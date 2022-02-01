Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит
Также его убрали из природоохранной зоны
«Нам такого не надо»: Жители Покровского-Стрешнева обсудили 72-этажку по реновации
На публичных слушаниях горожане выразили свое недовольство строительством небоскреба
В Москве стартуют публичные слушания еще по пяти кварталам реновации
Экспозиции проектов планировок откроются 20 мая
В Москве эвакуировали управы районов Митино и Покровское-Стрешнево
Это произошло после анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве