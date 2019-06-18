«Мегафон» запустил проект по поиску пропавших людей. Его разработали совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт».

Оператор рассылает сообщения с описанием человека тем абонентам, которые находились примерно в том же районе, где пропавшего видели последний раз. За время пилотного проекта (с марта этого года) оператор провел 60 подобных рассылок, все люди нашлись. Сообщения приходят только с согласия пользователей, а все расходы взял на себя сам «Мегафон».

Кроме того, Tele2 собирается добавить возможность вносить в абонентский договор пункт об определении геолокации в случае опасности, рассказали в компании. Этот вопрос также прорабатывают вместе с «Лиза Алерт». Ранее АФК «Система», которая владеет контрольным пакетом МТС, организовала благотворительный конкурс на разработку технологий для поиска пропавших в лесу. На эти цели выделили 75 миллионов рублей.

При этом «Вымпелком», в который входит «Билайн», сотрудничает с «Лиза Алерт» с 2012 года — тогда оператор организовал горячую линию для пропавших. С 2017 года компания также собирает сведения о волонтерах: абоненты любого оператора могут оставить свой номер на сайте «Вымпелкома» и указать, в каком районе он готов искать людей.