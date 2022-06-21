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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Аэрофлот» ввел тариф для пенсионеров на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска

«Аэрофлот» ввел тариф для пенсионеров на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска

Тунис возобновит авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом

Тунис возобновит авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом

Wizz Air возобновит полеты из Абу-Даби в Москву с 3 октября

Wizz Air возобновит полеты из Абу-Даби в Москву с 3 октября

Авиакомпании из-за закрытых аэропортов юга потеряют 19 миллионов пассажиров

Авиакомпании из-за закрытых аэропортов юга потеряют 19 миллионов пассажиров

S7 начнет перевозить заключенных вместе с обычными пассажирами

S7 начнет перевозить заключенных вместе с обычными пассажирами

Росавиация продлила ограничение полетов на юг до 10 сентября

обновлено

Росавиация продлила ограничение полетов на юг до 10 сентября

«Аэрофлот» начнет летать из Москвы в Пекин с 20 июля

«Аэрофлот» начнет летать из Москвы в Пекин с 20 июля

«Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля

«Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля

EgyptAir будет летать из Москвы в Каир десять раз в неделю

EgyptAir будет летать из Москвы в Каир десять раз в неделю

Росавиация продлила ограничение полетов на юг до 18 июля

обновлено

Росавиация продлила ограничение полетов на юг до 18 июля

Авиакомпания «Россия» будет летать из Москвы в Ташкент
21 июня 2022

Авиакомпания «Россия» будет летать из Москвы в Ташкент

В аэропортах Москвы задержали или отменили 23 рейса
19 июня 2022

В аэропортах Москвы задержали или отменили 23 рейса

8 июня 2022

Авиакомпания iFly запустит рейсы из Москвы в города Дальнего Востока

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку
4 июня 2022

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку

Utair начнет летать из Москвы в Якутск с 5 июня
17 мая 2022

Utair начнет летать из Москвы в Якутск с 5 июня

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 60 рейсов
1 мая 2022

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 60 рейсов

Россия возобновит полеты в Эквадор с 16 мая
30 апреля 2022

Россия возобновит полеты в Эквадор с 16 мая

ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности
11 апреля 2022

ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности

Авиакомпания Air India отменила рейсы в Россию
6 апреля 2022

Авиакомпания Air India отменила рейсы в Россию

Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
4 апреля 2022

Россия возобновит авиасообщение с 52 странами

«Аэрофлот» на месяц снизит цены на полеты по России
4 апреля 2022

«Аэрофлот» на месяц снизит цены на полеты по России

«Аэрофлот» запустит рейсы из Сочи в Стамбул
29 марта 2022

«Аэрофлот» запустит рейсы из Сочи в Стамбул

Авиакомпания «Россия» перевела самолеты в реестр страны
обновлено30 марта 2022

Авиакомпания «Россия» перевела самолеты в реестр страны

«Аэрофлот» вывезет россиян из Египта и Шри-Ланки
13 марта 2022

«Аэрофлот» вывезет россиян из Египта и Шри-Ланки

обновлено5 марта 2022

«Победа» прекратит летать за рубеж с 8 марта

Росавиация продлила ограничение полетов на юг до 6 июля
обновлено28 июня 2022

Росавиация продлила ограничение полетов на юг до 6 июля

23 сентября 2021

С 5 октября из России можно будет улететь в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу и ЮАР

26 июля 2021

Венгрия разрешила въезд привитым россиянам

28 мая 2021

«РБК»: европейским авиакомпаниям разрешат прилетать в Россию в обход Беларуси

10 августа 2020

Россия возобновила полеты в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан

В Шереметьеве можно будет за час сдать тест на коронавирус

И сразу же получить результаты

В Шереметьеве можно будет за час сдать тест на коронавирус

Еще одна авиакомпания начала возить россиян за границу

S7 открыла рейсы во Францию и Испанию

Еще одна авиакомпания начала возить россиян за границу

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

Спасибо «Победе»

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

Валентина Матвиенко — о том, когда могут возобновиться международные рейсы

Всего лишь через год

Валентина Матвиенко — о том, когда могут возобновиться международные рейсы

Россия возобновила рейсы для эвакуации своих граждан из других стран (обновлено)

За границей остаются тысячи наших соотечественников

Россия возобновила рейсы для эвакуации своих граждан из других стран (обновлено)

Россия ограничит полеты в Европу

Останутся только рейсы в столицы ЕС

Россия ограничит полеты в Европу

Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию

Ограничение начнет действовать 8 июля

Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию

Сколько авиакомпании задолжали российским пассажирам за отмены или задержки рейсов

За первое полугодие 2018 года было отменено или задержано 336 рейсов

Сколько авиакомпании задолжали российским пассажирам за отмены или задержки рейсов

«Победа» начнет летать из Москвы в Дублин

Самолеты в столицу Ирландии будут летать четыре раза в неделю

«Победа» начнет летать из Москвы в Дублин

«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж

Соискателям будут платить до 650 тысяч рублей в месяц

«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж

Росавиация ограничит полеты над городами проведения чемпионата мира

Запретные зоны введут также над базами отдыхов команд и тренировочными площадками

Росавиация ограничит полеты над городами проведения чемпионата мира

«Победа» открыла полеты в Лейпциг и продажу билетов в Бордо

Улететь в Европу можно за 3–4 тысячи

«Победа» открыла полеты в Лейпциг и продажу билетов в Бордо

Azur Air возобновит полеты на курорты Испании, Доминиканы и Кубы

Росавиация разрешила компании летать за границу после кадровых перестановок

Azur Air возобновит полеты на курорты Испании, Доминиканы и Кубы

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Каир

Самолеты будут летать в Каир и обратно три раза в неделю

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Каир

Изменение правил техосмотра, Twitter против спама и новый клип рэпера Feduk
Изменение правил техосмотра, Twitter против спама и новый клип рэпера Feduk Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Изменение правил техосмотра, Twitter против спама и новый клип рэпера Feduk

Изменение правил техосмотра, Twitter против спама и новый клип рэпера Feduk
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Уральские авиалинии» запустили акцию «Билеты в лето»

Скидки распространяются на полеты с 14 мая по 28 октября

«Уральские авиалинии» запустили акцию «Билеты в лето»

Росавиация начнет проводить мониторинг цен на авиабилеты

В случае выявления нарушений ведомство будет информировать ФАС

Росавиация начнет проводить мониторинг цен на авиабилеты

Экстренно севший в Шереметьеве самолет из Мурманска сняли с полетов

На борту находились 82 пассажира и шесть членов экипажа

Экстренно севший в Шереметьеве самолет из Мурманска сняли с полетов

Куда едут россияне на 23 февраля

Замыкает первую десятку столица Каталонии, Барселона

Куда едут россияне на 23 февраля

Рейс из Москвы в Дубай задержали на пять часов из-за налипания снега

Все это время пассажиры находились на борту самолета

Рейс из Москвы в Дубай задержали на пять часов из-за налипания снега

«Аэрофлот» начнет летать в Бургас

Продажа билетов открыта на все дни недели, кроме понедельника

«Аэрофлот» начнет летать в Бургас

«Аэрофлот» отменит шесть парных рейсов в Италию

Причиной такого решения стала национальная забастовка местного авиаперсонала

«Аэрофлот» отменит шесть парных рейсов в Италию

Авиакомпании могут лишиться права на полеты из-за больших кредитов

Минтранс дополнит методику оценки финансовых рисков

Авиакомпании могут лишиться права на полеты из-за больших кредитов

Иностранным авиакомпаниям могут разрешить летать в России во время ЧМ-2018

Такое решение могут принять, если российские авиакомпании не смогут перевезти всех болельщиков

Иностранным авиакомпаниям могут разрешить летать в России во время ЧМ-2018

Пять направлявшихся в Домодедово самолетов ушли на запасные аэродромы

Причиной вынужденной посадки стал туман

Пять направлявшихся в Домодедово самолетов ушли на запасные аэродромы

Сколько человек попали в черный список «Аэрофлота»

Закон о запрете на продажу билетов пассажирам из черного списка вступит в силу в 2018 году

Сколько человек попали в черный список «Аэрофлота»

Российские авиакомпании побьют рекорд по числу перевезенных пассажиров

По итогам 2017 года они перевезут более 100 миллионов человек

Российские авиакомпании побьют рекорд по числу перевезенных пассажиров

«Победа» пожаловалась на новые правила перевозки багажа и ручной клади

В авиакомпании считают, что новые правила противоречат Воздушному кодексу

«Победа» пожаловалась на новые правила перевозки багажа и ручной клади

Авиакомпаниям запретят выполнять чартеры при более чем 10 % задержек

Правила ужесточат с 4 декабря

Авиакомпаниям запретят выполнять чартеры при более чем 10 % задержек

«Уральские авиалинии» объявили распродажу билетов

Акция продлится с 11 по 17 ноября

«Уральские авиалинии» объявили распродажу билетов

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