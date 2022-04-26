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Визовые центры Польши в России приостановят свою работу
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Польша обвинила Россию в массовом вторжении беспилотников
Одновременно с этим военные отметили, что по сравнению с 2015 годом количество нарушений границ дронами заметно уменьшилось
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Крушение самолёта польских политиков под Смоленском назвали терактом (обновлено)
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