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Визовые центры Польши в России приостановят свою работу
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Крушение самолёта польских политиков под Смоленском назвали терактом (обновлено)
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