С 5 октября из России можно будет улететь в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу и ЮАР
Валентина Матвиенко — о том, когда могут возобновиться международные рейсы
Всего лишь через год
Россия возобновила рейсы для эвакуации своих граждан из других стран (обновлено)
За границей остаются тысячи наших соотечественников
Сколько авиакомпании задолжали российским пассажирам за отмены или задержки рейсов
За первое полугодие 2018 года было отменено или задержано 336 рейсов
«Победа» начнет летать из Москвы в Дублин
Самолеты в столицу Ирландии будут летать четыре раза в неделю
«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж
Соискателям будут платить до 650 тысяч рублей в месяц
Росавиация ограничит полеты над городами проведения чемпионата мира
Запретные зоны введут также над базами отдыхов команд и тренировочными площадками
«Победа» открыла полеты в Лейпциг и продажу билетов в Бордо
Улететь в Европу можно за 3–4 тысячи
Azur Air возобновит полеты на курорты Испании, Доминиканы и Кубы
Росавиация разрешила компании летать за границу после кадровых перестановок
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Каир
Самолеты будут летать в Каир и обратно три раза в неделю
Изменение правил техосмотра, Twitter против спама и новый клип рэпера Feduk Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Уральские авиалинии» запустили акцию «Билеты в лето»
Скидки распространяются на полеты с 14 мая по 28 октября
Росавиация начнет проводить мониторинг цен на авиабилеты
В случае выявления нарушений ведомство будет информировать ФАС
Экстренно севший в Шереметьеве самолет из Мурманска сняли с полетов
На борту находились 82 пассажира и шесть членов экипажа
Рейс из Москвы в Дубай задержали на пять часов из-за налипания снега
Все это время пассажиры находились на борту самолета
«Аэрофлот» начнет летать в Бургас
Продажа билетов открыта на все дни недели, кроме понедельника
«Аэрофлот» отменит шесть парных рейсов в Италию
Причиной такого решения стала национальная забастовка местного авиаперсонала
Авиакомпании могут лишиться права на полеты из-за больших кредитов
Минтранс дополнит методику оценки финансовых рисков
Иностранным авиакомпаниям могут разрешить летать в России во время ЧМ-2018
Такое решение могут принять, если российские авиакомпании не смогут перевезти всех болельщиков
Пять направлявшихся в Домодедово самолетов ушли на запасные аэродромы
Причиной вынужденной посадки стал туман
Сколько человек попали в черный список «Аэрофлота»
Закон о запрете на продажу билетов пассажирам из черного списка вступит в силу в 2018 году
Российские авиакомпании побьют рекорд по числу перевезенных пассажиров
По итогам 2017 года они перевезут более 100 миллионов человек
«Победа» пожаловалась на новые правила перевозки багажа и ручной клади
В авиакомпании считают, что новые правила противоречат Воздушному кодексу
Авиакомпаниям запретят выполнять чартеры при более чем 10 % задержек
Правила ужесточат с 4 декабря