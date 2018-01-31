В Шереметьеве можно будет за час сдать тест на коронавирус И сразу же получить результаты
Еще одна авиакомпания начала возить россиян за границу S7 открыла рейсы во Францию и Испанию
Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза Спасибо «Победе»
Валентина Матвиенко — о том, когда могут возобновиться международные рейсы
Всего лишь через год
Валентина Матвиенко — о том, когда могут возобновиться международные рейсы Всего лишь через год
Россия возобновила рейсы для эвакуации своих граждан из других стран (обновлено)
За границей остаются тысячи наших соотечественников
Россия возобновила рейсы для эвакуации своих граждан из других стран (обновлено) За границей остаются тысячи наших соотечественников
Россия ограничит полеты в Европу Останутся только рейсы в столицы ЕС
Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию Ограничение начнет действовать 8 июля
Сколько авиакомпании задолжали российским пассажирам за отмены или задержки рейсов
За первое полугодие 2018 года было отменено или задержано 336 рейсов
Сколько авиакомпании задолжали российским пассажирам за отмены или задержки рейсов За первое полугодие 2018 года было отменено или задержано 336 рейсов
«Победа» начнет летать из Москвы в Дублин
Самолеты в столицу Ирландии будут летать четыре раза в неделю
«Победа» начнет летать из Москвы в Дублин Самолеты в столицу Ирландии будут летать четыре раза в неделю
«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж
Соискателям будут платить до 650 тысяч рублей в месяц
«Аэрофлот» набирает военных летчиков после оттока пилотов за рубеж Соискателям будут платить до 650 тысяч рублей в месяц
Росавиация ограничит полеты над городами проведения чемпионата мира
Запретные зоны введут также над базами отдыхов команд и тренировочными площадками
Росавиация ограничит полеты над городами проведения чемпионата мира Запретные зоны введут также над базами отдыхов команд и тренировочными площадками
«Победа» открыла полеты в Лейпциг и продажу билетов в Бордо
Улететь в Европу можно за 3–4 тысячи
«Победа» открыла полеты в Лейпциг и продажу билетов в Бордо Улететь в Европу можно за 3–4 тысячи
Azur Air возобновит полеты на курорты Испании, Доминиканы и Кубы
Росавиация разрешила компании летать за границу после кадровых перестановок
Azur Air возобновит полеты на курорты Испании, Доминиканы и Кубы Росавиация разрешила компании летать за границу после кадровых перестановок
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Каир
Самолеты будут летать в Каир и обратно три раза в неделю
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Каир Самолеты будут летать в Каир и обратно три раза в неделю
Изменение правил техосмотра, Twitter против спама и новый клип рэпера Feduk Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Уральские авиалинии» запустили акцию «Билеты в лето»
Скидки распространяются на полеты с 14 мая по 28 октября
«Уральские авиалинии» запустили акцию «Билеты в лето» Скидки распространяются на полеты с 14 мая по 28 октября
Росавиация начнет проводить мониторинг цен на авиабилеты
В случае выявления нарушений ведомство будет информировать ФАС
Росавиация начнет проводить мониторинг цен на авиабилеты В случае выявления нарушений ведомство будет информировать ФАС
Экстренно севший в Шереметьеве самолет из Мурманска сняли с полетов
На борту находились 82 пассажира и шесть членов экипажа