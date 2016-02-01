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На фестивале польской культуры пройдут кинопоказы, спектакли и органные концерты

Более 30 мероприятий будут идти весь декабрь

На фестивале польской культуры пройдут кинопоказы, спектакли и органные концерты
Более 30 мероприятий будут идти весь декабрь

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Волнения в Волоколамске, невиновность Слуцкого и удаление Facebook

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Волнения в Волоколамске, невиновность Слуцкого и удаление Facebook
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Визовые центры Польши в России приостановят свою работу

С пятницы все заявления на визу будет принимать консульский отдел посольства Польши в Москве

Визовые центры Польши в России приостановят свою работу
С пятницы все заявления на визу будет принимать консульский отдел посольства Польши в Москве

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина
Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина

Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности

Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей

Россия обогнала Индию и Панаму в рейтинге конкурентоспособности
Результаты России улучшились за счет стабилизации макроэкономических показателей

«Уральские авиалинии» запустят рейс из Домодедова в Варшаву

Первый вылет по маршруту состоится 27 декабря

«Уральские авиалинии» запустят рейс из Домодедова в Варшаву
Первый вылет по маршруту состоится 27 декабря

«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли
«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли The Village рассказывает историю о реприватизации в Варшаве и трагической судьбе Йоланты Бжеской, чье лицо стало символом протеста
«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли

«Нас всех не сжечь»: Как жители Польши боролись за свои дома и проиграли
The Village рассказывает историю о реприватизации в Варшаве и трагической судьбе Йоланты Бжеской, чье лицо стало символом протеста

Групповые свидания в Tinder, эволюция Tesla Motors и охота на торренты

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Групповые свидания в Tinder, эволюция Tesla Motors и охота на торренты
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Раскол в Hyperloop One, инвестиции в биткоины и миллиард за доставку бритв
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Польша обвинила Россию в массовом вторжении беспилотников

Одновременно с этим военные отметили, что по сравнению с 2015 годом количество нарушений границ дронами заметно уменьшилось

Польша обвинила Россию в массовом вторжении беспилотников
Одновременно с этим военные отметили, что по сравнению с 2015 годом количество нарушений границ дронами заметно уменьшилось

Иван Вырыпаев покидает театр «Практика»

Режиссёр поставит оперу в Польше

Иван Вырыпаев покидает театр «Практика»
Режиссёр поставит оперу в Польше

Россия и Польша договорились о грузоперевозках в 2016 году

Спустя несколько месяцев переговоров страны согласовали количество разрешений на проезд грузовиков

Россия и Польша договорились о грузоперевозках в 2016 году
Спустя несколько месяцев переговоров страны согласовали количество разрешений на проезд грузовиков

Россия и Польша могут вновь остановить перевозку грузов

Страны пока так и не договорились о новых квотах

Россия и Польша могут вновь остановить перевозку грузов
Страны пока так и не договорились о новых квотах

Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Крушение самолёта польских политиков под Смоленском назвали терактом (обновлено)

Российская сторона продолжает надеяться, что возобновление расследования не связано лишь с политикой

Крушение самолёта польских политиков под Смоленском назвали терактом (обновлено)
Российская сторона продолжает надеяться, что возобновление расследования не связано лишь с политикой

Россия и Польша временно возобновили проезд грузовиков

Особый режим продлится до 15 апреля 2016 года

Россия и Польша временно возобновили проезд грузовиков
Особый режим продлится до 15 апреля 2016 года

Россия изменит законы о грузоперевозках из-за Польши

Странам пока так и не удалось договориться о квотах для грузовиков

Россия изменит законы о грузоперевозках из-за Польши
Странам пока так и не удалось договориться о квотах для грузовиков

Российские грузовики лишились права ездить в Польшу и Турцию

Страны не согласовали квоты по разрешениям на проезд фур по их территориям

Российские грузовики лишились права ездить в Польшу и Турцию
Страны не согласовали квоты по разрешениям на проезд фур по их территориям

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