Функция повлияет на ранжирование в поиске «Яндекса»
Самые популярные запросы по голосовому поиску в Рунете
Google выяснил, чьей личностью чаще всего интересуются россияне
Кирилл Серебренников ищет нового директора «Гоголь-центра»
По словам режиссёра, до сих пор он ждал, что департамент культуры сам предложит театру кандидата
Twitter откроет полноценный поиск для всех пользователей
Теперь система будет индексировать все твиты, отправленные с момента запуска сервиса
Посещаемость российского поисковика «Спутник»
The Village публикует график посещаемости российского поисковика «Спутник» по данным аналитического сервиса LiveInternet
Онлайн-курсы: 5 программ о работе с данными H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ о работе с информацией.
«Яндекс» перестанет учитывать вес ссылок при ранжировании результатов поиска
Предполагается, что это нанесёт серьёзный удар по представителям SEO-индустрии
В iOS 7 включили поиск от «Яндекса»
До этого российские пользователи могли использовать только Google, Yahoo! или Bing
«Яндекс» исследовал интересы своих пользователей
Оказалось, что наукой интересуются преимущественно женщины