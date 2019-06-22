Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию с 8 июля, сообщил российский Минтранс.

В ведомстве отметили, что запрет нужен, чтобы обеспечить достаточную безопасность. Минтранс добавил, что полеты приостановят, пока Грузия не погасит долги по навигационному обслуживанию — их сумма превышает 792 тысячи долларов.

В Россию летают грузинские авиакомпании MyWay Airlines и Georgian Airways. Оба перевозчика после оплаты задолженности должны будут предоставить свои программы авиационной безопасности, подчеркнули в министерстве.