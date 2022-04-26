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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Польша планирует запретить выдачу виз россиянам

Польша планирует запретить выдачу виз россиянам

«Вместо отпуска я из Москвы поехал волонтерить на польско-украинскую границу»
«Вместо отпуска я из Москвы поехал волонтерить на польско-украинскую границу» История российского фотографа, который решил помочь делом
«Вместо отпуска я из Москвы поехал волонтерить на польско-украинскую границу»

«Вместо отпуска я из Москвы поехал волонтерить на польско-украинскую границу»
История российского фотографа, который решил помочь делом

Польша ввела санкции против «Газпрома» и «Новатэка»
26 апреля 2022

Польша ввела санкции против «Газпрома» и «Новатэка»

«Почта России» перестала принимать посылки в Данию и Польшу
30 марта 2022

«Почта России» перестала принимать посылки в Данию и Польшу

1 сентября 2020

Польша разрешила въезд из России. Но улететь туда пока не получится

На фестивале польской культуры пройдут кинопоказы, спектакли и органные концерты

Более 30 мероприятий будут идти весь декабрь

На фестивале польской культуры пройдут кинопоказы, спектакли и органные концерты

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Волнения в Волоколамске, невиновность Слуцкого и удаление Facebook

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Волнения в Волоколамске, невиновность Слуцкого и удаление Facebook

Визовые центры Польши в России приостановят свою работу

С пятницы все заявления на визу будет принимать консульский отдел посольства Польши в Москве

Визовые центры Польши в России приостановят свою работу

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина
Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина

Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности

Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности

«Уральские авиалинии» запустят рейс из Домодедова в Варшаву

Первый вылет по маршруту состоится 27 декабря

«Уральские авиалинии» запустят рейс из Домодедова в Варшаву

«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли
«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли The Village рассказывает историю о реприватизации в Варшаве и трагической судьбе Йоланты Бжеской, чье лицо стало символом протеста
«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли

«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли
The Village рассказывает историю о реприватизации в Варшаве и трагической судьбе Йоланты Бжеской, чье лицо стало символом протеста

Групповые свидания в Tinder, эволюция Tesla Motors и охота на торренты

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Групповые свидания в Tinder, эволюция Tesla Motors и охота на торренты

Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв

Польша обвинила Россию в массовом вторжении беспилотников

Одновременно с этим военные отметили, что по сравнению с 2015 годом количество нарушений границ дронами заметно уменьшилось

Польша обвинила Россию в массовом вторжении беспилотников

Иван Вырыпаев покидает театр «Практика»

Режиссёр поставит оперу в Польше

Иван Вырыпаев покидает театр «Практика»

Россия и Польша договорились о грузоперевозках в 2016 году

Спустя несколько месяцев переговоров страны согласовали количество разрешений на проезд грузовиков

Россия и Польша договорились о грузоперевозках в 2016 году

Россия и Польша могут вновь остановить перевозку грузов

Страны пока так и не договорились о новых квотах

Россия и Польша могут вновь остановить перевозку грузов

Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию

Крушение самолёта польских политиков под Смоленском назвали терактом (обновлено)

Российская сторона продолжает надеяться, что возобновление расследования не связано лишь с политикой

Крушение самолёта польских политиков под Смоленском назвали терактом (обновлено)

Россия и Польша временно возобновили проезд грузовиков

Особый режим продлится до 15 апреля 2016 года

Россия и Польша временно возобновили проезд грузовиков

Россия изменит законы о грузоперевозках из-за Польши

Странам пока так и не удалось договориться о квотах для грузовиков

Россия изменит законы о грузоперевозках из-за Польши

Российские грузовики лишились права ездить в Польшу и Турцию

Страны не согласовали квоты по разрешениям на проезд фур по их территориям

Российские грузовики лишились права ездить в Польшу и Турцию

Россия запретила ввоз рыбных консервов из Польши

Ветеринарная служба страны не дала разрешения на проверку польских рыбоперерабатывающих предприятий

Россия запретила ввоз рыбных консервов из Польши

Россия запретила ввоз польских шпрот

В них выявили нарушения по органолептическим показателям и маркировке

Россия запретила ввоз польских шпрот

Россия запретила ввоз арахиса из США

Также вводятся ограничения на поставку яблок из Сербии

Россия запретила ввоз арахиса из США

Владелец брендов Cropp и Reserved потерял четверть прибыли из-за спада продаж в России

В 2013 году на долю нашей страны пришлись 23 % от всей выручки

Владелец брендов Cropp и Reserved потерял четверть прибыли из-за спада продаж в России

Исключить рубль из международного оборота

Зампред Европарламента считает, что российская валюты должна перестать быть конвертируемой

Исключить рубль из международного оборота

Россия вводит запрет на поставки овощей и фруктов из Польши

Запрет вступает в силу 1 августа

Россия вводит запрет на поставки овощей и фруктов из Польши

Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра
Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра В Варшаве прошёл референдум по вопросу досрочного снятия с должности мэра Ханны Гронкевич-Вальц: критики обвинили её в некомпетентности. The Village узнал, почему горожане хотят от нее избавиться.
Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра

Женщина на грани: Почему Варшава разлюбила своего мэра
В Варшаве прошёл референдум по вопросу досрочного снятия с должности мэра Ханны Гронкевич-Вальц: критики обвинили её в некомпетентности. The Village узнал, почему горожане хотят от нее избавиться.

Массовый приход: Куба Снопек о типовых храмах в Москве и польском опыте
Массовый приход: Куба Снопек о типовых храмах в Москве и польском опыте Наблюдая строительство типовых быстровозводимых храмов по всей Москве, архитектор из Польши Куба Снопек предлагает вспомнить опыт родной страны и сравнить подход к архитектуре церквей.
Массовый приход: Куба Снопек о типовых храмах в Москве и польском опыте

Массовый приход: Куба Снопек о типовых храмах в Москве и польском опыте
Наблюдая строительство типовых быстровозводимых храмов по всей Москве, архитектор из Польши Куба Снопек предлагает вспомнить опыт родной страны и сравнить подход к архитектуре церквей.

Школьник Кирилл Чеканов и его компания Hippflow отправят стартаперов учиться в Польшу

Компания начала сотрудничать с польским бизнес-инкубатором BinkPlus

Школьник Кирилл Чеканов и его компания Hippflow отправят стартаперов учиться в Польшу

Из Москвы эвакуируют сотрудников иностранных посольств Из Москвы эвакуируют сотрудников посольств Канады, Польши, Германии, Чехии и Австрии.&nbsp;Поводом для принятия решения об эвакуации членов семей дипломатов и не высокопоставленных сотрудников посольств этих стран стал высокий уровень загрязненности воздуха. Об этом 7 августа сообщает&nbsp;news.mail.ru.

Из Москвы эвакуируют сотрудников иностранных посольств

Мир вверх ногами Перевернуть мир вверх дном, оставшись самому стоять на ногах, можно как минимум в семи местах на земле.  House of Katmandu — Майорка, Испания На входе встречают йети и маг с посохом, которые на поверку оказываются механическими игрушками. Дальше — робот, играющий в шарики на спиральной горке, русалка на глазах превращается из тетеньки в скелет, звуковые эффекты грома и световые эффекты...

Мир вверх ногами

Польские дни: Вроцлав Идея поехать в начале июня в Польшу родилась довольно спонтанно: появилось 4 свободных дня, а кроме того, сама Польша лежит в относительной от нас близости, пусть это и не Чехия, до которой всего 190 км.! Одним словом, решили поехать по маршруту Нюрнберг-Дрезден-Вроцлав-Варшава. По пути приготовления маршрут немного изменился, и стал выглядеть так: Нюрнберг-Вроцлав-Освенцим-Краков. Ну...

Польские дни: Вроцлав

Рождественские ярмарки Европы В подтверждение феномена Christmas creep ("расплывающегося" Рождества - когда его празднование с каждым годом начинается все раньше и раньше), обзор Рождественских ярмарок Европы - вашему вниманию.

Рождественские ярмарки Европы