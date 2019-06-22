Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию Ограничение начнет действовать 8 июля
Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию с 8 июля, сообщил российский Минтранс.
В ведомстве отметили, что запрет нужен, чтобы обеспечить достаточную безопасность. Минтранс добавил, что полеты приостановят, пока Грузия не погасит долги по навигационному обслуживанию — их сумма превышает 792 тысячи долларов.
В Россию летают грузинские авиакомпании MyWay Airlines и Georgian Airways. Оба перевозчика после оплаты задолженности должны будут предоставить свои программы авиационной безопасности, подчеркнули в министерстве.
Ранее Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля временно запрещает российским авиакомпаниям перевозить пассажиров в Грузию. Решение приняли на фоне массовых протестов в Тбилиси. До этого российский МИД советовал туристам быть осторожными из-за митингов в столице Грузии.
Поводом для протестов стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило, что чиновник сел в кресло спикера парламента и обратился к ним на русском языке. На митинге произошли столкновения с полицией — пострадали 240 человек, из которых 80 оказались полицейскими.
Источник: Минтранс