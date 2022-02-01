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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В районе Покровское-Стрешнево построят здание в форме арфы
1 февраля 2022

В районе Покровское-Стрешнево построят здание в форме арфы

Одобрен проект реабилитации лесопарка «Покровское-Стрешнево»
23 января 2022

Одобрен проект реабилитации лесопарка «Покровское-Стрешнево»

«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк
«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк
«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк

«Природа уничтожена стройками»: Зачем лес Покровское-Стрешнево превращают в еще один парк

Как будет выглядеть парк Покровское-Стрешнево после благоустройства
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8 ноября 2021

Как будет выглядеть парк Покровское-Стрешнево после благоустройства

В Покровском-Стрешневе построят спортивный комплекс с ледовым дворцом
15 декабря 2020

В Покровском-Стрешневе построят спортивный комплекс с ледовым дворцом

Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит

Также его убрали из природоохранной зоны

Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит

«Нам такого не надо»: Жители Покровского-Стрешнева обсудили 72-этажку по реновации

На публичных слушаниях горожане выразили свое недовольство строительством небоскреба

«Нам такого не надо»: Жители Покровского-Стрешнева обсудили 72-этажку по реновации

В Москве стали чаще замечать ястребов-тетеревятников

Это самая крупная птица рода ястребиных

В Москве стали чаще замечать ястребов-тетеревятников

В Москве стартуют публичные слушания еще по пяти кварталам реновации

Экспозиции проектов планировок откроются 20 мая

В Москве стартуют публичные слушания еще по пяти кварталам реновации

В Москве эвакуировали управы районов Митино и Покровское-Стрешнево

Это произошло после анонимных сообщений о заложенном взрывном устройстве

В Москве эвакуировали управы районов Митино и Покровское-Стрешнево

В московских парках пройдут кинопоказы под открытым небом

Показы начнутся с 15 июля

В московских парках пройдут кинопоказы под открытым небом